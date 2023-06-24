Бускетс переходит в «Интер Майами». Клуб выложил ролик с цитатами Месси и Пепа о Серджи

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига трансферы Пеп Гвардиола Висенте Дель Боске Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

«Интер Майами» анонсировал переход Серджи Буксетса.

Клуб выложил ролик с посвященными хавбеку цитатами Висенте дель Боске, Пепа Гвардиолы и других важных футбольных фигур.

В клубе МЛС испанец, покидающий «Барселону» в качестве свободного агента, будет играть с Лионелем Месси, чьи слова в видео тоже представлены.

Сообщалось, что контракт с Бускетсом заключен до 2025 года.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 полузащитник провел 30 матчей и отдал 4 результативных паса.

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23 комментария

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BuTaMuH
Если Месси не идёт в Барсу, то Барса придёт к Месси😁
+54
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+54
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Arman Markosyan 25
Альба тоже туда наверное
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borodinnikita963@gmail.com
Барса Майами
+11
-1
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ᴄᴏsᴛᴇʀɪᴋᴏ
Альбу и Иньесту ещё, а через год Суареса
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falkao2013
Альба и Суарес на подходе) Отличная пенсия в кругу лучших друзей)
+5
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Михо
Величие Серджи Бускетса чаще всего резюмируют цитатой: «Если ты смотришь игру, то не видишь Бускетса. Но если ты смотришь за Бускетсом, то видишь всю игру». Это высказывание часто приписывают Висенте Дель Боске.
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Spiker1606
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Ответ Иззат Туляганов
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Кто такой Пригожин? Я не знаю такого футболиста.
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BuTaMuH
Ответ Иззат Туляганов
Комментарий удален модератором
кто про что🤦
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Молодой Френки
Ответ ᴄᴏsᴛᴇʀɪᴋᴏ
Альбу и Иньесту ещё, а через год Суареса
Суареса не будет. Он завершает карьеру из-за проблем с коленом
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Молодой Френки
Ждем Альбу
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Goofts
Серхио ещё весьма хорош в свои годы, кажись связка Бускетс- Месси будет разрывать МЛС
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S1rAlex
F-R-I-E-N-D-S))
А вообще, Лео красава. Сделал себе офигительную карьеру, сколотил состояние и будет доигрывать с дружбанами в Майами)) Еще можно Де Пауля позвать, чтобы сторожил вещи и самого Месси)
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Ivchev
А теперь вопрос...
Месси, Бускетс и Альба встралисьже ведь в апреле где-то ещё. Похоже, что тогда обо всем и договорились.
Что за цирк был с переходом а Барсу якобы и т.п.
Очень подозрительно.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ BuTaMuH
Если Месси не идёт в Барсу, то Барса придёт к Месси😁
Альба следующий, Барса из Маями)
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нелюбитель футбола
Ответ Родя Раскольников
Суарес не факт, были сообщения что у него проблемы с коленом и может скоро объявить об окончании карьеры.
Солнечный Майами его вылечит... Месси-друг - лучше лекарство в футболе ..
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Иззат Туляганов
Ответ BuTaMuH
Если Месси не идёт в Барсу, то Барса придёт к Месси😁
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Берендей Ватрушкин
Ответ Sunnyboy
Америкосовский Интер там же вроде аутсайдер адский, почему они все в него метят?
Я так же думал про Майти Дакс до 2007
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rej1sta
Ответ Sunnyboy
Америкосовский Интер там же вроде аутсайдер адский, почему они все в него метят?
Там больше город значение имеет, а не команда.
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Vlad
Ответ falkao2013
Альба и Суарес на подходе) Отличная пенсия в кругу лучших друзей)
суарес может быть и не придёт
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Родя Раскольников
Ответ falkao2013
Альба и Суарес на подходе) Отличная пенсия в кругу лучших друзей)
Суарес не факт, были сообщения что у него проблемы с коленом и может скоро объявить об окончании карьеры.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Иззат Туляганов
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Каким местом это тут?🤦
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Факс Барселоны.
Интер, перебазировался из Милана, трансфером через Майами в Барселону)
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