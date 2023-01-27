Чемпионат Испании. «Альмерия» примет «Эспаньол», «Барселона» сыграет с «Жироной» завтра, «Реал» с «Сосьедадом» – в воскресенье

« » примет « » в стартовом матче 19-го тура Ла Лиги.

В субботу « » сыграет с «Жироной» на выезде.

В воскресенье « » проведет гостевой матч с «Осасуной», « » примет «Сосьедад».

Завершится тур в понедельник матчем «Вильярреал» – «Райо Вальекано».

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги