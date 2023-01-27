Чемпионат Европы-2023. Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон, Турккила и Верслуйс, Казакова и Ревия покажут произвольные танцы
28 января на чемпионате Европы в финском Эспоо дуэты представят произвольные танцы
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 19.30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Вторая разминка
6. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)
7. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
8. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)
9. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
10. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
Третья разминка
11. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия)
12. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
13. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
14. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
15. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
Четвертая разминка
16. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
17. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
18. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
19. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
20. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
После ритм-танца
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 85,53
2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 84,12
3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 77,56
4. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 77,33
5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 76,91
6. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 76,49
7. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 72,55
8. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 68,55
9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 67,90
10. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия) – 65,04
11. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 64,23
12. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 61,72
13. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) – 61,00
14. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 59,36
15. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия) – 59,18
16. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 55,06
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо
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