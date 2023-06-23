Клубный ЧМ в 2025 году пройдет в США. Впервые поучаствуют 32 команды

США примут первый клубный чемпионат мира нового формата.

утвердила Соединенные Штаты Америки страной-хозяйкой клубного ЧМ 2025 года.

Впервые в турнире примут участие 32 команды. 12 клубов – из Европы, 6 – из Южной Америки, по 4 – из , и , 1 – из Океании.

КЧМ-2023 пройдет в Саудовской Аравии в конце года.