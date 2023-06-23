Президент ФИФА: «Клубный ЧМ станет вершиной элитного клубного футбола. США – идеальное место для проведения нового глобального турнира»

Джанни Инфантино высказался о новом формате клубного чемпионата мира по футболу.

Впервые в турнире, который состоится в 2025 году, примут участие 32 команды. ФИФА утвердила Соединенные Штаты Америки в рамках страны-хозяйки соревнования.

«Клубный чемпионат мира станет вершиной элитного профессионального клубного футбола.

Благодаря необходимой инфраструктуре и огромному интересу США являются идеальным местом для проведения нового глобального турнира», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Ман Сити», «Реал» и «Челси» уже обеспечили себе участие на клубном ЧМ-2025. Они сыграют на турнире как победители ЛЧ