Президент ФИФА: «Клубный ЧМ станет вершиной элитного клубного футбола. США – идеальное место для проведения нового глобального турнира»
Джанни Инфантино высказался о новом формате клубного чемпионата мира по футболу.
Впервые в турнире, который состоится в 2025 году, примут участие 32 команды. ФИФА утвердила Соединенные Штаты Америки в рамках страны-хозяйки соревнования.
«Клубный чемпионат мира станет вершиной элитного профессионального клубного футбола.
Благодаря необходимой инфраструктуре и огромному интересу США являются идеальным местом для проведения нового глобального турнира», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
«Ман Сити», «Реал» и «Челси» уже обеспечили себе участие на клубном ЧМ-2025. Они сыграют на турнире как победители ЛЧ
мертворожденный ребенок этот турнир.
вообще никакого интереса не вызывает