«Зенит» за 17 млн евро может купить 17-летнего вингера «Коринтианс» Педро. Предложение сделают в ближайшие недели

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы деньги Педро дос Сантос Футбол

«Зенит» собирается купить 17-летнего вингера «Коринтианс».

По информации Radio Itatiaia, клуб Мир РПЛ уже обозначил намерение приобрести Педро дос Сантоса и направит официальное предложение в ближайшие недели.

Речь идет о 17 млн евро, также бразильский клуб может претендовать на часть суммы от следующей продажи игрока.

В конце этой недели вероятна встреча агентов с семьей футболиста.

В случае согласования сделки Педро сможет присоединиться к «Зениту» не раньше лета 2024 года, когда ему уже будет 18 лет.

В высшей лиге Бразилии вингер в 2023-м провел 4 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

17-летний вингер «Коринтианс» Педро интересен «Ньюкаслу», «Дортмунду», «Аяксу», ПСВ и «Брайтону». У «Зенита» есть право приоритетного выкупа

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22 комментария

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Сергей48
Вот Педро не хватало точно Зениту?)
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Dj_dale
И не надо после этого говорить про "Зенит Рио-де-Жанейро", ведь весь Зенит из Сан-Паулу)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Алексей Крапивкин
Дешево Пацан с 16 лет за ю20 играет, обычно за таких просят от 35млн
У Зенита есть договорённость с Коринтиансом о первоочередном праве покупки, клуб им пользуется
+4
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T622222
Ответ Галым Нуркеев
Контракт будет подписан 17 июля
В 17-17
+3
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Галым Нуркеев
Контракт будет подписан 17 июля
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Виталий Попов
пхахахахахахах
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Caerly
Это очень дёшево, честно говоря. Парень звёздный.
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Алексей Крапивкин
Дешево
Пацан с 16 лет за ю20 играет, обычно за таких просят от 35млн
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Кирилл Захаров
Педриньо, ты ли это?
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Пользователь Имени
Ответ Галым Нуркеев
Контракт будет подписан 17 июля
И выступать он будет под 17 номером
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Дмитрий9779
Ответ a2wai
На чьи деньги сей банкет?
На деньги "московских бабушек"
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трахтенберг месть коней
Ответ Кирилл Захаров
Педриньо, ты ли это?
Мало ли в Бразилии… Педров?! И не сосчитаешь!
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Dvapyatdesyat
Ответ Кирилл Захаров
Педриньо, ты ли это?
Подрос. И стал просто Педро)
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Пользователь Имени
Ответ Алексей Крапивкин
Дешево Пацан с 16 лет за ю20 играет, обычно за таких просят от 35млн
Скорее интересен пункт сколько Зенит отдаст бразильцам с последующей продажи игрока, вполне могут быть 50%
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a2wai
На чьи деньги сей банкет?
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Фёдор Кузнецов
Отличный игрок будет, можно спокойно будет за 40-50 минимум перепродать
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svft
мало ли в Бразилии Педро (с) однако все почему-то хотят именно этого
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