Дмитрий Губерниев: «Газпром» больше не спонсор Союза биатлонистов России! И с другими партнерами есть проблемы»

Теги сборная России сборная России жен Газпром Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Биатлон

Дмитрий Губерниев сообщил, что «Газпром» больше не является спонсором СБР.

«ПАО «Газпром» больше не спонсор СБР! Как же надо было постараться не сохранить такое мощное партнерство? А, СБР? Ведь с людьми надо разговаривать…

Да уж… Работает команда крепких профессионалов Виктора Майгурова! И с другими партнерами есть проблемы…

Призовые для спортсменов в наступающем сезоне будут сильно меньше… Это уже свершившийся факт… 🥲», – написал Губерниев в телеграм-канале. 

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13 комментариев

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El Fenomeno 9️⃣
Турецкие футбольные клубы больше нуждаются в деньгах, Газпрому сейчас не до биатлонистов🙂
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Игорь Лебедев
Война продолжается
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OlegLawyer
Теперь точно фсё.... Новый спонсор - Минкульт РФ
+5
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Pavel Beliavskiy
Ответ OlegLawyer
Теперь точно фсё.... Новый спонсор - Минкульт РФ
Министерство Обороны, же!
+6
-1
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Олег Мохов
йозе марино с легкостью находит спонсоров,так что Димон обратись к этому чуваку.
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Непристойное предложение
есть проекты поважнее! турецкие футбольные клубы!
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Rumov
Теперь российский биатлон никому не интересен и в принципе не нужен. Губоотс...с, это хорошо понимает. Но и ему нужны деньги на ботекс...
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Atsuktuvas
Не для вас газпромовский цветочек растили !
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Ilnur Hasanov
По сути кому нужен сейчас биатлон. Тем более летом. По тв его практически не показывают. А значит зрительский интерес почти равен 0
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Павел Колесников
Биатлон медленно (даже не сказать, что медленно, на самом деле), но верно погибает. Скандалы, липовые дипломы, потеря спонсоров, выгоны спортсменов. Очень жаль, особенно с учетом того, что было раньше. Желаю биатлону вставать с колен как-нибудь. Очень любил смотреть в детстве и по сей день люблю
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OlegLawyer
Ответ Pavel Beliavskiy
Министерство Обороны, же!
Пусть минобороны бобслей спонсирует )))
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