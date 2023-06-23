Клубный ЧМ в 2025 году пройдет в США. Впервые поучаствуют 32 команды

Теги МЛС Лига чемпионов УЕФА УЕФА ФИФА Лига чемпионов Азии Лига чемпионов Африки Азиатская футбольная конфедерация чемпионат мира среди клубов КОНКАКАФ Конфедерация африканского футбола Конфедерация футбола Южной Америки Футбол

США примут первый клубный чемпионат мира нового формата.

ФИФА утвердила Соединенные Штаты Америки страной-хозяйкой клубного ЧМ 2025 года.

Впервые в турнире примут участие 32 команды. 12 клубов – из Европы, 6 – из Южной Америки, по 4 – из Африки, Азии и КОНКАКАФ, 1 – из Океании.

КЧМ-2023 пройдет в Саудовской Аравии в конце года.

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
utsh44psmr
Что так мало?
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
После того как Тони Кроос прочитает эту новость он перекрестится и скажет сам себе что после 2024 точно свалит из футбола.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Diyas
футбол превратился в унылое зрелище. футбола слишком много, футболисты не лошади, не могут они бегать круглый год.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Тони Кроос: Реал извини, я пас.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Неплохо, если выведут турнир на новый уровень. Нынешнее исполнение - смех вообще. Турне за еще одной нашивкой для обладателей ЛЧ.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pasmike
Редкостный бред, а не турнир
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ovikovy817
Раньше часто смотрел футбол, любой футбол, разные национальные чемпионаты, ЕК, товарищеские матчи, лиги нации, ...
но футбола реально стало очень много, в последние годы только смотрю матчи МЮ, и то в этом году из за того что каждые 3 дня играли, иногда пропускал матчи и смотрел обзоры.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федя Букин
ЧМ становится всё второсортней и второсортней, что этот что для сборных.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lalique
Ответ Ман Сити
Мельбурн Сити небось от Австралии будет, они там рулят уже несколько лет. Значит Будет как минимум 2 Сити.
"Сток Сити",для начала,надо успеть выйти из Чемпионшипа в Премьер-Лигу,какой там клубный ЧМ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федя Букин
Ответ Diyas
футбол превратился в унылое зрелище. футбола слишком много, футболисты не лошади, не могут они бегать круглый год.
Иными словами нет болельщицкого голода, пресыщенность от событий. Раньше каждый турнир с нетерпением ждали, сейчас же поток турниров из каждого утюга.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergio666
понятно, что прежний формат с 1 победителем местной лч от каждой конфедерации- уныл и по сути турнир 2х конфедераций, но 32 тоже дичь полная.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
8 групп по 4 команды. итого 64 игры. глобальная суперлига
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
И куда это впихнут в календарь, учитывая все национальные кубки и ЛЧ? 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Супер клуб зенит от кого будет выступать?От Европы или Азии.?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Мельбурн Сити небось от Австралии будет, они там рулят уже несколько лет. Значит Будет как минимум 2 Сити.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okaka
Инфантино совсем сдурел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей48
Понеслось🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноно Гомес
Скоро как ЧМ будет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Metallov
Надо было делать больше, как на обычном чемпионате мира будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий