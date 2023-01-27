Чемпионат Европы-2023. Губанова, Хендрикс, Куракова, Репонд и Микутина выступят с произвольными программами

28 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в финском Эспоо женщины выступят с произвольными программами.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Вторая разминка

7. Марилена Китромилис (Кипр)

8. Александра Фейгин (Болгария)

9. Николь Шотт (Германия)

10. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

11. Софья Степченко (Латвия)

12. Лара Наки Гутманн (Италия)

Третья разминка

13. Жозефин Тальегард (Швеция)

14. Юлия Саутер (Румыния)

15. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды)

16. Ливия Кайзер (Швейцария)

17. Янна Юркинен (Финляндия)

18. Нина Петрыкина (Эстония)

Четвертая разминка

19. Нина Пинзарроне (Бельгия)

20. Екатерина Куракова (Польша)

21. Ольга Микутина (Австрия)

22. Кимми Репонд (Швейцария)

23. Луна Хендрикс (Бельгия)

24. Анастасия Губанова (Грузия)

После короткой программы

1. Анастасия Губанова (Грузия) – 69,81

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 67,85

3. Кимми Репонд (Швейцария) – 63,83

4. Ольга Микутина (Австрия) – 62,78

5. Екатерина Куракова (Польша) – 61,81

6. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 61,35

7. Нина Петрыкина (Эстония) – 61,05

8. Янна Юркинен (Финляндия) – 60,77

9. Ливия Кайзер (Швейцария) – 60,25

10. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды) – 58,13

11. Юлия Саутер (Румыния) – 56,58

12. Жозефин Тальегард (Швеция) – 55,53

13. Лара Наки Гутманн (Италия) – 55,39

14. Софья Степченко (Латвия) – 55,32

15. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 55,26

16. Николь Шотт (Германия) – 54,33

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо