У «Реала» и «ПСЖ» нет соглашения по Мбаппе. Мадридцы не намерены платить 250 млн евро (COPE)
Между «Реалом» и «ПСЖ» нет соглашения о трансфере Килиана Мбаппе.
Об этом сообщает COPE.
Журналист Мельчор Руис опроверг информацию издания PSG Community, которое писало, что клубы согласовали трансфер за 200+50 млн евро. По его информации, «Реал» ждет развития событий и не намерен так много платить.
Другой журналист COPE Педро Мората тоже утверждает, что соглашения нет.
«В спортивном отделе нет никакого соглашения. В «ПСЖ» есть три уровня власти, на уровне спортивного менеджмента нет соглашения», – заявил Мората.
Педро добавил, что «ПСЖ» хочет продать Мбаппе. Руководство парижской команды, столкнувшись с отказом игрока продлевать контракт, приняло бы предложение в размере от 150 до 200 млн евро.
Понятно же, что утка.
Вообщем, Мбаппе продолжает выбивать контракт