«Фенербахче» хочет заключить контракт с «Газпромом» и сближается с «Зенитом» для этого. Переговоры компании с «Бешикташем» в тупике (Fotospor)

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче Бешикташ высшая лига Турция бизнес Газпром Али Коч Футбол

Переговоры между «Газпромом» и «Бешикташем» зашли в тупик.

Об этом сообщает Fotospor.

Причинами послужили предупреждения со стороны УЕФА и некоторые требования российской компании. Вероятность заключения спонсорской сделки значительно снизилась.

Отмечается, что некоторые представители «Бешикташа» обращают внимание на сближение между «Фенербахче» и «Зенитом».

Утверждается, что президент «Фенербахче» Али Коч нарушил соглашение с «Бешикташем» по «Газпрому» и пытается получить спонсорский контракт с «Газпромом» для «Фенербахче».

Ранее Sozcu сообщал, что «Газпром» станет новым титульным спонсором стадиона «Бешикташа», в результате чего турецкий клуб получит 60 млн евро за 3 года.

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28 комментариев

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SaH4r.
Ответ Apol
Она сказала, что любит тебяяяяя!!!
но он не может любить меняяя
+16
0
+16
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Иван Обрубов
Ответ SaH4r.
но он не может любить меняяя
ДА Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯЯЯЯЯ
+11
0
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ARAMIS777
"Давай дэнгы,дэнгы давай!"(с)
+11
-4
+7
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Apol
Ответ charly_54
А бешикташу то какое дело? Это что турецкий сериал?
Она сказала, что любит тебяяяяя!!!
+9
-2
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bsanchezb
Ответ Дмитрий Крутенко
И правильно, экономический центр Европы скоро перейдет в Турцию, она становится энергетическим хабом и товарным. Турки умело играют между осью Россия-Китай, и США-Европа. Поэтому по итогу они и снимут гешефт с этой ситуации. А сейчас прийти на этот рынок выгоднее, чем потом прыгать в уезжающий поезд, как это обычно у нас делают.
Конечно, а финансовый кризис в Турции это многоходовочка такая.
+8
-1
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4eburan71
Ответ riverman1980
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У него в нике написано «Привет, Марс»
+4
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Ковид 07.10.52
Страна не обеднеет...
+3
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Apol
Ответ riverman1980
Комментарий удален модератором
Тут ципсы много, забей
+9
-6
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Арыстан Имангалиев
Ответ Дмитрий Раткович
А Эрдоган же болельщик Фенера насколько я помню?
за Истанбул Башакшехир болеет..и даже кажется долю там имел в свое время.
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Burel
Ответ Apol
При этом газификации в России значительно превосходит такие крупные европейские страны, как Германия (47%), Франция (38%), Испания (32%). В Финляндии, Швеции и Норвегии, где схожий с РФ климат, уровень газификации составляет лишь 3%, 1% и 0,2% соответственно А, ой
и к чему то ? у них месторождения и газовая гос. компания что ли есть
+2
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charly_54
А бешикташу то какое дело? Это что турецкий сериал?
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Ivan Petrov
Свято место Шальке-04 пусто не бывает.
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Docentr9
С Зенитом все для этого сближаются!
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riverman1980
Ответ HI MARS
Опять сорят народными деньгами.Что даст это спонсорство России?
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Apol
Ответ Дмитрий Раткович
А Эрдоган же болельщик Фенера насколько я помню?
Так вот почему он Хакана Шукюра не любит
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