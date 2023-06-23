«Зенит» обсуждает покупку половины прав на Педро за 12 млн евро. У «Коринтианс» останутся 30%

За трансфер Педро дос Сантоса «Зенит» может заплатить 12 млн евро.

Как сообщает UOL, российский клуб ведет с « » переговоры о приобретении 50% прав на 17-летнего вингера, еще 30% останутся у его нынешней команды.

При этом официальных предложений бразильскому клубу еще не поступало.

Отмечается, что в контракте футболиста предусмотрены отступные в размере 120 млн евро. Педро получает 23 тысячи евро в месяц.

«Зенит» за 17 млн евро может купить 17-летнего вингера «Коринтианс» Педро. Предложение сделают в ближайшие недели