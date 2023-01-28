УАФ потребовала от ФИФА и УЕФА прекратить товарищеские матчи клубов РПЛ с европейскими: «Это нарушение изоляции российского спорта»
В Украинской ассоциации футбола возмущены матчами клубов Мир РПЛ в Турции.
Российские команды проводят товарищеские матчи с европейскими во время зимних сборов в Турции.
«Хотя игры в Турции имеют неофициальный статус, мы считаем это нарушением режима изоляции российского спорта.
Любые представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях, в том числе спортивных», – заявил пресс-атташе УАФ Александр Глывинский в интервью The Athletic.
Глывинский отметил, что УАФ потребовала от ФИФА и УЕФА остановить эти матчи, а украинские клубы решили не проводить матчи с командами, игравшими с российскими клубами, например, с «Партизаном».
Ранее стало известно, что УЕФА оставит в силе отстранение российских команд из-за продолжающихся событий на Украине.
Хотя полезных дурачков и на Западе хватает, тут без вопросов.
Ну тут европейские коллеги Путина ему безусловно помогут)
Чисто по экономическим причинам, мясо в поле само себя не прокормит.
Действительно. у россии же не свой мир, верно? Как там Киев за 3 дня?
Звучит то как грозно
А то шо ?
В шаровары надрищет ?
Как Запад помогал ленд лизом ссср и прочее.
Профессиональное рабство - главная скрепа.