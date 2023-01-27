Лыжи. Кубок мира. Далквист, Рибом, Сундлинг, Лотта Венг, Хагстрем, Диггинс и Пярмякоски пробегут спринт классическим стилем

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28 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Рус пройдет женский спринт классическим стилем.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

Ле Рус, Франция

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 14.00 по московскому времени, финалы – после 16:30 на канале Матч! Арена

Старт-лист

Виктория Карл (Германия)

Лаура Гиммлер (Германия)

Ясми Йоенсуу (Финляндия)

Эмма Рибом (Швеция)

Майя Далквист (Швеция)

Йоханна Хагстрем (Швеция)

Йонна Сундлинг (Швеция)

Джулия Керн (США)

Джесси Диггинс (США)

Рози Бреннан (США)

Лотта Венг (Норвегия)

Ане Стенсет (Норвегия)

Эва Уревц (Словения)

Криста Пярмякоски (Финляндия)

Кертту Нисканен (Финляндия)

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Русе

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6 комментариев

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SkierNSK
У шведок последнее место на ЧМ будет решаться между Сван и Лундгрен.
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SkierNSK
Ответ zloi_toni
Так-то Сванн стартует :)
Так то ещё Андерссон стартует😅, которая на последнем спринте классикой на сканде была в призах и выше Сван.
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zloi_toni
Так-то Сванн стартует :)
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mbanq
Ответ gerr_max
А Сундлинг где?
стартует под 30 номером
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mbanq
Ответ gerr_max
А Сундлинг где?
а слона-то и не заметили
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gerr_max
А Сундлинг где?
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