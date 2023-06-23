Сергей Шубенков: «Вряд ли нынешняя ситуация нужна большинству людей. Остается надеяться только, что ядерные ракеты не полетят»

Теги Бег сборная России Сергей Шубенков Политика Спорт-Экспресс Легкая атлетика

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков высказался о конфликте на Украине.

— Не могу сказать, что плотно слежу за новостями, но главный вывод — меня засосало в политический водоворот на изломе истории. Мне лишь повезло, что я там, где я есть, а не на передовой или в Шебекино. Есть люди, которым везет намного меньше.

Сделать с этим что-то невозможно. Я уже с момента отстранений понял, что самое важное — продолжать работать, делать то, что ты умеешь. В моем случае — лучше всех в стране, иногда в мире. И надеяться, что пока это кому-то нужно. Ты же позвонил за интервью, значит, нужно.

Присутствует какое-то смирение. Маша (Ласицкене) сказала, что международная карьера закончена. Я пока что не знаю. Может, более оптимистичен или пока в стадии отрицания нахожусь, поэтому не говорю. Но в целом я с ней согласен.

— Это уже с февраля прошлого года стало понятно?

— Тогда я неделю-другую просто в себя приходил. Сначала понял, что для более эффективного прихода в себя надо убегать из всяких соцсетей. Стало попроще. И если поразмыслить... Надеялся, конечно, что как-нибудь закончится через полгодика.

Но если приводить исторические аналогии, то похоже, как мир колыхало перед Первой мировой войной. Понятно, быстро это не рассосется. Это может длиться несколько лет. Да и вообще у многих по миру чешутся руки. Причем я оптимист по жизни.

Вряд ли нынешняя ситуация нужна большинству людей, но значит, кому-то нужна. Остается надеяться только, что ядерные ракеты не полетят.

— Может, это заложено природой — периодически нужны выплески внутривидовой агрессии.

— Не согласен. Я больше за законы рынка и экономики. И если две организации конкурируют, то одна должна уничтожить другую. Либо, если конкуренция продлится до момента полного истощения обеих, то договорятся и поделят сферы влияния, — сказал Шубенков.

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20 комментариев

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Олег Мохов
ну безумному нонному хоккеисту она нужна,хотя 24 февраля он переоценил свои возможности и навалил пару лишних чемоданов.
+17
-1
+16
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0:4 на спотифай камп ноу
Судя по тому как наша армия справляется с своими задачами, какие "технологи" мы имеем, можно с уверенностью сказать что ничего у нас не полетит, а если и полетит то развалится на полпути, зная это их и не запустят никогда.
+28
-15
+13
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Mars500
Ответ Крыс Пол
Возможно ядерный удар и прекратил бы страдания людей, побыстрее закончив этот кризис. Как в том знаменитом выражении про ужасный конец. Вон как американцы вместо штурма Японии просто скинули пару зарядов, тем самым сохранив жизнь своих солдат, советских солдат, да и японце в погибло бы больше в случае полномасштабного вторжения. С другой стороны, тогда зачем вообще иметь большую армию и прочее вооружение, если достаточно скинуть пару боеголовок, заставив противника сдаться? Тут всё сложно и неочевидно..
Когда они скидывали бомбы, знали что ответка не прелитит. Сейчас немного другая ситуация.
+10
0
+10
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Waiway
А с кем мы конкурируем и в чем? Увы, вот это урапатриотическое мнение, что мы - антипод и конкурент Америки - оно ж смешное
+12
-3
+9
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Глеб Саратов
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Судя по тому как наша армия справляется с своими задачами, какие "технологи" мы имеем, можно с уверенностью сказать что ничего у нас не полетит, а если и полетит то развалится на полпути, зная это их и не запустят никогда.
скорее всего прапорщики уже всё благополучно накрахоборили
+8
-3
+5
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Глеб Саратов
напряжно было в том году. когда действительно не знаешь, чего ждать от солнцеликого, по прошествии времени стало ясно. что размахивание ядерным козырем не более чем попытка взять на понт
+5
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+3
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Atsuktuvas
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Судя по тому как наша армия справляется с своими задачами, какие "технологи" мы имеем, можно с уверенностью сказать что ничего у нас не полетит, а если и полетит то развалится на полпути, зная это их и не запустят никогда.
Может поэтому самое "надежное железо" отправили Григоровичу, чтобы тут не "хлопнулось" ?..
+5
-2
+3
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Иван Никитенко
поэтому пендосы и переходят все красные линикие ,которые дурачок рисует.знают,что с нашей стороны уже нечему лететь
+3
-1
+2
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Mohnatiy
А можна нинада?
+1
0
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MaitreML
if he poletyat he poletyat
+1
-1
0
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Александр Руденко
Как не полетят?
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Atsuktuvas
Может поэтому самое "надежное железо" отправили Григоровичу, чтобы тут не "хлопнулось" ?..
😂 Ахаха я даже не думал об этом. Геостратег иногда удивляет
+1
-1
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Atsuktuvas
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
😂 Ахаха я даже не думал об этом. Геостратег иногда удивляет
А я вот недавно наткнулсо на статью, что у этих штучек тоже есть срок годности хранения. А потом надо утилизировать и ставить новые. И вот где-то уже подходит под советский стандарт "гейм овер".
Но возможно и скорее всего это все написали массоны и агенты Сореса.
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