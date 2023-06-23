Трансфер Тонали в «Ньюкасл» закрыт. «Милан» получит 70 млн евро и бонусы, зарплата Сандро – 7+2 млн

Теги Милан Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Сандро Тонали Фабрицио Романо Футбол

Сандро Тонали переходит из «Милана» в «Ньюкасл».

По данным Фабрицио Романо, сделка закрыта, футболист прошел медосмотр.

«Милан» получит 70 млн евро и бонусы, зарплата Сандро составит 7 млн в год, еще 2 млн предусмотрено в виде бонусов. Контракт – до 2029 года.

«Милану» также полагается процент от перепродажи.

Романо отмечает, что это рекордная продажа итальянского игрока.

В прошедшем сезоне Серии А Тонали провел 34 матча, отметившись 2 голами и 7 ассистами. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

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50 комментариев

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Андрей Баранов
Из Ньюкасла в Милан??? Автор пьянь, отредактируй
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Great ManUtd
в первом предложении Топали.
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corazón blanco
Правильные шейхи у Ньюкасла. Проводят грамотную трансферную политику.
+22
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Плакса Джон ушел налево
Ньюкасл чемпик
+9
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Ювенский Туринтус
Ответ Андрей Баранов
Из Ньюкасла в Милан??? Автор пьянь, отредактируй
Он из будущего просто. Тонали ожидаемо провалился и в 2024 возвращается за бесценок
+13
-7
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Манковский
"Сандро Топали переходит из «Ньюкасла» в «Милан»." - весь уровень этого сайта в одном предложении.
+8
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Милан137
Ответ ya_za_ac_milan
Вот и славно. Помимо бесплатных Камады и Тюрама- Милан без нарушения фаирплей сможет себе позволить 3-4 хороших футболиста. Продажа Тонали открыла немало возможностей.
В итоге Милан остался с одним травмированы Круничем в опорке, просто зашибись 👌🤦‍♂️ ...
+5
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Евгений Кузнецов
грамотная политика у Ньюкасла . не стали бросаться на всяких неймаров и месси , покупают пермпективную молодежь
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Михаил Стентор
Очень выгодная сделка для Милана. На эти деньги можно усилиться, а Тонали столько не стоит, и больше за него никто не заплатит
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LaffyTaffy
Чтобы вывезти итальянца из Италии это нужно постараться.
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t n
Ответ whereissuso
А кто должен был вместо него выходить? Побега или Вранкс? Бенассер, Крунич и Тоналли, вот эта тройка вся играла в течение сезона потому что на замену Кессье никого не взяли.
так а теперь вообще остался один Бенассер, так как крунич сломан
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Никита Самарин
Деньги конечно большие, но о чём думает Милан продавая лидера (казалось на долгие годы) 🤦‍♂
А вот Ньюкасл, постепенно, проводит очень разумную трансферную политику, стараясь в каждое ТО усилится 2-3 качественными игроками.
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corazón blanco
Ответ Я всех их сделал
Комментарий удален пользователем
Да, безусловно это переплата, но они покупают очень перспективных парней, которые в будущем могут принести клубу очень много пользы, а в случае провала их можно продать как минимум за полцены уплаченных за них денег. Я имею ввиду, что они не типичные шейхи, к которым мы привыкли. Вспомните приход шейхов в Сити или же в Париж, они покупали точно также по оверпрайсу игроков, причем скопом. И сколько было провалов в начале их прихода. Здесь же все наоборот, идут постепенно, не зовут тренера с именем, а дают поработать Хау, который проделывает невероятную работу. Вот о чем речь.
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t n
Ответ whereissuso
В каком месте он ключевой? Вы сколько матчей Милана смотрели?
он третий в команде по количеству проведённого времени на поле. он отыграл 34 матча во всех турнирах и только лишь 4 раза выходил с замены
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Плотников Семен
Ответ Great ManUtd
в первом предложении Топали.
Господи, уже час прошел с твоего коммента, а они еще не исправили🤷‍♂️🤦‍♂️
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Токсик
Ответ London.is.blue
Не стоит это бревно таких денег. Пирло, только без паса и удара, короче говоря обычный середняк.
Болелы Милана отмечают его, как игрока с хорошим пасом. Болела Челси говорит, что середняк без паса. Вот и кому верить?
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Я всех их сделал
Ответ corazón blanco
Правильные шейхи у Ньюкасла. Проводят грамотную трансферную политику.
Комментарий удален пользователем
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Oleg Nikolaev
Ответ Ювенский Туринтус
Он из будущего просто. Тонали ожидаемо провалился и в 2024 возвращается за бесценок
В ближайшие пару лет цена на него меньше 50 не упадет при любой игре, они практически ничем не рискуют
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Давид Agabekyan
Ответ t n
Комментарий удален модератором
Продать Тонали за 70 + бонусы это великолепная трансферная сделка
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username
Ответ Милан137
В итоге Милан остался с одним травмированы Круничем в опорке, просто зашибись 👌🤦‍♂️ ...
продаст Тео и купит 2 игроков
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Сергей Орлов
Так развести Ньюкасл и впарить им деревяшку за такие деньги это просто браво)
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Ahmad Munir
У Ньюкасла самые неочевидные трансферы. Нешаблонные решения у спортивного отдела
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Cristiano Ronaldo
Кардинале аут! Он разваливает мой любимый клуб Милан!
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Lucky Luciano
Это все Пиоли виноват, умудрился быть чемпионом и дойти до полуфинала ЛЧ с такими руководителями , срочно Пиоли уволить !!…
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Rally
Что-то слишком много, столько он не стоит.
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