Чемпионат Европы-2023. Губанова, Хендрикс, Куракова, Репонд и Микутина выступят с произвольными программами

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28 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в финском Эспоо женщины выступят с произвольными программами.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Вторая разминка

7. Марилена Китромилис (Кипр)

8. Александра Фейгин (Болгария)

9. Николь Шотт (Германия)

10. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

11. Софья Степченко (Латвия)

12. Лара Наки Гутманн (Италия)

Третья разминка

13. Жозефин Тальегард (Швеция)

14. Юлия Саутер (Румыния)

15. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды)

16. Ливия Кайзер (Швейцария)

17. Янна Юркинен (Финляндия) 

18. Нина Петрыкина (Эстония)

Четвертая разминка

19. Нина Пинзарроне (Бельгия)

20. Екатерина Куракова (Польша)

21. Ольга Микутина (Австрия) 

22. Кимми Репонд (Швейцария)

23. Луна Хендрикс (Бельгия)

24. Анастасия Губанова (Грузия)

После короткой программы

1. Анастасия Губанова (Грузия) – 69,81

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 67,85

3. Кимми Репонд (Швейцария) – 63,83

4. Ольга Микутина (Австрия) – 62,78

5. Екатерина Куракова (Польша) – 61,81

6. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 61,35

7. Нина Петрыкина (Эстония) – 61,05

8. Янна Юркинен (Финляндия) – 60,77

9. Ливия Кайзер (Швейцария) – 60,25

10. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды) – 58,13

11. Юлия Саутер (Румыния) – 56,58

12. Жозефин Тальегард (Швеция) – 55,53

13. Лара Наки Гутманн (Италия) – 55,39

14. Софья Степченко (Латвия) – 55,32

15. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 55,26

16. Николь Шотт (Германия) – 54,33

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо

21 комментарий

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Адриана
Ответ imaxim
Хендрикс желаю поражения. Может будет в следующий раз думать, что говорить
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Адриана
Ответ Willy Troll
Ждём комментаторов, мгновенно прибегающим в тему написать как им всё равно на эти недосоревнования и как всё плохо и какие слабые прокаты и какие нехорошие Луна и Шотт. Мышки плакали, кололись и продолжали смотреть Чемпионат Европы и награждения победителей. :)
А Вы симпатизируете Шотт, которая называет российских фигуристок "обезьянками и циркачками"? А Луна вчера была, действительно, не так уж и хороша, возможно завтра реабилитируется, хотя не скажу, что буду рада за неё, уж очень не понравилось мне её интервью относительно российских спортсменов.
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Fellina
Ответ alison0
Интересно будет завтра посмотреть на эти космические суммы баллов за кп и пп. Интересно кто-нибудь перейдет отметку в 200?
Ну даже если и не перейдет, то у вас от этого ничего не изменится.
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ДИАНА
Насте Губановой стать Чемпионкой Европы 💪
+3
0
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Angry Dude
Ответ imaxim
Хендрикс желаю поражения. Может будет в следующий раз думать, что говорить
Она всего лишь сказала то, что другие думают - случай Валиевой бросает тень не только на неё. Кто то верит, что пилюли только Камиле давали? Животворящую ватку Шветского на анализ бы сдать...
+6
-6
0
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Angry Dude
Ответ Аврора Крейсер
Если завтра чемпионкой станет Губанова, это будет сродни удаче Щербаковой на Олимпиаде. Тот случай, когда ничего бы не светило, но вдруг свезло так свезло.
Вообще не сродни. Щербакову тянула федра, а у Насти поддержки ноль, победит только если Луна наошибается.
+7
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+1
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*Vesta*
Ответ Аврора Крейсер
Если завтра чемпионкой станет Губанова, это будет сродни удаче Щербаковой на Олимпиаде. Тот случай, когда ничего бы не светило, но вдруг свезло так свезло.
У Луны обнаружат допинг? В чем должно свезти-то? Если уж сравнивать.
+4
-1
+3
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Irina Kistler
Ответ Настя Розова
Офигеть ты злой. Действительно, после залета по допингу посметь сказать, что нет доверия(хотя и врач штаба уже на кормлении допингом попадался, и тренерша хвасталась, что у нее жрали мельдоний, который несовершенолетним вообще нельзя, и глава школы хвастался спортивной фармой, и здесь аккаунт сносили за слитие инсайда о принимааемых там препаратов(хотя друзья мамаши одной фигуристки здесь развернули травлю целой кучи народу, и ничего им за это не было, а родственник другой на ее соперниц набрасывал и ничего ему за это тоже не было) . Как так можно, действительно...
О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Грамотно базаришь, Настя!))
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0
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Аврора Крейсер
Если завтра чемпионкой станет Губанова, это будет сродни удаче Щербаковой на Олимпиаде. Тот случай, когда ничего бы не светило, но вдруг свезло так свезло.
+4
-10
-6
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elmih
Ответ Willy Troll
Ждём комментаторов, мгновенно прибегающим в тему написать как им всё равно на эти недосоревнования и как всё плохо и какие слабые прокаты и какие нехорошие Луна и Шотт. Мышки плакали, кололись и продолжали смотреть Чемпионат Европы и награждения победителей. :)
Ещё напишите - завидовали. Прокаты реально не просто слабые, а убогие.
+4
-3
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Olga Tchistyakov
Ответ Willy Troll
Ждём комментаторов, мгновенно прибегающим в тему написать как им всё равно на эти недосоревнования и как всё плохо и какие слабые прокаты и какие нехорошие Луна и Шотт. Мышки плакали, кололись и продолжали смотреть Чемпионат Европы и награждения победителей. :)
Ну если только позлорадствовать,Насте желаю победить.
+2
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шампион
Ответ Willy Troll
Ждём комментаторов, мгновенно прибегающим в тему написать как им всё равно на эти недосоревнования и как всё плохо и какие слабые прокаты и какие нехорошие Луна и Шотт. Мышки плакали, кололись и продолжали смотреть Чемпионат Европы и награждения победителей. :)
Мне еще нравится, когда пишут, если кто-то собрался выступать за другую страну: "караул! придатильство!" А если этот кто-то потом претендует на титул: "наша дефачка! Утерла фсем нос!"
+8
-4
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Настя Розова
Настене Губановой победы!
+7
-1
+6
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Настя Розова
Ответ imaxim
Хендрикс желаю поражения. Может будет в следующий раз думать, что говорить
Офигеть ты злой. Действительно, после залета по допингу посметь сказать, что нет доверия(хотя и врач штаба уже на кормлении допингом попадался, и тренерша хвасталась, что у нее жрали мельдоний, который несовершенолетним вообще нельзя, и глава школы хвастался спортивной фармой, и здесь аккаунт сносили за слитие инсайда о принимааемых там препаратов(хотя друзья мамаши одной фигуристки здесь развернули травлю целой кучи народу, и ничего им за это не было, а родственник другой на ее соперниц набрасывал и ничего ему за это тоже не было) . Как так можно, действительно...
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Willy Troll
Ждём комментаторов, мгновенно прибегающим в тему написать как им всё равно на эти недосоревнования и как всё плохо и какие слабые прокаты и какие нехорошие Луна и Шотт. Мышки плакали, кололись и продолжали смотреть Чемпионат Европы и награждения победителей. :)
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
komronkomi lev
Губанова чемпионка Европы
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Галина Александрова
Ответ alison0
Интересно будет завтра посмотреть на эти космические суммы баллов за кп и пп. Интересно кто-нибудь перейдет отметку в 200?
Перейдёт, Шотт)))
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anneta28
Ответ alison0
Интересно будет завтра посмотреть на эти космические суммы баллов за кп и пп. Интересно кто-нибудь перейдет отметку в 200?
Губанова и Хендрикс - 100%
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alison0
Интересно будет завтра посмотреть на эти космические суммы баллов за кп и пп. Интересно кто-нибудь перейдет отметку в 200?
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alison0
Насте Губановой гладкого льда! Всем завтра удачи!
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
imaxim
Хендрикс желаю поражения. Может будет в следующий раз думать, что говорить
+11
-13
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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