«Зенит» за 17 млн евро может купить 17-летнего вингера «Коринтианс» Педро. Предложение сделают в ближайшие недели

«Зенит» собирается купить 17-летнего вингера «Коринтианс».

По информации Radio Itatiaia, клуб Мир уже обозначил намерение приобрести Педро дос и направит официальное предложение в ближайшие недели.

Речь идет о 17 млн евро, также бразильский клуб может претендовать на часть суммы от следующей продажи игрока.

В конце этой недели вероятна встреча агентов с семьей футболиста.

В случае согласования сделки Педро сможет присоединиться к « » не раньше лета 2024 года, когда ему уже будет 18 лет.

В высшей лиге Бразилии вингер в 2023-м провел 4 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

17-летний вингер «Коринтианс» Педро интересен «Ньюкаслу», «Дортмунду», «Аяксу», ПСВ и «Брайтону». У «Зенита» есть право приоритетного выкупа