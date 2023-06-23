«Зенит» за 17 млн евро может купить 17-летнего вингера «Коринтианс» Педро. Предложение сделают в ближайшие недели
«Зенит» собирается купить 17-летнего вингера «Коринтианс».
По информации Radio Itatiaia, клуб Мир РПЛ уже обозначил намерение приобрести Педро дос Сантоса и направит официальное предложение в ближайшие недели.
Речь идет о 17 млн евро, также бразильский клуб может претендовать на часть суммы от следующей продажи игрока.
В конце этой недели вероятна встреча агентов с семьей футболиста.
В случае согласования сделки Педро сможет присоединиться к «Зениту» не раньше лета 2024 года, когда ему уже будет 18 лет.
В высшей лиге Бразилии вингер в 2023-м провел 4 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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