Клубный ЧМ в 2025 году пройдет в США. Впервые поучаствуют 32 команды
США примут первый клубный чемпионат мира нового формата.
ФИФА утвердила Соединенные Штаты Америки страной-хозяйкой клубного ЧМ 2025 года.
Впервые в турнире примут участие 32 команды. 12 клубов – из Европы, 6 – из Южной Америки, по 4 – из Африки, Азии и КОНКАКАФ, 1 – из Океании.
КЧМ-2023 пройдет в Саудовской Аравии в конце года.
но футбола реально стало очень много, в последние годы только смотрю матчи МЮ, и то в этом году из за того что каждые 3 дня играли, иногда пропускал матчи и смотрел обзоры.