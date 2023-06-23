Дмитрий Губерниев: «Газпром» больше не спонсор Союза биатлонистов России! И с другими партнерами есть проблемы»

Дмитрий Губерниев сообщил, что «Газпром» больше не является спонсором СБР.

«ПАО «Газпром» больше не спонсор ! Как же надо было постараться не сохранить такое мощное партнерство? А, СБР? Ведь с людьми надо разговаривать…

Да уж… Работает команда крепких профессионалов ! И с другими партнерами есть проблемы…

Призовые для спортсменов в наступающем сезоне будут сильно меньше… Это уже свершившийся факт… 🥲», – написал в телеграм-канале.