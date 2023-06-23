«Зенит» обсуждает покупку половины прав на Педро за 12 млн евро. У «Коринтианс» останутся 30%

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы деньги Педро дос Сантос Футбол

За трансфер Педро дос Сантоса «Зенит» может заплатить 12 млн евро.

Как сообщает UOL, российский клуб ведет с «Коринтианс» переговоры о приобретении 50% прав на 17-летнего вингера, еще 30% останутся у его нынешней команды.

При этом официальных предложений бразильскому клубу еще не поступало.

Отмечается, что в контракте футболиста предусмотрены отступные в размере 120 млн евро. Педро получает 23 тысячи евро в месяц.

«Зенит» за 17 млн евро может купить 17-летнего вингера «Коринтианс» Педро. Предложение сделают в ближайшие недели

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44 комментария

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Екн Лор
Ответ che kaif
Зенит под Шахтер косит
Сам Шахтёр косил под Бенфику и Порту, многих скаутов переманили оттуда
+27
-5
+22
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Злодей Спб
Ответ mqh9pzrxgf
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Это к Промесу ^_^
+21
-2
+19
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Злодей Спб
Ответ che kaif
Зенит под Шахтер косит
Главное, это работает в плане результатов. А при грамотном менеджменте - можно реально денег подымать на перепродаже.

С учетом ситуации, все трансферы придётся проводить через Турцию, но Бешик и Фенербахче уже дерутся друг с другом за звание "фарма Газпрома".
+21
-4
+17
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Злодей Спб
Купить за 12, продать за 100 через 2-3 года, получить 50 - думаю, вполне рабочая схема. А все благодаря нашему спортивному директору Филипе Силве Малкому :)
+21
-6
+15
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Назар Игорь
Трансферы Зенита многих просто бесят. Неужели непонятно что это грамотная политика одновременно зарабатывать деньги и постоянно лидировать в РПЛ? 2-3 года в Зените - это для бразильцев и приличный заработок и двери в большие европейские клубы. Никто не в проигрыше.
+13
-2
+11
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che kaif
Зенит под Шахтер косит
+19
-8
+11
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Рэд Уайт
Ответ T622222
Половина это 50% вроде!? Если у тех останется 30%!?????
20% наверно у агентов или семьи игрока
+6
0
+6
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Buharoid
Там другой трансфер в процессе прямщас.
+7
-2
+5
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T622222
Половина это 50% вроде!? Если у тех останется 30%!?????
+6
-4
+2
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Кокич
Ответ T622222
Половина это 50% вроде!? Если у тех останется 30%!?????
Значит, 20% у его агента.
+2
0
+2
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Алексей Крапивкин
Да заверните уже весь Коринтианс
+3
-1
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Илья Савчук
По меркам нынешнего футбольного рынка, 12 млн. это вообще ничто за перспективного игрока из ЮА.
+1
0
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Михаил Иванов
Ответ mqh9pzrxgf
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Что отсыпать ? Люлей?
+2
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Дмитрий9779
Молодцы,работа ведётся качественная,на перспективу.
+3
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Спартак Уокер
Очень перспективный игрок
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Павел Колесников
Скоро половину прав на клуб выкупят) Иностранная академия
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_pipspb _
Ответ T622222
Половина это 50% вроде!? Если у тех останется 30%!?????
ну, к примеру,у нас 90% прав на мантуана с этого дня
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Redmurza
Ответ sacha2
Наберите в гугле " Совместное владение" (футбол) и получите ответ, который в принципе действует внутри одной страны, в данном случае в Италии: Права на футболиста могут быть разделены только в пропорции 50 % на 50 %, и не иначе... куда заныкали 20%?:)
Ну так это в Италии, в Бразилии своя атмосфера
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sacha2
Ответ Redmurza
Ну так это в Италии, в Бразилии своя атмосфера
Это проценты дележа при перепродаже. А если Зенит продаст его условному Динамо за 50тыс деревянных, то как делить?
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alexmixer9
Ответ Злодей Спб
Купить за 12, продать за 100 через 2-3 года, получить 50 - думаю, вполне рабочая схема. А все благодаря нашему спортивному директору Филипе Силве Малкому :)
Всего за 100?
Бери выше, за 250 либо у переса на мбаппе обменяете
+3
-3
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Артём Дубовицкий
Ответ Денис Олегович
Малкома за 20 возьмет любой клуб сейчас. За 35-40 уже сложнее, да. Но он сейчас игрок сборной и лучший футболист чемпионата, который не так уж давно боролся за 5 место при всем хейте РПЛ.
Я бы дождался хотя бы прецедента продажи кого угодно в Европу после 2022 года, до этого говорить про "любой клуб" смешно
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mqh9pzrxgf
Ответ Злодей Спб
Купить за 12, продать за 100 через 2-3 года, получить 50 - думаю, вполне рабочая схема. А все благодаря нашему спортивному директору Филипе Силве Малкому :)
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YOKODZUMA
Ответ T622222
Половина это 50% вроде!? Если у тех останется 30%!?????
20% откат
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KLUIVERT &#8470;9
Ответ Злодей Спб
Купить за 12, продать за 100 через 2-3 года, получить 50 - думаю, вполне рабочая схема. А все благодаря нашему спортивному директору Филипе Силве Малкому :)
Рабочая схема, напоминает о шкуре того медведя...
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Евгений Кузнецов
пол педро купят) одну ногу и одну руку
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