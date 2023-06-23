У «Реала» и «ПСЖ» нет соглашения по Мбаппе. Мадридцы не намерены платить 250 млн евро (COPE)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Между «Реалом» и «ПСЖ» нет соглашения о трансфере Килиана Мбаппе.

Об этом сообщает COPE.

Журналист Мельчор Руис опроверг информацию издания PSG Community, которое писало, что клубы согласовали трансфер за 200+50 млн евро. По его информации, «Реал» ждет развития событий и не намерен так много платить.

Другой журналист COPE Педро Мората тоже утверждает, что соглашения нет.

«В спортивном отделе нет никакого соглашения. В «ПСЖ» есть три уровня власти, на уровне спортивного менеджмента нет соглашения», – заявил Мората.

Педро добавил, что «ПСЖ» хочет продать Мбаппе. Руководство парижской команды, столкнувшись с отказом игрока продлевать контракт, приняло бы предложение в размере от 150 до 200 млн евро.

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84 комментария

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blaugrano
Классика. Одни вбросили - другие опровергли. Трафик есть, комменты тоже.
+95
-4
+91
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ljolik888
И так ещё тристо новостей до конца лета !
+46
-7
+39
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Waiway
Ответ Фут.Боль
250
200 сразу и +50 бонусами в случае реального перехода
+25
0
+25
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Ben Shelton
Ответ Сикарио
Мората заодно и журналистом стал смотрю.
только вы промазали с именем. как мората по воротам
+20
-1
+19
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2vdhrvmmzf
Ответ corazón blanco
Мадрид зачем-то все сам усложняет. Команде нужен форвард, который сможет приносить команде пользу в атаке. Можно побороться за Кейна, хоть и с Леви сложно вести переговоры. Можно взять бесплатно того же Фирмино- игроков, похожих по функционалу на Карима. А с Килианом постараться договориться на берегу в январе о переходе в следующем году. Тем более из Килиана центрофорвард никакой.
Как то раз в январе на берегу с ним уже «договорились»))
+18
-1
+17
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corazón blanco
Мадрид зачем-то все сам усложняет. Команде нужен форвард, который сможет приносить команде пользу в атаке. Можно побороться за Кейна, хоть и с Леви сложно вести переговоры. Можно взять бесплатно того же Фирмино- игроков, похожих по функционалу на Карима. А с Килианом постараться договориться на берегу в январе о переходе в следующем году. Тем более из Килиана центрофорвард никакой.
+16
-7
+9
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Олег Ким
Ответ blaugrano
Классика. Одни вбросили - другие опровергли. Трафик есть, комменты тоже.
Будем ждать новостей от Романо)
+8
-2
+6
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Alex_V69
Ответ Mr. Galacticos
понятно,что дядя Фло не лох - за однолетний контракт платить 200+50+бонус за подписание+зп+другие расходы на семью игрока...проще сотку скинуть,угрожая забрать бесплатно через год и эту сотку заплатить игроку,как подписной бонус
А Парижу надо по идее снижать хотелки. Они сейчас в стадии перестройки. Зачем им Мбаппе на 1 год? Лучше уж получить 100-150 и потратить их с умом.
+7
-1
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Savarona25
420 000 Суторминых отменяются. Что и следовало ожидать.
+8
-2
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Mr. Galacticos
понятно,что дядя Фло не лох - за однолетний контракт платить 200+50+бонус за подписание+зп+другие расходы на семью игрока...проще сотку скинуть,угрожая забрать бесплатно через год и эту сотку заплатить игроку,как подписной бонус
+6
-2
+4
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Фут.Боль
Ответ ljolik888
И так ещё тристо новостей до конца лета !
250
+4
0
+4
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Valtonis
Ответ Savarona25
420 000 Суторминых отменяются. Что и следовало ожидать.
это прям армия
+3
0
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Николай Климов
Всё, расходимся!)))
+3
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Здесь уже все успели оформить трансфер 🤣🤣🤣

Понятно же, что утка.

Вообщем, Мбаппе продолжает выбивать контракт
+4
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swerh
Сдается, что ПСЖ едва ли будет предметно обсуждать продажу Мбаппе до 30 июля, когда он должен определиться с продлением контракта.
+2
0
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Сикарио
Таджикский сосунок хоть и забанил мои ответы, но читает, бгггг)) Жестко унижен.
+1
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Mr. Galacticos
Ответ Alex_V69
А Парижу надо по идее снижать хотелки. Они сейчас в стадии перестройки. Зачем им Мбаппе на 1 год? Лучше уж получить 100-150 и потратить их с умом.
все верно
+2
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Tiestorzn17
Да не будет его в Реале, сколько бы школота не пускала слюни. Только если шейхи потеряют интерес к футболу и закроют "проект" в ПСЖ. Продавать свой главный актив им нет смысла, деньги для них пыль.
+7
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Артур Иванов
Ответ TheItalian204
В лучшем случае Перес даст 100 млн. И то в рассрочку. Иначе те же 100 млн он даст Мбаппе через год. Решать шейхам.
Лихо вы все раскидали. А риск что шейхи обидятся , пойдут на принцип и на год отправят Мбаппе мариновать скамейку в молодежнлй команде отпадает?) Или новые владельцы МЮ захотят построить проект конкурент сити и захотят купить мбаппе в противостояние к Холланду? Но опять же, если у шейхов только такая вилка, о чем может идти речь)
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corazón blanco
Ответ Антон
Вот именно, что никакой. Как их с Винисиусом умещать вообще загадка с учетом того, что Мбаппе разнылся в середине сезона как раз из-за позиции центрфорварда.
Винисиус заложник своей позиции, он хорош только на левом фланге, поэтому Мбаппе будет играть скорее всего справа, а Родриго при наличии нападающего будет играть под нападающим или же ЦН, если форварда не купят.
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wjvxpb5q6f
Ну что, новый срач на 1000 комментов официально объявлен🙈
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AlexMa1n888
Ответ Евгений Шазиев
Жаль. Мбаппе - идеальный игрок для Реала. Тебас надоел уже своим финансовым фэйрплэй.
Реал только не идеальный клуб для Мбаппе. Он уже миллион раз говорил , что ему удобнее разрывать с фланга , а не играть наконечника , а в Реале из него будут лепить девятку
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Ser Kay
Трасферные шахматы..
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grinch
да конечно, за бегунка столько
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Husly
Макрон уже выступал с официальной информацией?
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