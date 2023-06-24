Бускетс переходит в «Интер Майами». Клуб выложил ролик с цитатами Месси и Пепа о Серджи

«Интер Майами» анонсировал переход Серджи Буксетса.

Клуб выложил ролик с посвященными хавбеку цитатами Висенте дель Боске, Пепа Гвардиолы и других важных футбольных фигур.

В клубе испанец, покидающий «Барселону» в качестве свободного агента, будет играть с , чьи слова в видео тоже представлены.

Сообщалось, что контракт с заключен до 2025 года.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 полузащитник провел 30 матчей и отдал 4 результативных паса.