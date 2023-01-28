Агент Малкома: «Переход в «ПСЖ» сейчас невозможен. Он остается в «Зените»
Агент полузащитника «Зенита» Малкома прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ».
«Переход в «ПСЖ» сейчас невозможен. Малком остается в «Зените», – сказал Луис Фернандо Гарсия.
Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» готов арендовать бразильца с правом выкупа.
В текущем сезоне Малком провел в Мир РПЛ 17 матчей и забил 12 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
P.S. Оказывается, что мой комментарий оскорбительный.
И зачем это Зениту? Он же скоро и так там окажется, кубок регионов уже скоро :)
Питерские школьники такие наивные...
Зачем Малком ПСЖ?
Этот вопрос был главным.