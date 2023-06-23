«Фенербахче» хочет заключить контракт с «Газпромом» и сближается с «Зенитом» для этого. Переговоры компании с «Бешикташем» в тупике (Fotospor)

Переговоры между «Газпромом» и «Бешикташем» зашли в тупик.

Об этом сообщает Fotospor.

Причинами послужили предупреждения со стороны УЕФА и некоторые требования российской компании. Вероятность заключения спонсорской сделки значительно снизилась.

Отмечается, что некоторые представители « » обращают внимание на сближение между «Фенербахче» и « ».

Утверждается, что президент «Фенербахче» Али Коч нарушил соглашение с «Бешикташем» по «Газпрому» и пытается получить спонсорский контракт с « » для « ».

Ранее Sozcu сообщал, что «Газпром» станет новым титульным спонсором стадиона «Бешикташа», в результате чего турецкий клуб получит 60 млн евро за 3 года.