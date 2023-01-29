Соболенко выиграла Australian Open, победы «МЮ» и «Барсы», Бах за возвращение россиян, грузинская фигуристка Губанова – чемпионка Европы

1. «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Рединг» (3:1) в 4-м раунде Кубка Англии благодаря дублю Каземиро. «Тоттенхэм» прошел «Престон» (3:0).

2. Арина Соболенко победила Елену Рыбакину в финале Australian Open. Белорусская теннисистка впервые выиграла турнир «Большого шлема» и станет 2-й ракеткой мира.

3. «Барселона» одолела «Жирону» (1:0) на выезде в 19-м туре чемпионата Испании. «Севилья» разгромила «Эльче» (3:0), «Бетис» обыграл «Хетафе» (1:0).

4. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования: «Отстранение из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование позицией МОК. НОК Украины 3 февраля рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в Париже в случае допуска россиян.

5. Грузинская фигуристка Анастасия Губанова, ранее выступавшая за Россию, одержала победу на чемпионате Европы в финском Эспоо, Хендрикс – 2-я, Репонд – 3-я, Куракова – 4-я, эстонка Петрыкина – 6-я. Итальянцы Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Фир и Гибсон – 2-е, Турккила и Верслуйс – 3-и.

6. Украинская ассоциация футбола потребовала от ФИФА и УЕФА прекратить товарищеские матчи клубов РПЛ с европейскими: «Это нарушение изоляции российского спорта».

7. «Интер» победил «Кремонезе» (2:1) в 20-м туре чемпионата Италии, «Торино» Алексея Миранчука благодаря голевому пасу россиянина ушел с 0:2 в игре с «Эмполи» (2:2), «Аталанта» обыграла «Сампдорию» (2:0).

8. НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Сан-Хосе» (4:6), Малкин набрал 2+1 и достиг отметки 50 очков в сезоне, у Барабанова 1+2 и звание 3-й звезды. «Айлендерс» одолели «Вегас», Варламов отразил 44 из 45 бросков. «Сент-Луис» проиграл «Колорадо», Барбашев забросил 9-ю шайбу в сезоне, Георгиев одержал 4-ю победу подряд. Все результаты дня – здесь.

9. «Бавария» сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1) в 18-м туре Бундеслиги и вернула чемпионскую интригу. Другие результаты дня – здесь.

10. Клэбо проиграл французу Жуву в финале классического спринта на этапе Кубка мира по лыжам в Ле Рус, Гульберг – 3-й. У женщин победила Шистад, Рибом – 2-я, Далквист – 3-я, Сван – 4-я.

11. НБА. 47 очков и 18 подборов Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Денвер» и другие результаты.

12. Трансферы. Малком не едет в «ПСЖ» и остается в «Зените», если верить его агенту. Сын депутата ЛНР проходит просмотр в «Зените». «Антверпен» сообщил, что Керк приостановил контракт с «Локо», российский клуб заявлял о платной аренде. Кажется, Гирано сам выплатил «Локомотиву» 600 тысяч евро.

Шкриньяр заключил соглашение с «ПСЖ», парижане пробуют купить его зимой – «Интер» отказался от 10 млн евро и просит 20. «Брайтон» может продать Кайседо «Челси» или «Арсеналу» зимой только за 90 млн фунтов. «Ювентус» отдаст Маккенни в аренду «Лидсу» с правом выкупа за 33 млн евро.

13. Латыпов выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах, Смольский опередил Серохвостова на 0,005 секунды в борьбе за серебро. Алимбекова-Смольская победила у женщин, Сливко – 2-я, Казакевич – 3-я.

Немка Гротиан выиграла гонку преследования на чемпионате Европы в Ленцерхайде, Юханссон – 2-я, Гигонна – 3-я, Стина Нильссон – 5-я. Сорум победил у мужчин, Бьонтегор – 2-й, Стремсхайм – 3-й, Расторгуев – 4-й.

14. «Куньлунь» обыграл «Спартак» в Фонбет чемпионате КХЛ, минское «Динамо» уступило «Торпедо», «Адмирал» вырвал победу у «Сибири».

15. Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев техническим нокаутом в восьмом раунде победил британца Энтони Ярда на арене «Уэмбли» в Лондоне. Артур оформил 19-й нокаут подряд. Результаты других боев – здесь.

16. Хоккеисты «Рейнджерс» не надели форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:1): «Поддерживаем право каждого человека выражать свои убеждения».

17. Олимпийский совет Азии планирует разработать специальную систему квот, которая поможет российским спортсменам квалифицироваться на Игры-2024.

18. «Ференцварош» Станислава Черчесова с отрывом в 12 очков лидирует в Венгрии. Команда российского тренера не уступает в лиге с октября.

19. «Зенит» разгромил катарский «Лусаил Сити» (3:0) и другие результаты товарищеских матчей клубов Мир РПЛ.

20. Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев заработал 300 тысяч рублей за бой с Олегом Майами в Поп-MMA.

21. «Марсель» и «Монако» Александра Головина поделили очки (1:1) в 20-м туре чемпионата Франции.

Цитаты дня:

«Игроков с другим цветом кожи, иностранным паспортом не будет в сборной Болгарии при мне. Когда приезжие занимают места своих, это порочная практика». Директор федерации о составе

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