«Юве» могут отстранить от Лиги конференций в обмен на закрытие дела УЕФА о финансовых махинациях. Идут переговоры

Теги Ювентус серия А Италия УЕФА финансовый фэйр-плей Лига Конференций УЕФА Футбол

«Ювентус» ведет переговоры с УЕФА по делу о финансовых махинациях клуба.

Делегация, состоящая из юристов и руководителей клуба, отправилась из Турина в Ньон для работы с УЕФА над соглашением, которое могло бы раз и навсегда положить конец истории, сообщает Tuttosport. 

Обсуждают вариант, при котором «Ювентус» в этом году отстраняют от Лиги конференций, а УЕФА закрывает дело о потенциальных нарушениях правил лицензирования и финансового фэйр-плей и больше не беспокоит клуб по этому вопросу. Формально это станет вариантом сделки о признании вины со стороны «бьянконери».

Отметим, что переговоры ведутся только о деле, открытом самим УЕФА. Это не касается обвинений, рассматриваемых в итальянских судах.

В январе туринцы были лишены 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала, но сумели их вернуть в результате апелляции. Из-за получения новых доказательств дело было возобновлено.

В мае с клуба окончательно сняли 10 очков. В итоге «Ювентус» занял седьмое место в Серии А и должен был выступить в Лиге конференций.

«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично

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34 комментария

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Fan of Sport
Идеальный вариант для Ювентуса, и в ЛК не будут играть, и проблемы все смогут решить.
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Tiestorzn17
Это называется отделались легким испугом
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Vatikan
Без юве лк не будет настолько привлекательной!
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Vladimir Sirotin
Не большая потеря для Ювентуса, можно смело соглашаться.
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DancePunk
Да для Ювентуса это поощрение, а не наказание!
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Syndycate
Ответ DolJun
барсе приготовиться)
Не пугай так местных детишек - болел Барсы)
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Kubinec_
Ответ Apol
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любит зенит/интер что-то про кабинеты пишет ахахаха
+4
-2
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Bosniec
"Ювентусу" конечно нужно соглашаться. В ЛК не бог весть какие копейки крутятся, а сил на лишний турнир будет отдано немало.
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Аморалинни
Ответ Tiestorzn17
Это называется отделались легким испугом
Это называется коррупция
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Игорь Сухов
Ответ Fan of Sport
Идеальный вариант для Ювентуса, и в ЛК не будут играть, и проблемы все смогут решить.
Все так делают. У нас Спартак такие махинации проворачивает, и ничего. За европейские клубы и говорить нечего. Ювентус просто козёл отпущения.
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Сан Икер
Интересно - лысый хрен со Словении или Словакии (откуда там этот Чефир) когда доберется до Реала и Барселоны. Махинации Челси, Сити и ПСЖ спустили на тормозах, тут въелся по гланды.
Обиженка СуперЛиги точно 😂 С их непонятным новым ФФП который наоборот защищает топ клубы закупать под лярды за год подталкивает к созданию СЛ. Поживем увидим. Может ему все таки стоило для галочки наказать из перечисленной святой троицы. Тогда точно все поверят в его сказку, что он не обиженка на СЛ и что УЕФА все делает ради народа и фанатов 😂😂😂
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Милан137
Да кому нужна эта никчемная ЛК кроме только Моуриньо наверное 🤦‍♂️👎 ...
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Сергей Ангел
Жаль команду мозг выносят не какой справедливость
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Эдуард Храпач
Этого не будет! УЕФА ненавидит Юве, правда. Но ещё больше они любят себя. Лига конференций их слабейший турнир и они прикладывают усилия что бы добиться для него высокого имиджа и сравнять с Лигой Европы (речь именно про имидж, ясно что статус у них всегда будет разный!) Поэтому для УЕФА это победа если в этом турнире сыграет Юве и придаст скромный но всё таки буст .

Скорее уефа предложат наперёд отказаться от одной лиги чемпионов.
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Josep
Отлично, одним движением избавятся от двух позоров.
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Mr. Galacticos
выпускайте кракена/чиновников цуефа!
променять ненужное участие в кубке ярмарок на лояльность цуефа?🤔
слишком изи все выглядит...
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Собиратель хаоса
Так и представляю, как контролирующий орган, который должен жестко штрафовать и наказывать за махинации, "ведет переговоры" с нарушителем. Так что понятно, о чем там идут "переговоры". О сумме договариваются. УЕФА же.
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justbored
"Формально это станет вариантом сделки о признании вины со стороны «бьянконери». ... переговоры не касаются обвинений, рассматриваемых в итальянских судах."

звучит заманчиво
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Фантом
А что будет с освободившимся местом? "Фиорентина" или как?
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Mr.Oizo
Ну и дураки уефа.. Закрывайте и не баньте на год, вы же интерес к ЛК поднимете
А для юве вообще песня, сосредоточится на перестройке состава четко в сезоне серии. Бороться за лч и кубок не отвлекаясь - играй не хочу
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rigobersong
Ответ DolJun
барсе приготовиться)
Вроде не Барселона с саудитами махинации по трансферам проводит:))
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sebastian1410
Ответ DolJun
барсе приготовиться)
У Барсы ещё суда не было. УЕФА ждёт, никаких решений пока не принимают.
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Apol
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Кашшай Чакырович
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GuruFutbola
Ответ Кашшай Чакырович
Комментарий удален модератором
Согласен, должны в скором времени взяться за них, как с юве разберутся)
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