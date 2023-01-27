Чемпионат Европы по биатлону. Бьонтегор, Сорум, Наврат, Расторгуев, Илиев и Хорн выступят в гонке преследования

28 января на чемпионате Европы по биатлону в Ленцерхайде пройдет мужская гонка преследования.

Чемпионат Европы по биатлону-2023

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 15:30 по московскому времени, трансляция – на сайте Eurovision Sports.

Старт-лист

1. Эрленд Овренг Бьонтегор (Норвегия)

2. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 12,0

3. Филипп Наврат (Германия) – 43,0

4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 44,0

5. Доминик Шмук (Германия) – 45,0

6. Амбруаз Менье (Франция) – 51,0

7. Лукас Фрацшер (Германия) – 57,0

8. Адам Вацлавик (Чехия) – 1.00,0

9. Павел Магазеев (Молдова) – 1.05,0

10. Владимир Илиев (Болгария) – 1.06,0...

13. Филипп Хорн (Германия) – 1.24,0...

17. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 1.36,0...

20. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.37,0

Полный старт-лист – здесь.

Расписание чемпионата Европы по биатлону в Ленцерхайде