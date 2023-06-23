Мбаппе хочет получить 60 млн евро зарплаты в «ПСЖ», 90 млн бонуса за лояльность и 100-125 млн подписных от «Реала». Он согласен на переход летом, только если не потеряет 150 млн
Килиан Мбаппе согласен на трансфер из «ПСЖ» при условии, что он не потеряет крупную сумму.
Ранее нападающий официально уведомил клуб, что не планирует продлевать контракт, истекающий в 2024 году.
По информации Marca, мать и агент француза Файза Ламари ведет переговоры с менеджерами «ПСЖ» о ситуации и возможном трансфере.
Ламари изложила боссам парижан позицию своего сына: он не собирается продлевать контракт, но намерен играть в «ПСЖ» до его истечения в 2024 году. Так Мбаппе получит 60 млн евро зарплаты за сезон, а также 90 млн евро бонуса за лояльность, которые ему были обещаны в мае 2022 года.
Получив эти 150 млн, Килиан хотел бы уйти из клуба в статусе свободного агента и договориться о переходе в «Реал» в январе 2024 года. Так футболист получит 100-125 млн евро подписного бонуса от «Мадрида» за бесплатный трансфер – именно такую сумму игрок и испанский клуб согласовали год назад.
В «ПСЖ» возмущены поведением Мбаппе и чувствуют себя обманутыми, из-за чего хотят продать Килиана этим летом за 200 млн евро. Однако убедить француза согласиться на продажу непросто, так как в таком случае он не получит выплат от «ПСЖ», а его подписной бонус снизится из-за того, что клубу-покупателю придется заплатить значительную сумму за сам трансфер. Ни Килиан, ни его мать не хотят терять эти деньги и согласятся только в том случае, если не потеряют обещанные 150 млн евро.
«Реал» предлагает Мбаппе те же условия, что и раньше: 25-30 млн евро в год. При этом подписной бонус будет выплачен только в случае бесплатного трансфера.
На данный момент неизвестно, к какому решению придут Ламари и «ПСЖ».
Три варианта Мбаппе на лето: где он окажется? Спойлер: изменения не так уж вероятны
А если перейдет бесплатно, то и Реал ещё сэкономит. Лучше, чем отдавать 200 сейчас.
Надо освистать Месси)