Чемпионат Европы-2023. Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон, Турккила и Верслуйс, Казакова и Ревия покажут произвольные танцы

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28 января на чемпионате Европы в финском Эспоо дуэты представят произвольные танцы

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 19.30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Вторая разминка

6. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)

7. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

8. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)

9. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

10. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

Третья разминка

11. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия)

12. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) 

13. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)

14. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

15. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

Четвертая разминка

16. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) 

17. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) 

18. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

19. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) 

20. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) 

После ритм-танца

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 85,53

2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 84,12

3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 77,56

4. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 77,33

5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 76,91

6. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 76,49

7. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 72,55

8. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 68,55

9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 67,90

10. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия) – 65,04

11. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 64,23

12. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 61,72

13. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) – 61,00

14. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 59,36

15. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия) – 59,18

16. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 55,06

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо

1 комментарий

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Katerina Sunny
Маше и Георгию чисто откатать РТ.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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