УАФ потребовала от ФИФА и УЕФА прекратить товарищеские матчи клубов РПЛ с европейскими: «Это нарушение изоляции российского спорта»

В Украинской ассоциации футбола возмущены матчами клубов Мир в Турции.

Российские команды проводят товарищеские матчи с европейскими во время зимних сборов в Турции.

«Хотя игры в Турции имеют неофициальный статус, мы считаем это нарушением режима изоляции российского спорта.

Любые представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях, в том числе спортивных», – заявил пресс-атташе УАФ Александр Глывинский в интервью The Athletic.

Глывинский отметил, что УАФ потребовала от и остановить эти матчи, а украинские клубы решили не проводить матчи с командами, игравшими с российскими клубами, например, с «Партизаном».

Ранее стало известно, что УЕФА оставит в силе отстранение российских команд из-за продолжающихся событий на Украине.