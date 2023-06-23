«Челси» договорился о покупке форварда Джексона и заплатит «Вильярреалу» больше 35 млн евро отступных, но в удобную рассрочку

Теги Челси премьер-лига Англия Вильярреал возможные трансферы Николас Джексон Футбол

«Челси» и «Вильярреал» достигли полной договоренности о трансфере Николаса Джексона.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб выкупит 21-летнего нападающего, но заплатит чуть больше его отступных в 35 млн евро. Взамен «Челси» получит более удобную структуру рассрочки.

Чаще всего Николас играет в центре нападения, но также он может действовать на обоих флангах атаки.

В прошлом сезоне Джексон забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за «Вильярреал» во всех турнирах. В ноябре он дебютировал за сборную Сенегала.

Статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexandresong
Ответ DolJun
че за покемон? кто в курсе? новый мадуэке?
Длинноногий, рослый, с очень хорошим дриблингом. Может играть на всех позициях в атаке, на острие реже, но лучше всего раскрывается немного в оттяжке и на позиции атакующего полузащитника, в целом очень мобильный парень. Иногда напоминал Адебайора на максималках. Вильяреал не запросил за него 50 только из-за того, что он не так распиарен, как условный Тюрам или Коло-Муани. Главное с умом использовать, впрочем это касается всех молодых игроков в Челси. Хороший трансфер:)
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jedemdasseine
Я если не путаю, почти все трансферы идут в рассрочку
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Johnny_Davies
Ответ Jedemdasseine
Я если не путаю, почти все трансферы идут в рассрочку
тут скорее о том, что у него могли быть отсупные 35, но их надо было бы заплатить сразу, а тут можно 37 или еще больше рассрочить на несколько лет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Авторитетное Мнение
Ответ Алексей Александрович
Нкунку - Джексон - Стерлинг
Будут сидеть на замене, а играть будет Михайло)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ApXuMaHqPuT
"21-летнего вингера"
Вы б его ещё латералем назвали😀
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*MVP*
Ответ Jedemdasseine
Я если не путаю, почти все трансферы идут в рассрочку
ну так рассрочка бывает на 2 года, а бывает на 5
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Apol
Опять у бчк от трансфера Челси рвется глубокая нора, это хорошо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Александрович
Нкунку - Джексон - Стерлинг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
edward_freeman
Ответ DolJun
спасибо за краткое резюме. боюсь у челси слишком много подобных форвардов в оттяжке. хорошо феликса обратно отправили
да на острие он играл все последние матчи.
не знаю про какую он оттяжку пишет.
Челси купил его как форварда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Apol
Ответ GuruFutbola
Я не бчк, я юзер спортс, так что отдыхай, вася)
Твою ориентацию уже давно определили, гурька. Распечатай голого Лео и дальше продолжай свои дела, мы тут терпимы к таким, как ты)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ Sergey Kuznetsov
Дочитал, действительно он может играть в центре по утверждению авторов. Но это покупка не в основу, а значит еще один трансфер на банку и мой первоначальный комментарий от этого в эмоциях не теряет.
С чего ты решил что на банку? Твой первый коммент ни к селу, ни к городу! Не оправдывайся!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ Sergey Kuznetsov
спорцру мне об этом не удосужились сообщить
Ты бы хоть новость для начала прочитал, а потом комменты писал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ Sergey Kuznetsov
нужно больше вингеров
Так он в центре может играть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
edward_freeman
Ответ HI MARS
Кот в мешке.Стабильно стал забивать только в конце сезона
надо брать Осимхен за 150млн
точно никакого риска нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Aleksandrovich
Ответ HI MARS
Покупают кого-то Джексона,а тащер там Чуквуэзе)
ну и этот неплох в свои 22 года: 12+4 за 26 игр, в концовке чемпионата, последние 2 месяца, разрывал.
за 35 млн вполне себе риск.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
snegoviq
Ответ DolJun
че за покемон? кто в курсе? новый мадуэке?
новый дрогба бгг
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vvvp13
Надеюсь, у Джексона на футболке - Five? :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Хороший трансфер на перспективу и недорогой. В теории могут рвать с Нукунку, тем более у Поча обычно все игроки хороши в атаке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадина Уйгурова
Вот бы можно было так квартиры покупать. удобная рассрочка
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий