«Зенит» обсуждает покупку половины прав на Педро за 12 млн евро. У «Коринтианс» останутся 30%
За трансфер Педро дос Сантоса «Зенит» может заплатить 12 млн евро.
Как сообщает UOL, российский клуб ведет с «Коринтианс» переговоры о приобретении 50% прав на 17-летнего вингера, еще 30% останутся у его нынешней команды.
При этом официальных предложений бразильскому клубу еще не поступало.
Отмечается, что в контракте футболиста предусмотрены отступные в размере 120 млн евро. Педро получает 23 тысячи евро в месяц.
«Зенит» за 17 млн евро может купить 17-летнего вингера «Коринтианс» Педро. Предложение сделают в ближайшие недели
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