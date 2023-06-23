«Челси» договорился о покупке форварда Джексона и заплатит «Вильярреалу» больше 35 млн евро отступных, но в удобную рассрочку
«Челси» и «Вильярреал» достигли полной договоренности о трансфере Николаса Джексона.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб выкупит 21-летнего нападающего, но заплатит чуть больше его отступных в 35 млн евро. Взамен «Челси» получит более удобную структуру рассрочки.
Чаще всего Николас играет в центре нападения, но также он может действовать на обоих флангах атаки.
В прошлом сезоне Джексон забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за «Вильярреал» во всех турнирах. В ноябре он дебютировал за сборную Сенегала.
Статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.
Вы б его ещё латералем назвали😀
не знаю про какую он оттяжку пишет.
Челси купил его как форварда
точно никакого риска нет
за 35 млн вполне себе риск.