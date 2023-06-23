Малыхин нокаутировал Бхуллара и стал двойным чемпионом ONE FC

Теги тяжелый вес (MMA) ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

В Бангкоке (Таиланд) прошел турнир ONE Friday Fights 22, в главном карде которого состоялся бой за титул чемпиона ONE FC в тяжелом весе между неоспоримым чемпионом Аржаном Бхулларом (11-2) и временным чемпионом Анатолием Малыхиным (13-0).

Малыхин доминировал на протяжении всего боя и закончил его техническим нокаутом в третьем раунде.

Теперь Малыхин – двойной чемпион ONE FC. Кроме пояса в тяжелом весе, у Анатолия есть титул в полутяжелой категории.

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19 комментариев

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За_909!
Ответ sfilatov13
Анатолий обдирает one как может, в любви клянётся, какого-то судью на коленях поминает, нашёл своё место и кайфует зарабатывая больше Павловича
чем плохо, что Анатолий почтил память двух недавно умерших людей?! Почёт и уважение ему за такой поступок.
Да, и почитайте интервью самого Малыхина, чтобы знать, как ONE FC повлияло на его карьеру.
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Игорь Луценко
Увидеть бы Малыхина в поединке с реально опасным соперником, уровня хотя бы Туйвасы. А так простсо бьет мешков без напряга.
+10
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sfilatov13
Анатолий обдирает one как может, в любви клянётся, какого-то судью на коленях поминает, нашёл своё место и кайфует зарабатывая больше Павловича
+12
-3
+9
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ivanzhu90
Жаль Анатолий очень поздно профессиональную карьеру начал
+4
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Олег Налетов
Ответ sfilatov13
Анатолий обдирает one как может, в любви клянётся, какого-то судью на коленях поминает, нашёл своё место и кайфует зарабатывая больше Павловича
Человек уважает организацию которая дает ему возможность заработать. Что в этом плохого?
+4
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j30
Ответ АРХАТ
Если такой как Буллар действующий чемпион, то вызывает сомнения уровень бойцов этой организации)
он два года назад взял пояс когда бойцов не было по сути и не дрался с того времени , сейчас уже там появилось немало сильных тяжей
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maksim shavkun
Ответ Олег Налетов
Человек уважает организацию которая дает ему возможность заработать. Что в этом плохого?
Для многих на спорте русский чемпион -это подрыв пятой точки
+3
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rdm39
А вы вообще сам бой видели? Анатолий просто зашел и неприлично побил бегающего от него весь бой толстого индуса. Которого вот буквально 15 минут назад выцепили из рынка с Калькутты, дали ему палку крутую, чтобы выходить не страшно было, но, видимо, не сказали, что драться с Толиком придется без палки. Ну и кардио что то у Анатолия дало осечку - в третьем раунде уже прям тяжко было колотить индуса, у которого, оказывается, рекорд 11-1 на момент боя
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За_909!
Ответ Игорь Луценко
Увидеть бы Малыхина в поединке с реально опасным соперником, уровня хотя бы Туйвасы. А так простсо бьет мешков без напряга.
всё из области предположений, но, думаю, Малыхин пройдёт того же Туйвасу без напряга. Анатолий - этакий Павлович в миниатюре)
+3
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Александр Шарин
Ответ sfilatov13
Анатолий обдирает one как может, в любви клянётся, какого-то судью на коленях поминает, нашёл своё место и кайфует зарабатывая больше Павловича
:)
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Олег Налетов
Красава!
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Мишаня Кашников
Ответ maksim shavkun
Для многих на спорте русский чемпион -это подрыв пятой точки
факт
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Крыс Пол
Аржан вышел отработать тяжелым мешком для обработки ударов.
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sanek maloi
Драться не с кем, снова вызывает этого безударного голландца в среднем весе.
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АРХАТ
Если такой как Буллар действующий чемпион, то вызывает сомнения уровень бойцов этой организации)
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АРХАТ
Малыхин конечно мутант - при росте 180 размах 202 см)
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Мишаня Кашников
Толик красава 💪
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San9
Вот нельзя было напомнить, что этот турнир сегодня?
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