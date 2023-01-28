Агент Малкома: «Переход в «ПСЖ» сейчас невозможен. Он остается в «Зените»

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы агенты Малком Футбол

Агент полузащитника «Зенита» Малкома прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ».

«Переход в «ПСЖ» сейчас невозможен. Малком остается в «Зените», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» готов арендовать бразильца с правом выкупа.

В текущем сезоне Малком провел в Мир РПЛ 17 матчей и забил 12 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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23 комментария

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Виталий Желтоусов
Много шума из ничего!!!
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Игорь Новиков
Ответ Екн Лор
Так москвичи заявляли, что он уйдёт бесплатно, приостановив контракт. Если бы его продали за хорошую сумму, я тоже был бы рад
А, ну это смешные люди, конечно)
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averalex030@gmail.com
Побубнили и хватит)
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Homelender_666
Администрация спортса, обратите внимание на ту грязь, которую сегодня весь день пишет ригоберка. Он у вас на зарплате? Почему вы не удаляете его комментарии? Он сегодня на перманентный бан наработал. Или вам так важен срач в комментариях? Для него вообще есть ограничения? Или все равны, но кто-то равнее?
P.S. Оказывается, что мой комментарий оскорбительный.
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Федот Евграфович
Ответ Winterburn
Лишний раз сможет стать чемпионом Росси, а не той фермерской лиги, которая по уровню уступает даже чемпионату Саудовской Аравии))
Это ты говоришь о чемпионате Ленинградской области, которую Зенит собрался анонсировать вместо Лиги Чемпионов? :)
И зачем это Зениту? Он же скоро и так там окажется, кубок регионов уже скоро :)
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Екн Лор
Ответ Игорь Новиков
Я не московский эксперт, а болельщик Зенита, но такому переходу был бы рад. Это правильный путь.
Так москвичи заявляли, что он уйдёт бесплатно, приостановив контракт. Если бы его продали за хорошую сумму, я тоже был бы рад
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Иван Шуткин
Похоже очередная утка ) Малком , хороший футболист , но на его позиции играет Месси)
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maddantist maddantist
Еще один обрусел.
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Aleksey Yashin
Ответ Саша Пушкин
Он остается!
Это отсылка к Пике, или он будет здесь жить?)
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Eg0r
Я остаюсь, я буду здесь жить!
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Игорь Новиков
Ответ Екн Лор
Ой, а тут московские эксперты от счастья уже штаны намочили, как же им теперь(
Я не московский эксперт, а болельщик Зенита, но такому переходу был бы рад. Это правильный путь.
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Вадим Григорьев
Зачем вам Малком? У вас же теперь есть сын депутата лнр
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Юрий Кечко
Пике:»Ну...вы в курсе ...»
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Phantomm
Ну да,лучше быть чемпионом России, чем Франции и играть в ЛЧ
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Вадим Григорьев
Ответ Екн Лор
Ой, а тут московские эксперты от счастья уже штаны намочили, как же им теперь(
Давно экик стал московским экспертом?
Питерские школьники такие наивные...
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Игорь Шляхтин
Ответ Саша Пушкин
Он остается!
Одно и тоже, задолбали
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Winterburn
Лишний раз сможет стать чемпионом Росси, а не той фермерской лиги, которая по уровню уступает даже чемпионату Саудовской Аравии))
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-3
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Владислав Харламов
Se Queda?
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Владислав Харламов
Вот это преданность! Промес и Малком, видимо, действительно полюбили свои клубы, раз никуда не уходят и всем довольны
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igls54
Первый-то не пошел, оказывается!
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Екн Лор
Ой, а тут московские эксперты от счастья уже штаны намочили, как же им теперь(
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А.Э.РАСИМ
А мы и не верили.

Зачем Малком ПСЖ?
Этот вопрос был главным.
+1
-4
-3
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Саша Пушкин
Он остается!
+10
-1
+9
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