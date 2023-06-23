Игроки НХЛ не будут выходить на разминку в специальной форме. Лига так решила из-за отказов от радужных свитеров в прошлом сезоне

Теги Гэри Беттмэн НХЛ игровая форма Иван Проворов ЛГБТ Хоккей

Игроки НХЛ не будут выходить на разминку в специальной форме в рамках тематических вечеров.

Причиной стал отказ нескольких игроков надевать радужные свитера в поддержку меньшинств в прошлом сезоне. 

В четверг совет директоров лиги согласился с мнением комиссионера Гэри Беттмана о том, что отказы затмевают усилия команд по проведению тематических вечеров. 

Беттмэн сказал, что обсуждение отказов стало выходить на первый план, что лишает смысла проведение таких мероприятий. 

При этом команды по-прежнему смогут проводить различные тематические вечера, выпускать специальные комплекты формы и продавать их на аукционах. Просто игроки теперь не будут надевать такие свитера на разминку перед матчами. 

«Мы продолжаем концентрироваться на игре. И в эти специальные вечера мы собираемся сосредоточиться на деле», – сказал Беттмэн. 

Организация You Can Play, которая работает с НХЛ и другими лигами, чтобы помочь им стать более инклюзивными, заявила, что «обеспокоена и разочарована» этим решением.

Напомним, что в январе российский защитник Иван Проворов, на тот момент выступавший за «Филадельфию», первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом».

Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии». Позже его примеру последовали вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, Эрик и Марк Стаалы из «Флориды», форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко и другие игроки. 

Защитник Илья Любушкин из «Баффало» пропустил разминку в радужном джерси перед матчем с «Монреалем» и сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. От радужных джерси также отказались «Миннесота» и «Чикаго» – в связи с законом РФ и потенциальным риском для российских игроков.

Игроки НХЛ все чаще отказываются надевать ЛГБТ-джерси – и не только наши. Кажется, лигу это не беспокоит

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21 комментарий

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Geno
Ай да Проворов, ай да ….. сын))))
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Амфитрион
Непростое и адекватное решение лиги, теперь бы шумихи вокруг этого поменьше.
+8
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Ivan Sergeev
Ответ Mohnatiy
Неужели взялись за ум и прекратят эту показуху?
У хоккея, в отличие от других популярных видов спорта, довольно консервативная аудитория. Так что, чем больше будет всякой радужной херни, тем меньше будет зрителей. И тем меньше будет денег. А там, как известно, все просто так, кроме денег.
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Dallas42
И правильно...
+5
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hhlg
Предлагаю 23 июня официально считать днём Ивана Проворова в НХЛ! ;)
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Иван Пупкин
Проворов победитель гомосеков.

Гей не играет в хоккей. Теперь официально
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Mohnatiy
Неужели взялись за ум и прекратят эту показуху?
+4
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ЧеБурашка
Нхл очистилась! Оказалось, нужно просто несколько смелых человек, чтобы разноцветную шушеру разогнать
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Syndycate
Видел огромное сияние ночью на западе, видимо это горело у ЛГБТшников)
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Рука кремля
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Александр Балабанов
Отказаться только от ЛГБТ было чревато. Поэтому зарубили выходы вообще во всех тематических свитерах, среди которых было много прикольных (пиратские у "Тампы" и т.д.) :(
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Александр Крольков
Так и ЛГБТ могут запретить. Докатились!
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Не у всех еще мозги высохли там.
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Олег910
Весь оставшийся хлам с этой символикой предлагаю отдать любителю этих тряпок Задорову.
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Maxximus
Тематические вечера 🤣
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Летучий финн
Ответ Олег910
Весь оставшийся хлам с этой символикой предлагаю отдать любителю этих тряпок Задорову.
Что за хейт? Если хочет, пусть носит, кто не хочет, тот не носит.
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