Чемпионат Европы по биатлону. Бьонтегор, Сорум, Наврат, Расторгуев, Илиев и Хорн выступят в гонке преследования
28 января на чемпионате Европы по биатлону в Ленцерхайде пройдет мужская гонка преследования.
Чемпионат Европы по биатлону-2023
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 15:30 по московскому времени, трансляция – на сайте Eurovision Sports.
Старт-лист
1. Эрленд Овренг Бьонтегор (Норвегия)
2. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 12,0
3. Филипп Наврат (Германия) – 43,0
4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 44,0
5. Доминик Шмук (Германия) – 45,0
6. Амбруаз Менье (Франция) – 51,0
7. Лукас Фрацшер (Германия) – 57,0
8. Адам Вацлавик (Чехия) – 1.00,0
9. Павел Магазеев (Молдова) – 1.05,0
10. Владимир Илиев (Болгария) – 1.06,0...
13. Филипп Хорн (Германия) – 1.24,0...
17. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 1.36,0...
20. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.37,0
Полный старт-лист – здесь.
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