Чемпионат Испании. «Альмерия» примет «Эспаньол», «Барселона» сыграет с «Жироной» завтра, «Реал» с «Сосьедадом» – в воскресенье
«Альмерия» примет «Эспаньол» в стартовом матче 19-го тура Ла Лиги.
В субботу «Барселона» сыграет с «Жироной» на выезде.
В воскресенье «Атлетико» проведет гостевой матч с «Осасуной», «Реал» примет «Сосьедад».
Завершится тур в понедельник матчем «Вильярреал» – «Райо Вальекано».
19-й тур
- Дата проведения
- 27 января, 23.00, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 28 января, 16.00, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 28 января, 18.15, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 28 января, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 28 января, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 29 января, 16.00, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 29 января, 18.15, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 29 января, 20.30, «Балаидос»
- Дата проведения
- 29 января, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 30 января, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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