Хоккеисты «Рейнджерс» не надели форму с ЛГБТ-символикой: «Поддерживаем право каждого человека выражать свои убеждения»

Теги Рейнджерс НХЛ Вегас Артемий Панарин игровая форма Игорь Шестеркин Иван Проворов ЛГБТ Виталий Кравцов стиль Хоккей

Хоккеисты «Рейнджерс» не стали надевать форму с ЛГБТ-символикой.

Команда из Нью-Йорка опубликовала публичное заявление о причинах того, что хоккеисты не приняли участие в акции.

«Мы гордимся тем, что привлекаем внимание к важным местным общественным организациям. С учетом основных ценностей нашей организации мы поддерживаем право каждого человека уважительно выражать свои убеждения», – говорится в сообщении клуба.

Имена хоккеистов, которые не надели джерси с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:1), не уточняются.

В основном составе «Рейнджерс» в этом матче сыграл россиянин Артемий Панарин. Игорь Шестеркин был заявлен в качестве запасного вратаря. Виталий Кравцов пропустил игру, поскольку остался в запасе.

Недавно российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

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32 комментария

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Ира15577
Красавцы!!!
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Garrincha_the best
Ваня пробил лёд. Следующие Вашингтон и Питтсбург?
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Олег Кузнецов
Ответ Koulmann
Иван так что, скоро США и к коммунизму приведёт?))
ЛГБТ становится похоже на инквизицию, каждый должен его поддержать, иначе будет наказан....Так нельзя.
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Ровный пацанюра
Ответ Shibosan
Раньше главной темой российских спортивных СМИ было "кто преклонил колено перед матчем, а кто бЫл СмЕлЫм и не сделал это", теперь будут мусолить ближайшие два года форму с радужной символикой. Других важных тем ведь нет.
Есть ещё одна тема - мужество и героизм Вагнеровцев и Пригожина в Артёмовске. Но об этом не напишут на Спортсе.
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Russ Ivan
Скоростное переобувание, ещё вчера ходили радужными... Кто следующий?
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Shamarin
Скоро в Рейнджерс будет самая большая русская диаспора)
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Ровный пацанюра
Панарин негодует
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Профи66
Со времен Марка Месьера, это самая жгучая весть со стана рейнджеров..
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Торт Спартак
А что, так можно было? Оказывается, да.
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Василий Иванов
Ответ Марсель Объелся
Национальные герои теперь на первом канале будут
В штатах не первого канала, там НБС)
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Василий Иванов
Ответ J-12
Иван революционер
Новый Мартин Лютер Кинг!
+3
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Адекватник
ахахаха :)))
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Профи66
Это удар по печени этим самым розово- заднеприводным...тем более из Нью Йорка..)))
+2
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Shibosan
Раньше главной темой российских спортивных СМИ было "кто преклонил колено перед матчем, а кто бЫл СмЕлЫм и не сделал это", теперь будут мусолить ближайшие два года форму с радужной символикой. Других важных тем ведь нет.
+1
0
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Lol Ko
Удивительно, что это в клубе из Нью-Йорка произошло. Всё-таки это центр поддержки радужных.
+3
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Назар Игорь
В этом русские люди едины, у нас много недостатков, но гомосексуализм не пройдëт. Галкин, Сухоруков, Зверев, Греф, Малахов и ещë несколько индивидуумов стоят особняком.
+1
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Саша (Тольятти)
Да что эти русские себе позволя..., хотя стоп 🤔
+2
0
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Сергей Щетинин
Здравый смысл должен восторжествовать.
+5
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Uriah Heep
И это правильно! Уважение всем тем, кто не стал жертвой пандемии сознания и не участвует в уничтожении христианской морали.
+1
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Безымянный болельщик
Че Проворов)
+2
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muslim1978
Мужики везде мужики!!!
+2
0
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Марсель Объелся
Национальные герои теперь на первом канале будут
0
-1
-1
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Егор Коренев
Сильный ход)
+4
0
+4
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ni
Иван вошёл в Историю и США и правого движения. :)
+10
-2
+8
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Вадим flanec
Равнение на Проворова!!!
+6
-1
+5
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