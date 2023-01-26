Россия лишена Суперкубка Европы, Новак выбил Рублева, условия возвращения от МОК, победы «Барсы» и «МЮ», реформы УЕФА, Дзюба перейдет в «Пари НН» и другие новости

1. Суперкубок УЕФА перенесли из Казани в Афины. Игра пройдет на стадионе «Олимпиакоса» 16 августа.

2. Андрей Рублев в трех сетах уступил Новаку Джоковичу в четвертьфинале Australian Open. Томми Пол победил во встрече с Беном Шелтоном. В полуфинале Новак сыграет с Полом, а Карен Хачанов – со Стефаносом Циципасом.

Арина Соболенко обыграла Донну Векич в четвертьфинале, а Каролина Плишкова уступила Магде Линетт. В 1/2 финала Соболенко сыграет с Линетт, а Елена Рыбакина поборется с Викторией Азаренко.

3. МОК рассмотрит допуск российских атлетов к международным соревнованиям. Одно из условий – не поддерживать боевые действия.

4. «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, в большинстве победив «Сосьедад» (1:0) благодаря голу Усмана Дембеле.

5. Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на чемпионате Европы в Эспоо. Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии лидируют после короткой у пар.

6. «МЮ» разгромил «Ноттингем» (3:0) в 1-м матче полуфинала Кубка лиги. Вегорст забил 1-й гол за «Юнайтед», а у Рэшфорда 10 голов в 10 играх за клуб после ЧМ-2022.

7. Самый яркий момент для в КХЛ: потасовка в матче «Салават» и «Ак Барс», в ходе которого один из игроков крикнул: «Сучка маленькая, я тебя трахну». Похоже, это был защитник казанцев Никита Лямкин.

«Салават», кстати, обыграл «Ак Барс» в овертайме, СКА выиграл у ЦСКА, а «Авангард» уступил «Трактору».

8. УЕФА изменил формат отбора на чемпионаты Европы и мира. С 2024 года в квалификации будет 12 групп по 4-5 сборных. Перемены также коснулись Лиги наций: сборные со 2-го места в группах Лиги А начнут выходить в плей-офф, проводить четвертьфиналы будут в марте.

9. НХЛ. 27 сэйвов Ильи Самсонова помогли «Торонто» одолеть «Рейнджерс» (3:2 ОТ), гол Кирилла Марченко помог «Коламбусу» победить «Эдмонтон» (3:2 ОТ). Другие результаты – здесь.

10. Шченсного, Дибалу, Рабьо, Бонуччи, Артура и еще 11 игроков могут дисквалифицировать на месяц из-за махинаций «Ювентуса» с зарплатами. Роналду бан не грозит.

11. НБА. «Милуоки» обыграл «Денвер», «Голден Стэйт» вырвал победу у «Мемфиса». Остальные результаты – здесь.

12. Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР.

13. У жертвы Дани Алвеса нашли остатки спермы при медосмотре. Расположение отпечатков пальцев в туалете подтверждает ее версию об изнасиловании.

14. Ла Лига сообщила «Барсе», что новый контракт Гави все еще нельзя зарегистрировать.

15. Гол Рейны на 93-й принес «Боруссии» Дортмунд победу над «Майнцем» – 2:1. «Бавария» выиграла 1-й круг Бундеслиги, опередив «Унион» на 3 очка, «Боруссия» – 5-я.

16. Артем Дзюба перейдет в «Пари НН». Решение принято губернатором Нижегородской области, утверждает инсайдер Иван Карпов.

17. «Барса» и «Реал» хотят зарегистрировать бренд «Эль-Класико» для заработка на нем. Ла Лига выступает против.

18. Товарищеские матчи. «Зенит» забил 9 мячей катарской «Аль-Бидде», «Ростов» победил «Дарул Такзим».

Цитаты дня.

Зарема Салихова: «Российскому футболу ######. Выиграет клуб Кубок – и что? У «Зенита» появится звездочка? Да фиг с ними. Единственная интрига – получит ли Мостовой лицензию»

Семин о России: «У нас дружная, доброжелательная страна – со своими проблемами. ЧМ-2018 показал, как простые люди принимают гостей»

Ибрагимович о финале ЧМ-2022: «Месси будут помнить, а тех, кто плохо себя вел, уважать нельзя. Мбаппе выиграет еще один ЧМ, а они – нет»

Модератор Первого канала: «У Медведевой фанаты очень интеллигентные. А вот фанатов Загитовой я терпеть не могу, они все неадекватные»

Матыцин о заявлении МОК: «Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО»

«У Селихова не мягкий бананчик, как у Месси, и не пушка, как у Колодина, а плотный резаный удар щекой. Так Чилаверт бил, вижу у Саши его потенциал». Ребров о технике вратаря «Спартака»