Игроки НХЛ не будут выходить на разминку в специальной форме. Лига так решила из-за отказов от радужных свитеров в прошлом сезоне

Игроки НХЛ не будут выходить на разминку в специальной форме в рамках тематических вечеров.

Причиной стал отказ нескольких игроков надевать радужные свитера в поддержку меньшинств в прошлом сезоне.

В четверг совет директоров лиги согласился с мнением комиссионера Гэри Беттмана о том, что отказы затмевают усилия команд по проведению тематических вечеров.

сказал, что обсуждение отказов стало выходить на первый план, что лишает смысла проведение таких мероприятий.

При этом команды по-прежнему смогут проводить различные тематические вечера, выпускать специальные комплекты формы и продавать их на аукционах. Просто игроки теперь не будут надевать такие свитера на разминку перед матчами.

«Мы продолжаем концентрироваться на игре. И в эти специальные вечера мы собираемся сосредоточиться на деле», – сказал Беттмэн.

Организация You Can Play, которая работает с и другими лигами, чтобы помочь им стать более инклюзивными, заявила, что «обеспокоена и разочарована» этим решением.

Напомним, что в январе российский защитник , на тот момент выступавший за «Филадельфию», первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом».

Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии». Позже его примеру последовали вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, Эрик и Марк Стаалы из «Флориды», форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко и другие игроки.

Защитник Илья Любушкин из «Баффало» пропустил разминку в радужном джерси перед матчем с «Монреалем» и сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. От радужных джерси также отказались «Миннесота» и «Чикаго» – в связи с законом РФ и потенциальным риском для российских игроков.

Игроки НХЛ все чаще отказываются надевать ЛГБТ-джерси – и не только наши. Кажется, лигу это не беспокоит