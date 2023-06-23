Мбаппе хочет получить 60 млн евро зарплаты в «ПСЖ», 90 млн бонуса за лояльность и 100-125 млн подписных от «Реала». Он согласен на переход летом, только если не потеряет 150 млн

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы агенты Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе согласен на трансфер из «ПСЖ» при условии, что он не потеряет крупную сумму.

Ранее нападающий официально уведомил клуб, что не планирует продлевать контракт, истекающий в 2024 году.

По информации Marca, мать и агент француза Файза Ламари ведет переговоры с менеджерами «ПСЖ» о ситуации и возможном трансфере.

Ламари изложила боссам парижан позицию своего сына: он не собирается продлевать контракт, но намерен играть в «ПСЖ» до его истечения в 2024 году. Так Мбаппе получит 60 млн евро зарплаты за сезон, а также 90 млн евро бонуса за лояльность, которые ему были обещаны в мае 2022 года.

Получив эти 150 млн, Килиан хотел бы уйти из клуба в статусе свободного агента и договориться о переходе в «Реал» в январе 2024 года. Так футболист получит 100-125 млн евро подписного бонуса от «Мадрида» за бесплатный трансфер – именно такую сумму игрок и испанский клуб согласовали год назад.

В «ПСЖ» возмущены поведением Мбаппе и чувствуют себя обманутыми, из-за чего хотят продать Килиана этим летом за 200 млн евро. Однако убедить француза согласиться на продажу непросто, так как в таком случае он не получит выплат от «ПСЖ», а его подписной бонус снизится из-за того, что клубу-покупателю придется заплатить значительную сумму за сам трансфер. Ни Килиан, ни его мать не хотят терять эти деньги и согласятся только в том случае, если не потеряют обещанные 150 млн евро.

«Реал» предлагает Мбаппе те же условия, что и раньше: 25-30 млн евро в год. При этом подписной бонус будет выплачен только в случае бесплатного трансфера.

На данный момент неизвестно, к какому решению придут Ламари и «ПСЖ».

Три варианта Мбаппе на лето: где он окажется? Спойлер: изменения не так уж вероятны

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153 комментария

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Рома Голованов
Да пошел он на ***!
+144
-14
+130
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Рома Голованов
Да пошел он на ***!
Мне кажется можно было даже без звёздочек написать. Уверен, Спортс одобрил бы
+41
-3
+38
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Ophiomorph
Да не нужен Реалу Мбаппе, тем более с такими требованиями. Смысл брать игрока на заведомо не лучшую его позицию если лучше пытаться подписать профильного ЦН, который и нужен, вроде Кейна или может даже через год-два Холанда?
+42
-6
+36
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LaffyTaffy
Сравните его поведение с тем же Холландом, который спокойно перешел в МанСити, никаких скандалов денежных, никакого давления на клубы. И Боруссия осталась довольна, и МанСити и сам Эрлинг.
+27
-5
+22
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Under
лол, обманывает тем, что исполняет условия контракта?
+26
-6
+20
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f0rmoceft
ПСЖ сами ему эти условия предложили, не вижу тут ничего плохого, имеет право требовать.
А если перейдет бесплатно, то и Реал ещё сэкономит. Лучше, чем отдавать 200 сейчас.
+20
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+17
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Muhammad Juraev
Герой Парижа)
Надо освистать Месси)
+19
-4
+15
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LaffyTaffy
Хочет и рыбку съесть, и сковородку не помыть
+18
-4
+14
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Данияр Жумабекович
Ответ LaffyTaffy
Хочет и рыбку съесть, и сковородку не помыть
так он в дорогом ресторане сидит, зачем ему мыть посуду?
+11
0
+11
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EminenceGrise
Семейство Мбаппе поняло, что на самом деле ПСЖ переводится как: "Просто сиську жми". И доит этот шейховский проект по полной. Что в целом символично, учитывая что сами шейхи тоже эти деньги получили практически тоже нажимая на сиську в земле и получая нефть.
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Ophiomorph
Ответ Burel
коренные мадридисты не успевают переобуваться 😂😂
Кто переобувается? Я постоянно пишу, что странно покупать Мбаппе (который не чистокровный нападающий) на позицию чистого напа, имея при этом в команде Винисиуса и Родриго на флангах с Хоселу в центре.
+8
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+7
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Lion The
Ответ Рома Голованов
Да пошел он на ***!
🤣🤣🤣🤣🤣
+7
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+6
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Александр Ganzhin
Отличный футболист , хороший бизнесмен, ужасный человек
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Tommy_2_0_7
Он фактически поставил ПСЖ в безвыходное положение. Продать его без его же согласия они не могут, оставить на своих условиях тоже. Теперь он крутит как хочет )). Бумеранг работает, при чем конкретно по лбу.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Саудовская Аравия всегда ждёт его!
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Jan Vorontsov
Ответ BillShen
Я правильно понимаю что он хочет сначала получить бонус ЗА ЛОЯЛЬНОСТЬ, а потом послать шейхов куда подальше?
Он хочет отработать контракт до конца и получить бонус за лояльность, в нём предусмотренный, что здесь не так? Если же ПСЖ предпочитает его продать, то он хочет чтобы этот бонус компенсировали, поскольку это желание ПСЖ.
+5
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Паша Ппа
Если это правда то он в натурэ охреневший.
+8
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дамьен
Если это правда, то надеюсь Перец пошлет его лесом)
+4
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Олег Пирожков
ПСЖ сам виноват, схера ли предлагать ему такие условия. Взрастили финансового монстра 🤦‍♀️
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градус ненависти
А как именно обманывает Реал? В чём? Он работает по текущему контракту и заранее уведомил, что не будет подписывать следующий. В чем тут обман, в выполнений своих трудовых обязательств?;)
+5
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нелюбитель футбола
Мбаппе кинул Реал, чтобы через год кинуть ПСЖ... Двойной навар... А-ха-ха-ха...
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Ophiomorph
Ответ Александр Рабонов
Вот мбаппе не прешел,а холланд точно!)) Особенно после новостей что холланд в мадриде не особо катируется)) Думаю после всех этих новостей в реал он точно не пойдет))
И снова, кто пишет, что Холанд прямо перейдёт? Я пишу, что в попытках его подписать больше смысла, чем Мбаппе.
+3
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Dan Kennedy
Ответ Muhammad Juraev
Герой Парижа) Надо освистать Месси)
Сердце Парижа, диспетчер Парижа.
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Алексей Иваненко
как он доит эту помойку)
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Владимир Данилов
Я понял, как он так быстро бегает. Он же хитро##пый!
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