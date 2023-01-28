Муравьева о нейтральном статусе: «Я была бы рада выступать. Дайте мне лед – я выступлю»

Теги сборная России женское катание ТАСС Софья Муравьева Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Муравьева сообщила, что готова выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вопрос о возвращении российских спортсменов: в нейтральном статусе и только тех, кто не выступал с активной поддержкой боевых действий.

«Это не я решаю, но я была бы рада выступать. Дайте мне лед – я выступлю», – рассказала Муравьева.

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138 комментариев

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Anna Stefan
Ответ Anna Morgan
и да, Глеб Смолкин в своем интервью уже на статью в России наговорил. Он может быть допущен по мнению хрустоботов? И как это должно отразиться на его теще?
А почему должно отразиться? Это даже на папе Смолкине никак не отразится. Родители отвечают за СВОИХ детей до 18-летнего возраста. Как бы вам ни хотелось, чтобы было по-другому)))
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chuanhua
Ответ vanessa2021
Финансирование из бюджета есть у наших теннисистов? Медведев получает из бюджета хоть копеечку?
Помощь и поддержка выражается не только в бюджетном финансировании. Есть много других вещей, которые требуются теннисисту от родной федерации.
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Alexander X
Ответ Зоя Кудряшова
Так и Загитова и все хрусталята 22г выступали без флага и гимна. Это нейтральный статус или нет?
не совсем... в 22м выступали как команда окр... в 18, как атлеты из России...
нейтральный статус подразумевает полную нейтральность (хотя тут тоже не понятно ещё, в какой степени)...
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Jessi
Ответ vanessa2021
Предполагаю, что так и было. Подловили Муру провокационным вопросом, она растерялась. Не поняла подлый смысл вопроса.
Хорошо бы это интервью проверить , кодекс этики на журналистов не распространяется? Почему журналисты налетели на неё, как коршуны, было ли это интервью согласовано , почему Соня стояла там одна и т.д. Одно дело 2-х минутные интервью после проката , другое дело больше 10 минут пытать провокационными вопросами
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severyanka
У Муравьевой ядерные грибищи никуда она от Плю не уйдет.
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severyanka
Ответ Эдель
ни она ни самоделкина с зининой никогда никуда не поедут. Не тот уровень, пусть дома сидят.
Зачем так жестоко? Птенцы всегда вылетают из гнезда и этим охота
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Нурсултан Хамзаев
Ответ chuanhua
Спортсмены разные. И отвечают по-разному. Муравьева ответила только за себя. Посмотрим, что она ответит, встав перед выбором: с одной стороны, олимпийская медаль, но без государственных наград, а с другой стороны - неучастие в ОИ из-за дискриминации, но "плюшки" от государства.
может и госудраство ничего не даст. Но считай будет востребована везде и шоу и спонсоры.
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Alexander X
Ответ pas33pas
Слишком прямолинейно. Могут не понять, учитывая что на гос.уровне или запретили, или собираются запретить спортсменов которые хотят выступать за границей без флага.
у них, пока, нет единой позиции... ещё "не спущена методичка" сверху... так мнения сейчас разнятся...
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Зоя Кудряшова
Так и Загитова и все хрусталята 22г выступали без флага и гимна. Это нейтральный статус или нет?
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pas33pas
Слишком прямолинейно. Могут не понять, учитывая что на гос.уровне или запретили, или собираются запретить спортсменов которые хотят выступать за границей без флага.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ vanessa2021
Блин, снимите с гос. финансирования профессиональных фигуристов и отпустите их на все четыре стороны. Пусть они выступают где хотят, добывают деньги как хотят на свои тренировки и под любыми флагами выступают, хоть под радужными. Теннисисты выступают на личных первенствах везде в мире , ну так они финансирования из гос бюджета не получают. Есть старая поговорка "не ругайте официантов и кучеров они служат любой власти". Теперь в список добавлю спортсменов. ..
вам та легко говорить а девочки лет 15 тренируется и 3-4 года взрослая карьера. Если в этот период нету никакого соревнования считай зря тренировались.
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pas33pas
Ответ vanessa2021
Финансирование ледовых шоу и проф. спорта в России- это не часть пропаганды, а часть распила бюджета.))) Если бы это имело какоето значение как пропагадна, то так было бы везде. Но как пропаганда это совсем не эффективно, а вот распил получается вполне успешный. ПС: как пример, Авербух проводил свои ледовые шоу на улице при -25 градусах. На бюджетные деньги. Вопрос- там хоть один зритель был при такой погоде? Или бюджетные деньги за шоу списали, по карманам распихали, а кто пришёл, не пришёл на шоу- пофик.
У нас в стране всё распил. Спорт - распил под пропаганду.
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udod
ещё один спортсмен подрывает пуканы ватникам
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vanessa2021
Ответ chuanhua
Если бы теннисисты не представляли страну, то и на соревнованиях на это не указывали бы. И насчет взаимодействия с государством - это вы погорячились. Наша российская теннисная ассоциация очень даже поддерживает наших теннисистов. По разным каналам. И совсем не словами, а делом. Связь между теннисистами и отечественной федерацией не прерывается.
Финансирование из бюджета есть у наших теннисистов? Медведев получает из бюджета хоть копеечку?
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vanessa2021
Ответ Jessi
Лучше посмотреть это так называемое интервью , Соня стояла одна, это не было организованная ПК со столом и т.д. , Ее тупо поймали журналисты. Сначала расспрашивали про ее чувства после КПК, всячески провоцировали , мол, в следующем году куда бы хотела пойти, в какую команду, какие чувства испытала, когда синие проиграли т.д. Бедная Соня стояла растерянная, сказала, что значит, так было нужно, чтоб красные выиграли и она со всеми дружит. Потом эти вопросы про нейтральный статус, скорее всего она даже не поняла , что это значит. Эти было больше похоже на допрос, а не интервью . А Плющенко нужно думать в следующий раз, оставляя свою 16-лётнюю спортсменку на растерзание Дмитрию Кузнецову и Ко.
Предполагаю, что так и было. Подловили Муру провокационным вопросом, она растерялась. Не поняла подлый смысл вопроса.
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Jessi
Лучше посмотреть это так называемое интервью , Соня стояла одна, это не было организованная ПК со столом и т.д. , Ее тупо поймали журналисты. Сначала расспрашивали про ее чувства после КПК, всячески провоцировали , мол, в следующем году куда бы хотела пойти, в какую команду, какие чувства испытала, когда синие проиграли т.д. Бедная Соня стояла растерянная, сказала, что значит, так было нужно, чтоб красные выиграли и она со всеми дружит. Потом эти вопросы про нейтральный статус, скорее всего она даже не поняла , что это значит. Эти было больше похоже на допрос, а не интервью . А Плющенко нужно думать в следующий раз, оставляя свою 16-лётнюю спортсменку на растерзание Дмитрию Кузнецову и Ко.
+2
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chuanhua
Ответ vanessa2021
Некоторая логика есть, потому что теннисисты выступают за себя лично, а не за страну. И теннисистов Россия не подкармливает из своего бюджета. Ну т е нет никакого взаимодействия с государством. ПС: когда Медведев выигрывает гимн России играют?
Если бы теннисисты не представляли страну, то и на соревнованиях на это не указывали бы. И насчет взаимодействия с государством - это вы погорячились. Наша российская теннисная ассоциация очень даже поддерживает наших теннисистов. По разным каналам. И совсем не словами, а делом. Связь между теннисистами и отечественной федерацией не прерывается.
0
0
0
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Эдель
ни она ни самоделкина с зининой никогда никуда не поедут. Не тот уровень, пусть дома сидят.
+2
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Лиза Пермякова
Ответ k4rmazin2007
Мура никому себя не предлагает. А вот Аделия Петросян уже давно готова сменить федерацию: 13-летняя фигуристка Петросян о произвольной программе: «Недавно Армения проиграла войну Азербайджану. Мне важно подбодрить мой народ»
Пыталась вам поставить плюс, а вышел минус. Интересно почему мнения против Хрустального активно минусуются и наоборот?
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Савосмна Лидия
Как это? Спортсменка патриота России, который выступает с буквой z будет нейтральным атлетом
+3
-2
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Е...С
Соня, и не мечтай, профессионал в благотворительности Щербакова поедет. Вот кто умеет все острые углы обойти.
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-6
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vanessa2021
Ответ chuanhua
//...российскип теннисисты, а примеру.// Надо сказать, что у международных теннисных ассоциаций самая взвешенная позиция в этих сложных условиях. В отличие от всех других международных спортивных федераций, теннисные ассоциации не поддержали решений об отстранении российских спортсменов от соревнований только за то, что они - граждане России.
Некоторая логика есть, потому что теннисисты выступают за себя лично, а не за страну. И теннисистов Россия не подкармливает из своего бюджета. Ну т е нет никакого взаимодействия с государством.

ПС: когда Медведев выигрывает гимн России играют?
+1
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Anna Morgan
Ответ vanessa2021
Финансирование ледовых шоу и проф. спорта в России- это не часть пропаганды, а часть распила бюджета.))) Если бы это имело какоето значение как пропагадна, то так было бы везде. Но как пропаганда это совсем не эффективно, а вот распил получается вполне успешный. ПС: как пример, Авербух проводил свои ледовые шоу на улице при -25 градусах. На бюджетные деньги. Вопрос- там хоть один зритель был при такой погоде? Или бюджетные деньги за шоу списали, по карманам распихали, а кто пришёл, не пришёл на шоу- пофик.
и распил и пропаганда, все вместе
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chuanhua
Ответ vanessa2021
Совершенно правильно пишите. Выступают сейчас на международных соревнованиях российскип теннисисты, а примеру. Но они не за страну выступают, а за себя лично. Ни одного рубля не получают из российского бюджета. Сами оплачивают тренеров, врачей, сопровождение, поездки и пр. Вот и фигуристы, кто поедет, пусть выступают за себя лично и ни копейки из бюджета "плохой" России не получают. Все сами- лед, тренеры, врачи за свой счет. Перелеты, костюмы- все сами. Тогда это будет понятно и справедливо.
//...российскип теннисисты, а примеру.//

Надо сказать, что у международных теннисных ассоциаций самая взвешенная позиция в этих сложных условиях. В отличие от всех других международных спортивных федераций, теннисные ассоциации не поддержали решений об отстранении российских спортсменов от соревнований только за то, что они - граждане России.
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Alexander X
Ответ Мурманчанин37
Все, я понял. Получить деньги от областного бюджета за ледовое шоу "в рамках патриотического фестиваля" не означает, что Яна знала об этом мероприятии.
слушайте, что вы ко мне привязались с яной??? будет её ветка - к ней претензии и пишите... тут конкретно речь о Соне Муравьёвой... которая если и читала полностью контракт, то там ни о каком z-мероприятии, и даже намёка о нём, речи не было!!!
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