Дмитрий Губерниев: «Газпром» больше не спонсор Союза биатлонистов России! И с другими партнерами есть проблемы»
Дмитрий Губерниев сообщил, что «Газпром» больше не является спонсором СБР.
«ПАО «Газпром» больше не спонсор СБР! Как же надо было постараться не сохранить такое мощное партнерство? А, СБР? Ведь с людьми надо разговаривать…
Да уж… Работает команда крепких профессионалов Виктора Майгурова! И с другими партнерами есть проблемы…
Призовые для спортсменов в наступающем сезоне будут сильно меньше… Это уже свершившийся факт… 🥲», – написал Губерниев в телеграм-канале.
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