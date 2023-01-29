Эмбиид набрал 47 очков и 18 подборов в матче против «Денвера». «Филадельфия» выиграла 7-й матч подряд

47 очков и 18 подборов в субботу помогли «Филадельфии» одержать победу над « » (126:119) и продлить серию до семи побед подряд.

Центровой «Сиксерс» реализовал 18 из 31 с игры, 4 из 7 из-за дуги, 7 из 10 с линии штрафных. Также на его счету 5 передач, 3 перехвата, 2 блок-шота и 6 потерь за 38 минут на площадке.

Эмбиид выиграл дуэль у действующего двукратного MVP лиги Николы Йокича, который отметился 24 очками, 8 подборами, 9 передачами и 7 потерями. Йокич и Эмбиид последние два сезона занимали соответственно первое и второе места в голосовании за звание самого ценного игрока НБА.

« » выиграла 7-й матч подряд и продолжает занимать 2-е место в Восточной конференции с результатом 32-16. «Бостон» (35-15) – на 1-м месте, «Милуоки» (32-17) – на 3-м.

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