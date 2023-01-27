Чемпионат Испании. «Альмерия» примет «Эспаньол», «Барселона» сыграет с «Жироной» завтра, «Реал» с «Сосьедадом» – в воскресенье

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«Альмерия» примет «Эспаньол» в стартовом матче 19-го тура Ла Лиги.

В субботу «Барселона» сыграет с «Жироной» на выезде.

В воскресенье «Атлетико» проведет гостевой матч с «Осасуной», «Реал» примет «Сосьедад». 

Завершится тур в понедельник матчем «Вильярреал» – «Райо Вальекано». 

Чемпионат Испании

19-й тур

Альмерия – Эспаньол
Дата проведения
27 января, 23.00, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кадис – Мальорка
Дата проведения
28 января, 16.00, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Жирона – Барселона
Дата проведения
28 января, 18.15, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Севилья – Эльче
Дата проведения
28 января, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Хетафе – Бетис
Дата проведения
28 января, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вальядолид – Валенсия
Дата проведения
29 января, 16.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Осасуна – Атлетико
Дата проведения
29 января, 18.15, «Эль-Садар»
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Сельта – Атлетик
Дата проведения
29 января, 20.30, «Балаидос»
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Реал Мадрид – Реал Сосьедад
Дата проведения
29 января, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вильярреал – Райо Вальекано
Дата проведения
30 января, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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4 комментария

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Игорь Климов
Барселона удачи и победы!
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ljolik888
Каталонское дерьби . Игра между Реалами . Соседат двл бой Барселоне в кубке . У Мадрида было меньше времени на отдых . Ждём хорошего футбола . Барселоне удачи !
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Роман
Победы первому клубу Испании - Реал Мадриду.
+4
-2
+2
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art.shu05@gmail.com
Реалу надо побеждать, чтоб продолжать бороться с Барселоной за чемпионство
+4
-1
+3
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