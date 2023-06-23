Между «Реалом» и «ПСЖ» нет соглашения о трансфере Килиана Мбаппе.

Об этом сообщает COPE.

Журналист Мельчор Руис опроверг информацию издания PSG Community, которое писало, что клубы согласовали трансфер за 200+50 млн евро. По его информации, « » ждет развития событий и не намерен так много платить.

Другой журналист COPE Педро Мората тоже утверждает, что соглашения нет.

«В спортивном отделе нет никакого соглашения. В «ПСЖ» есть три уровня власти, на уровне спортивного менеджмента нет соглашения», – заявил Мората.

Педро добавил, что « » хочет продать . Руководство парижской команды, столкнувшись с отказом игрока продлевать контракт, приняло бы предложение в размере от 150 до 200 млн евро.