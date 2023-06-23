Сандро Тонали переходит из «Милана» в «Ньюкасл».

По данным Фабрицио Романо, сделка закрыта, футболист прошел медосмотр.

«Милан» получит 70 млн евро и бонусы, зарплата Сандро составит 7 млн в год, еще 2 млн предусмотрено в виде бонусов. Контракт – до 2029 года.

«Милану» также полагается процент от перепродажи.

Романо отмечает, что это рекордная продажа итальянского игрока.

В прошедшем сезоне Серии А Тонали провел 34 матча, отметившись 2 голами и 7 ассистами. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.