Президент ФИФА: «Клубный ЧМ станет вершиной элитного клубного футбола. США – идеальное место для проведения нового глобального турнира»

Теги ФИФА чемпионат мира среди клубов Джанни Инфантино Футбол

Джанни Инфантино высказался о новом формате клубного чемпионата мира по футболу.

Впервые в турнире, который состоится в 2025 году, примут участие 32 команды. ФИФА утвердила Соединенные Штаты Америки в рамках страны-хозяйки соревнования.

«Клубный чемпионат мира станет вершиной элитного профессионального клубного футбола.

Благодаря необходимой инфраструктуре и огромному интересу США являются идеальным местом для проведения нового глобального турнира», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Ман Сити», «Реал» и «Челси» уже обеспечили себе участие на клубном ЧМ-2025. Они сыграют на турнире как победители ЛЧ

50 комментариев

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Адам Нинуху
пока есть лига чемпионов клубный чемпионат мира всегда будет второсортным турниром.
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Михо
Европейские клубы вне конкуренции, зачем этот турнир😃 все равно что проводили бы баскетбольный клубный чм, понятно что его всегда выигрывал бы клуб из НБА
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Амин Чич
И открывать его будет старик Джо со словами: " какая же гордость принимать в США этот прекрасный турнир по...????? и упал
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Этот Райола хочет денег
Лишняя нагрузка на игроков после тяжелого сезона. Вместо отпуска нужно будет ехать играть не пойми за что. Бред. Чисто маркетинговый и алчный ход от инфантино
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Екн Лор
Всегда ЛЧ будет вершиной клубного футбола, чтобы там не придумали
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Амин Чич
И открывать его будет старик Джо со словами: " какая же гордость принимать в США этот прекрасный турнир по...????? и упал
...по подводным шашкам среди трансгендерных дуэтов в @н@льном многоборье. Боже храни 30% земельных ресурсов страны! Аминь
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Kira625
Ну или Саудовская Аравия, подумав, добавил Инфантино
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Фан Рубина
Вершина элитного клубного футбола - это сильнейшая лига мира - РПЛ. А ваше позорное сборище - лишняя площадка для пиара и так уже распиаренных псевдофутбольных мешков и самой Америки, где остальные клубы лишь сыграют роль плюшевых соперников для избиения и подтанцовки.
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Матрос Кот
Прогноз. Мировой футбол ждет перезагрузка. Будет Суперлига,игры по всему миру, США,Япония,Катар, ну и Европа на закуску. Контроль за американскими банками. Шоу маст гоу! Железный конь идет на смену крестьянской лошадке!
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Сэйлор Мун
а какое же УГ превратился футбола, раз они так стелятся под тех кто сам футбол называет соккером.
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Rumov
Рад за новый турнир. Мировой футбол развивается. Болельщики будут в восторге, а организация... Как всегда в США -лучше в мире. И Северной Нигерии не будет с их тупыми феесбешными болельщиками.
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Кот Егрис
американцам плевать на соккер, одни латиносы ходить будут и диаспоры.
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Rumov
Классный турнир. Хотелось бы посмотреть. Но в 2005году интернета уже не будет.
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Vitto
https://www.youtube.com/watch?v=eKx1-xl0WDw
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зак
И еще кто-то против Суперлиги? вы больны, вам надо лечиться..
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Гусеконь
так боится обысков ФБР в Швейцарии?
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Оригинальный Ник
Из-за европейской футбольной мафии, которая собирает все таланты мира и удерживает у себя все деньги мира, клубный чемпионат мира не имеет смысла и никогда не будет, потому что консолидация средств и возможностей вокруг исторических грандов со временем станет только сильнее
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Виктор Войнов
Ответ Амин Чич
И открывать его будет старик Джо со словами: " какая же гордость принимать в США этот прекрасный турнир по...????? и упал
И уснул
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Вадим Никулин
ну европейские клубы точно отнесутся как к товарнякам,полуосновными составами будут играть.
мертворожденный ребенок этот турнир.
вообще никакого интереса не вызывает
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Амин Чич
Ответ Дмитрий Бервинов
Пригожин сейчас в открытую угрожает расправой министру обороны РФ, намекает на государственный переворот, но ты шути дальше про президента США
Что ты несешь такое персонаж из литературного произведения, который был с хвостом из " вечера на хуторе близ Диканьки "!?
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Дмитрий Бервинов
Ответ Амин Чич
Что ты несешь такое персонаж из литературного произведения, который был с хвостом из " вечера на хуторе близ Диканьки "!?
я ни черта не понял в твоем комменте
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несахар
Ответ Михо
Европейские клубы вне конкуренции, зачем этот турнир😃 все равно что проводили бы баскетбольный клубный чм, понятно что его всегда выигрывал бы клуб из НБА
не факт, что вне конкуренции. а как же ривер плейты и коринтиансы?
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Dizzod
Ответ Адам Нинуху
пока есть лига чемпионов клубный чемпионат мира всегда будет второсортным турниром.
не каждый участник лч может участвовать в кЧМ
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Mohnatiy
Да, да, да, финал Лиги чемпионов улыбнулся...
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Jedemdasseine
Чертов подлец, этот инфантино. Блаттер, при всех его минусах был лучше
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