Хоккеисты «Рейнджерс» не надели форму с ЛГБТ-символикой: «Поддерживаем право каждого человека выражать свои убеждения»

Хоккеисты « » не стали надевать форму с ЛГБТ-символикой.

Команда из Нью-Йорка опубликовала публичное заявление о причинах того, что хоккеисты не приняли участие в акции.

«Мы гордимся тем, что привлекаем внимание к важным местным общественным организациям. С учетом основных ценностей нашей организации мы поддерживаем право каждого человека уважительно выражать свои убеждения», – говорится в сообщении клуба.

Имена хоккеистов, которые не надели джерси с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем регулярного чемпионата с « » (4:1), не уточняются.

В основном составе « » в этом матче сыграл россиянин . был заявлен в качестве запасного вратаря. пропустил игру, поскольку остался в запасе.

Недавно российский защитник «Филадельфии» не вышел на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ