УАФ потребовала от ФИФА и УЕФА прекратить товарищеские матчи клубов РПЛ с европейскими: «Это нарушение изоляции российского спорта»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия УЕФА товарищеские матчи (клубы) ФИФА УАФ Александр Глывинский Политика Футбол

В Украинской ассоциации футбола возмущены матчами клубов Мир РПЛ в Турции.

Российские команды проводят товарищеские матчи с европейскими во время зимних сборов в Турции.

«Хотя игры в Турции имеют неофициальный статус, мы считаем это нарушением режима изоляции российского спорта.

Любые представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях, в том числе спортивных», – заявил пресс-атташе УАФ Александр Глывинский в интервью The Athletic.

Глывинский отметил, что УАФ потребовала от ФИФА и УЕФА остановить эти матчи, а украинские клубы решили не проводить матчи с командами, игравшими с российскими клубами, например, с «Партизаном».

Ранее стало известно, что УЕФА оставит в силе отстранение российских команд из-за продолжающихся событий на Украине.

Материалы по теме

193 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
max payne
Ответ Назар Игорь
Они теперь не просят, они требуют. Требуют деньги, танки, самолëты, пушки, ведут себя нагло, как драная моська на поводке у богатого хозяина.
потому что украина не нация холопов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pigmalion
Ответ Maxim Vasnechov
А тут и помогать не надо. Болонскую систему РФ то не ввела, поэтому разрываешь сообщение о взаимной признании дипломов - и вперёд. Хотя полезных дурачков и на Западе хватает, тут без вопросов.
Ну въезд-то русских ограничивают именно западная номенклатура.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
phipw4htai
Бесятся - это прекрасно!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Ответ Pigmalion
>Но введут конечно мягко, запрет на признание дипломов, максимальное затруднение переезда Ну тут европейские коллеги Путина ему безусловно помогут)
А тут и помогать не надо. Болонскую систему РФ то не ввела, поэтому разрываешь сообщение о взаимной признании дипломов - и вперёд.
Хотя полезных дурачков и на Западе хватает, тут без вопросов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Orlov
Ответ Bleffinho
забавно, как европейцы эти требования хавают
"я всё это хаваю, у меня нет выбора"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pigmalion
Ответ Maxim Vasnechov
Да скорее для тех, у кого есть профессия, что бы жить за рубежом. И так врачи-айтишники толпами валят. Но введут конечно мягко, запрет на признание дипломов, максимальное затруднение переезда, отжим жилья и т.д. Чисто по экономическим причинам, мясо в поле само себя не прокормит.
>Но введут конечно мягко, запрет на признание дипломов, максимальное затруднение переезда
Ну тут европейские коллеги Путина ему безусловно помогут)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Три Артиста
Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Ещё парочку! Пивная! Ещё парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать! (Булгаков, "Собачье сердце")
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hqmxzpkkhy
Ответ BaltikaSPb
"УАФ потребовала" Звучит то как грозно А то шо ? В шаровары надрищет ?
Тебе за щеку
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightblackwolf
2024 год: Украина отказывается играть с клубами и сборными, которые играли с Россией через одно рукопожатие!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Ответ Пробивной вратарь
Если эту группировку в 300 тысяч перебьют до лета, то могут ввести для мужчин, только вот у него все продумано, кто не хочет, пусть валит, мобилизацию проводят по чу чуть, народ сам прется в военкоматы, НАТО бесполезная организация, Шольц с Меркель в Гамбурге состояли в штази и любили ездить в ГДР. Путин самый везучий и прагматичный политик, и главное, никто ему ничего не сделает, ибо боятся, что будет еще хуже, а санкции полное фуфло.
Да скорее для тех, у кого есть профессия, что бы жить за рубежом. И так врачи-айтишники толпами валят. Но введут конечно мягко, запрет на признание дипломов, максимальное затруднение переезда, отжим жилья и т.д.
Чисто по экономическим причинам, мясо в поле само себя не прокормит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
edem_sandlar
Ответ Назар Игорь
Они теперь не просят, они требуют. Требуют деньги, танки, самолëты, пушки, ведут себя нагло, как драная моська на поводке у богатого хозяина.
Дедуль, таблетки прими, совсем плохонько выглядишь.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
edem_sandlar
Ответ Руслан Лысенко
Ну пусть хоть какая-нибудь радость у них будет) А, ну ещё новая байка, что новые танки им помогут победить. До этого байрактары, химарсы и т.д. тоже должны были выиграть войну за пару месяцев) У них свой мир, где все им должны и они самые сильные во вселенной)
"У них свой мир, где все им должны и они самые сильные во вселенной)"
Действительно. у россии же не свой мир, верно? Как там Киев за 3 дня?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Попов
Что происходит то, чем уефа провенилось перед нами все не хотят что мы там играли. Объясните что такого уефа натворило
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BaltikaSPb
"УАФ потребовала"
Звучит то как грозно
А то шо ?
В шаровары надрищет ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чиф
Ответ Oleg
В 1938 - 45 так же было. История циклична, повторили так повторили.
а кто-то не останавливался после Хиросимы и Нагасаки...те без всяких циклов всех кошмарят!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Onion
Непоследовательно. Нужно было начать с категорического требования закрыть нахрен НХЛ.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ Чиф
вы что, помните те времена?
Ну достаточно почитать историю, только не в прочтении пропаганды, а ту, где ясно написано почему и где началась вторая мировая, какое отношение Сталин имел к убийствам офицеров в Польше наряду с Адольфом Алоизовичем, почему напал на Финляндию и глядя на немощь армии ссср Алоизович решился на блиц криг.
Как Запад помогал ленд лизом ссср и прочее.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пробивной вратарь
Ответ Maxim Vasnechov
Это Владимир Владимирович сам сделает, без помощи западных коллег. Кто-то сомневается, в ближайшем вводе выездной визы?
Если эту группировку в 300 тысяч перебьют до лета, то могут ввести для мужчин, только вот у него все продумано, кто не хочет, пусть валит, мобилизацию проводят по чу чуть, народ сам прется в военкоматы, НАТО бесполезная организация, Шольц с Меркель в Гамбурге состояли в штази и любили ездить в ГДР. Путин самый везучий и прагматичный политик, и главное, никто ему ничего не сделает, ибо боятся, что будет еще хуже, а санкции полное фуфло.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Onion
Ответ Александр Каретников
Так это их придел , хрюкать под водочку и тв смотреть.
Учила бы ты, дочь офицера, русский язык, пригодится)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Красная стрела
Ответ ks-1993
Да, такими темпами они скоро даже отъявленных либералов начнут бесить, верной дорогой идут товарищи...
Отъявленные либералы у нас отмороженные. Чей вообще американские танки ждут.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Batt Monner
Ответ Пробивной вратарь
российскую федерацию вообще надо всю изолировать. поставить ров с крокодилами и вышки пулеметные и никого никуда не выпускать.
Увы. Пока в России правит Путин, Россия опасна для окружающих
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sajres_Smit
Строго говоря УЕФА и ФИФА не изолировали Россию. Точнее цель-то как раз другая. В мотивировочной части всё было. Справедливо или нет - другой вопрос, но отчасти логично. Проблемы безопасности и транспорта реально высоки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чиф
Ответ Oleg
В каком то своем мире живете. Даже в 1938 - 45 не было такого презрения, как сейчас. Повторили так повторили.
вы что, помните те времена?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
Рано или поздно эти требования любому надоедят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ Виктор Литвинов
Никогда Безразличие и страх наши скрепы,а у нормальных более менее только надежда на то, что за них все сделают другие
Как же вы правы.
Профессиональное рабство - главная скрепа.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий