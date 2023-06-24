Бускетс переходит в «Интер Майами». Клуб выложил ролик с цитатами Месси и Пепа о Серджи
«Интер Майами» анонсировал переход Серджи Буксетса.
Клуб выложил ролик с посвященными хавбеку цитатами Висенте дель Боске, Пепа Гвардиолы и других важных футбольных фигур.
В клубе МЛС испанец, покидающий «Барселону» в качестве свободного агента, будет играть с Лионелем Месси, чьи слова в видео тоже представлены.
Сообщалось, что контракт с Бускетсом заключен до 2025 года.
В Ла Лиге в сезоне-2022/23 полузащитник провел 30 матчей и отдал 4 результативных паса.
А вообще, Лео красава. Сделал себе офигительную карьеру, сколотил состояние и будет доигрывать с дружбанами в Майами)) Еще можно Де Пауля позвать, чтобы сторожил вещи и самого Месси)
Месси, Бускетс и Альба встралисьже ведь в апреле где-то ещё. Похоже, что тогда обо всем и договорились.
Что за цирк был с переходом а Барсу якобы и т.п.
Очень подозрительно.