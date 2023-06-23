В Бангкоке (Таиланд) прошел турнир ONE Friday Fights 22, в главном карде которого состоялся бой за титул чемпиона ONE FC в тяжелом весе между неоспоримым чемпионом Аржаном Бхулларом (11-2) и временным чемпионом (13-0).

Малыхин доминировал на протяжении всего боя и закончил его техническим нокаутом в третьем раунде.

Теперь Малыхин – двойной чемпион ONE FC. Кроме пояса в тяжелом весе, у Анатолия есть титул в полутяжелой категории.

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