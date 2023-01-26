Россия лишена Суперкубка Европы, Новак выбил Рублева, условия возвращения от МОК, победы «Барсы» и «МЮ», реформы УЕФА, Дзюба перейдет в «Пари НН» и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Суперкубок УЕФА перенесли из Казани в Афины. Игра пройдет на стадионе «Олимпиакоса» 16 августа.

2. Андрей Рублев в трех сетах уступил Новаку Джоковичу в четвертьфинале Australian Open. Томми Пол победил во встрече с Беном Шелтоном. В полуфинале Новак сыграет с Полом, а Карен Хачанов – со Стефаносом Циципасом.

Арина Соболенко обыграла Донну Векич в четвертьфинале, а Каролина Плишкова уступила Магде Линетт. В 1/2 финала Соболенко сыграет с Линетт, а Елена Рыбакина поборется с Викторией Азаренко.

3. МОК рассмотрит допуск российских атлетов к международным соревнованиям. Одно из условий – не поддерживать боевые действия.

4. «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, в большинстве победив «Сосьедад» (1:0) благодаря голу Усмана Дембеле.

5. Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на чемпионате Европы в Эспоо. Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии лидируют после короткой у пар.

6. «МЮ» разгромил «Ноттингем» (3:0) в 1-м матче полуфинала Кубка лиги. Вегорст забил 1-й гол за «Юнайтед», а у Рэшфорда 10 голов в 10 играх за клуб после ЧМ-2022.

7. Самый яркий момент для в КХЛ: потасовка в матче «Салават» и «Ак Барс», в ходе которого один из игроков крикнул: «Сучка маленькая, я тебя трахну». Похоже, это был защитник казанцев Никита Лямкин.

«Салават», кстати, обыграл «Ак Барс» в овертайме, СКА выиграл у ЦСКА, а «Авангард» уступил «Трактору».

8. УЕФА изменил формат отбора на чемпионаты Европы и мира. С 2024 года в квалификации будет 12 групп по 4-5 сборных. Перемены также коснулись Лиги наций: сборные со 2-го места в группах Лиги А начнут выходить в плей-офф, проводить четвертьфиналы будут в марте.

9. НХЛ. 27 сэйвов Ильи Самсонова помогли «Торонто» одолеть «Рейнджерс» (3:2 ОТ), гол Кирилла Марченко помог «Коламбусу» победить «Эдмонтон» (3:2 ОТ). Другие результаты – здесь.

10. Шченсного, Дибалу, Рабьо, Бонуччи, Артура и еще 11 игроков могут дисквалифицировать на месяц из-за махинаций «Ювентуса» с зарплатами. Роналду бан не грозит.

11. НБА. «Милуоки» обыграл «Денвер», «Голден Стэйт» вырвал победу у «Мемфиса». Остальные результаты – здесь.

12. Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР.

13. У жертвы Дани Алвеса нашли остатки спермы при медосмотре. Расположение отпечатков пальцев в туалете подтверждает ее версию об изнасиловании.

14. Ла Лига сообщила «Барсе», что новый контракт Гави все еще нельзя зарегистрировать.

15. Гол Рейны на 93-й принес «Боруссии» Дортмунд победу над «Майнцем» – 2:1. «Бавария» выиграла 1-й круг Бундеслиги, опередив «Унион» на 3 очка, «Боруссия» – 5-я.

16. Артем Дзюба перейдет в «Пари НН». Решение принято губернатором Нижегородской области, утверждает инсайдер Иван Карпов.

17. «Барса» и «Реал» хотят зарегистрировать бренд «Эль-Класико» для заработка на нем. Ла Лига выступает против.

18. Товарищеские матчи. «Зенит» забил 9 мячей катарской «Аль-Бидде», «Ростов» победил «Дарул Такзим».

Цитаты дня.

Зарема Салихова: «Российскому футболу ######. Выиграет клуб Кубок – и что? У «Зенита» появится звездочка? Да фиг с ними. Единственная интрига – получит ли Мостовой лицензию»

Семин о России: «У нас дружная, доброжелательная страна – со своими проблемами. ЧМ-2018 показал, как простые люди принимают гостей»

Ибрагимович о финале ЧМ-2022: «Месси будут помнить, а тех, кто плохо себя вел, уважать нельзя. Мбаппе выиграет еще один ЧМ, а они – нет»

Модератор Первого канала: «У Медведевой фанаты очень интеллигентные. А вот фанатов Загитовой я терпеть не могу, они все неадекватные»

Матыцин о заявлении МОК: «Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО»

«У Селихова не мягкий бананчик, как у Месси, и не пушка, как у Колодина, а плотный резаный удар щекой. Так Чилаверт бил, вижу у Саши его потенциал». Ребров о технике вратаря «Спартака»

28 комментариев

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Pushkin Sasha
Ответ NRNG
Ипеска обвинил тебя в ангажированности. Работа у него такая...
Какая разница, ангажированный я или нет? Для срачей между собой существуют различные соцсети, на спортивном сайте спорт обсуждать надо, а не личности комментирующих.
Наверно.
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Pushkin Sasha
Ответ Gregari
А конкретно какую расу и какую нацию обидели?
"Старый, биологический расизм был распространён в эпоху европейского колониализма, тогда как новый расизм связан с процессом деколонизации и ростом миграции в Европу в первые десятилетия после Второй мировой войны[30]. Новый расизм изображает межгрупповые различия как естественные и изначальные (примордиализм)[3]. Центральной идеей этого направления является не биологическая наследственность, а непреодолимость культурных различий" - Википедия
Выбирайтесь из эпохи европейского колониализма, 21 век на дворе и расизм уже давно не только о расовом превосходстве
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NRNG
Ответ Pushkin Sasha
Не очень понял, как это связано с моим текстом. Поясните?
Ипеска обвинил тебя в ангажированности. Работа у него такая...
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NRNG
У России был Суперкубок Европы?! Редакция, вы уже догнали желтющий спид-инфо, остановитесь!!!!
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Gregari
Ответ Pushkin Sasha
Объявить бойкот всем спортивным организациям, отстранившим российских спортсменов, включая МОК, УЕФА и прочее, за нарушение основополагающих принципов деятельности, а именно политические решения и дискриминацию спортсменов по национальному признаку. Условием отмены бойкота назвать отмену всех ограничений на выступления российских спортсменов и/или смену руководства, отставку конкретных персоналий, принимавших политические и расистские решения по отстранению российских спортсменов, и восстановление олимпийских спортивных принципов деятельности, основанных на равноправии и невмешательстве в политические процессы. Будет красиво и правильно звучать, позволит сохранить лицо и переждать время санкций гордо, а не униженно вымаливая (всё равно отстранили и терять нечего), окажет давление на спортивных функционеров персонально, делая их виновными в расизме и дискриминации, да ещё и увесистый валун в огород европейских и американских толерантов, которые так любят бороться за равноправие. Пусть за русских на коленки теперь становятся, борятся с антироссийским расизмом в спорте.
А конкретно какую расу и какую нацию обидели?
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AlexSwalko
Ответ sintenced
Начался в лахте рабочий день уже?
там разве не в 2 смены?
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Pushkin Sasha
Ответ Pushkin Sasha
Объявить бойкот всем спортивным организациям, отстранившим российских спортсменов, включая МОК, УЕФА и прочее, за нарушение основополагающих принципов деятельности, а именно политические решения и дискриминацию спортсменов по национальному признаку. Условием отмены бойкота назвать отмену всех ограничений на выступления российских спортсменов и/или смену руководства, отставку конкретных персоналий, принимавших политические и расистские решения по отстранению российских спортсменов, и восстановление олимпийских спортивных принципов деятельности, основанных на равноправии и невмешательстве в политические процессы. Будет красиво и правильно звучать, позволит сохранить лицо и переждать время санкций гордо, а не униженно вымаливая (всё равно отстранили и терять нечего), окажет давление на спортивных функционеров персонально, делая их виновными в расизме и дискриминации, да ещё и увесистый валун в огород европейских и американских толерантов, которые так любят бороться за равноправие. Пусть за русских на коленки теперь становятся, борятся с антироссийским расизмом в спорте.
В дни соревнований отстранивших нас организаций проводить свои ОТКРЫТЫЕ чемпионаты, куда допускать всех желающих. Максимально широко растиражировать тот факт, что в наших соревнованиях могут участвовать любые спортсмены любого цвета кожи, языка, вероисповедания или паспорта-в отличии от соревнований МОК, ФИФА и прочих, занимающихся дискриминацией. Сделать этот факт максимально публичным устами известных политиков и знаменитых спортсменов-думаю, никто не откажется, потому что это будет ПРАВДА и ПРАВИЛЬНО. Россия за спорт вне политики! Позор пачкающим спорт расизмом и политикой чинушам МОК! и всё такое. Призвать всех крикунов о правах человека и борцов с расизмом от спорта и нет осудить МОК и остальных и поддержать Россию, проводящую соревнования по олимпийским принципам без дискриминации. Призвать всех спортсменов, поддерживающих олимпизм, бойкотировать соревнования, нарушающие принципы олимпизма отстранениями по признаку гражданства и политическими требованиями. Тех, кто поддерживает МОК, объявить сторонниками расизма, пачкающими спорт политиканством.
Тогда посмотрим на этих лицемеров
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Vadim Voina
Ответ БолельщикСоСтажем
Адам Сяо Хим Фа - француз..
Виктор Ан - россиянин, олимпийский чемпион... Упс
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Томаш Зависляк
Ответ БолельщикСоСтажем
Адам Сяо Хим Фа - француз..
А Вик Уайлд - россиянин, и дальше что?
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Рязанец_80
Ответ Pushkin Sasha
Не очень понял, как это связано с моим текстом. Поясните?
Привет! Всë верно! 👍 На некоторых тут не стоит обращать внимание, сам понял это - много троллей (лишь бы ляпнуть😀). Удачи!
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Вадим flanec
Ответ sintenced
Начался в лахте рабочий день уже?
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Pushkin Sasha
Ответ Artur Artur
Смотрю зарегистрировался пару дней назад и везде пишешь похожую чушь. Товарищи майор вы раскрыты. С таким уровнем исполнения будете лишены квартальной премии
Мы будем обсуждать вашу "чушь" или мою?
Предлагаю обсудить мою, она о спорте
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Artur Artur
Ответ Pushkin Sasha
Объявить бойкот всем спортивным организациям, отстранившим российских спортсменов, включая МОК, УЕФА и прочее, за нарушение основополагающих принципов деятельности, а именно политические решения и дискриминацию спортсменов по национальному признаку. Условием отмены бойкота назвать отмену всех ограничений на выступления российских спортсменов и/или смену руководства, отставку конкретных персоналий, принимавших политические и расистские решения по отстранению российских спортсменов, и восстановление олимпийских спортивных принципов деятельности, основанных на равноправии и невмешательстве в политические процессы. Будет красиво и правильно звучать, позволит сохранить лицо и переждать время санкций гордо, а не униженно вымаливая (всё равно отстранили и терять нечего), окажет давление на спортивных функционеров персонально, делая их виновными в расизме и дискриминации, да ещё и увесистый валун в огород европейских и американских толерантов, которые так любят бороться за равноправие. Пусть за русских на коленки теперь становятся, борятся с антироссийским расизмом в спорте.
Смотрю зарегистрировался пару дней назад и везде пишешь похожую чушь. Товарищи майор вы раскрыты. С таким уровнем исполнения будете лишены квартальной премии
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Дмитрий
Спортс!! Очнись!!! Там Икарди слил переписку спартаковского Бальде с Вандой. Где ньюсы, алло!!! Наш ФК попал в мировой обзор!!! Депутаты, срочно сюда!!
+4
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Pushkin Sasha
Ответ sintenced
Начался в лахте рабочий день уже?
Не очень понял, как это связано с моим текстом. Поясните?
+4
-5
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sintenced
Ответ Alexandr Donskoy
С ходу показалось *Дзюба переходит в Пари СЖ
Парисж - прекрасный город!
+7
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sintenced
Ответ Pushkin Sasha
Объявить бойкот всем спортивным организациям, отстранившим российских спортсменов, включая МОК, УЕФА и прочее, за нарушение основополагающих принципов деятельности, а именно политические решения и дискриминацию спортсменов по национальному признаку. Условием отмены бойкота назвать отмену всех ограничений на выступления российских спортсменов и/или смену руководства, отставку конкретных персоналий, принимавших политические и расистские решения по отстранению российских спортсменов, и восстановление олимпийских спортивных принципов деятельности, основанных на равноправии и невмешательстве в политические процессы. Будет красиво и правильно звучать, позволит сохранить лицо и переждать время санкций гордо, а не униженно вымаливая (всё равно отстранили и терять нечего), окажет давление на спортивных функционеров персонально, делая их виновными в расизме и дискриминации, да ещё и увесистый валун в огород европейских и американских толерантов, которые так любят бороться за равноправие. Пусть за русских на коленки теперь становятся, борятся с антироссийским расизмом в спорте.
Начался в лахте рабочий день уже?
+31
-5
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Брэд Либил
Ого. Иржи Новак, оказывается, ещё играет!
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Pushkin Sasha
Объявить бойкот всем спортивным организациям, отстранившим российских спортсменов, включая МОК, УЕФА и прочее, за нарушение основополагающих принципов деятельности, а именно политические решения и дискриминацию спортсменов по национальному признаку. Условием отмены бойкота назвать отмену всех ограничений на выступления российских спортсменов и/или смену руководства, отставку конкретных персоналий, принимавших политические и расистские решения по отстранению российских спортсменов, и восстановление олимпийских спортивных принципов деятельности, основанных на равноправии и невмешательстве в политические процессы.
Будет красиво и правильно звучать, позволит сохранить лицо и переждать время санкций гордо, а не униженно вымаливая (всё равно отстранили и терять нечего), окажет давление на спортивных функционеров персонально, делая их виновными в расизме и дискриминации, да ещё и увесистый валун в огород европейских и американских толерантов, которые так любят бороться за равноправие. Пусть за русских на коленки теперь становятся, борятся с антироссийским расизмом в спорте.
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Dinamik1
Губернатор больше разбирается в футболе чем тренер?Опять позорятся на весь мир и еще хотят что бы с нами имели дело футбольные чиновники.
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expertmer2020
БАХ пытается снять с МОК полную ответственность за организацию недопуска спортсменов.

Часть ответственности переложена на спортсменов и заинтересованных лиц.
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Alexandr Donskoy
С ходу показалось *Дзюба переходит в Пари СЖ
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Vatikan
Роналду-сладкий фрукт, а у Месси мягкий бананчик. Наши бы не знать о чем речь, то очень много вопросов))
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expertmer2020
Бах загнул - вдесятером не разогнуть.

Некая попытка универсального подхода к военным конфликтам.
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Мистер Уайт
Россия лишена Суперкубка Европы - как так-то? Ведь у нас есть самая безопасная вещь в мире - фан-айди! Иностранным болельщикам всего-то и надо было зарегистрироваться на госуслугах.
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