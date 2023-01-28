Агент Малкома: «Переход в «ПСЖ» сейчас невозможен. Он остается в «Зените»

Агент полузащитника « » прокомментировал информацию об интересе « ».

«Переход в «ПСЖ» сейчас невозможен. Малком остается в «Зените», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» готов арендовать бразильца с правом выкупа.

В текущем сезоне Малком провел в Мир 17 матчей и забил 12 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.