Хоккеисты «Рейнджерс» не надели форму с ЛГБТ-символикой: «Поддерживаем право каждого человека выражать свои убеждения»
Хоккеисты «Рейнджерс» не стали надевать форму с ЛГБТ-символикой.
Команда из Нью-Йорка опубликовала публичное заявление о причинах того, что хоккеисты не приняли участие в акции.
«Мы гордимся тем, что привлекаем внимание к важным местным общественным организациям. С учетом основных ценностей нашей организации мы поддерживаем право каждого человека уважительно выражать свои убеждения», – говорится в сообщении клуба.
Имена хоккеистов, которые не надели джерси с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:1), не уточняются.
В основном составе «Рейнджерс» в этом матче сыграл россиянин Артемий Панарин. Игорь Шестеркин был заявлен в качестве запасного вратаря. Виталий Кравцов пропустил игру, поскольку остался в запасе.
Недавно российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
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