«Юве» могут отстранить от Лиги конференций в обмен на закрытие дела УЕФА о финансовых махинациях. Идут переговоры
«Ювентус» ведет переговоры с УЕФА по делу о финансовых махинациях клуба.
Делегация, состоящая из юристов и руководителей клуба, отправилась из Турина в Ньон для работы с УЕФА над соглашением, которое могло бы раз и навсегда положить конец истории, сообщает Tuttosport.
Обсуждают вариант, при котором «Ювентус» в этом году отстраняют от Лиги конференций, а УЕФА закрывает дело о потенциальных нарушениях правил лицензирования и финансового фэйр-плей и больше не беспокоит клуб по этому вопросу. Формально это станет вариантом сделки о признании вины со стороны «бьянконери».
Отметим, что переговоры ведутся только о деле, открытом самим УЕФА. Это не касается обвинений, рассматриваемых в итальянских судах.
В январе туринцы были лишены 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала, но сумели их вернуть в результате апелляции. Из-за получения новых доказательств дело было возобновлено.
В мае с клуба окончательно сняли 10 очков. В итоге «Ювентус» занял седьмое место в Серии А и должен был выступить в Лиге конференций.
«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично
Что мутил «Ювентус»? Почему «Челси» не накажут за закупку на 500 млн? Объясняем всю магию учета трансферов!
Обиженка СуперЛиги точно 😂 С их непонятным новым ФФП который наоборот защищает топ клубы закупать под лярды за год подталкивает к созданию СЛ. Поживем увидим. Может ему все таки стоило для галочки наказать из перечисленной святой троицы. Тогда точно все поверят в его сказку, что он не обиженка на СЛ и что УЕФА все делает ради народа и фанатов 😂😂😂
Скорее уефа предложат наперёд отказаться от одной лиги чемпионов.
променять ненужное участие в кубке ярмарок на лояльность цуефа?🤔
слишком изи все выглядит...
звучит заманчиво
А для юве вообще песня, сосредоточится на перестройке состава четко в сезоне серии. Бороться за лч и кубок не отвлекаясь - играй не хочу