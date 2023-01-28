Муравьева о нейтральном статусе: «Я была бы рада выступать. Дайте мне лед – я выступлю»
Российская фигуристка Софья Муравьева сообщила, что готова выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях.
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вопрос о возвращении российских спортсменов: в нейтральном статусе и только тех, кто не выступал с активной поддержкой боевых действий.
«Это не я решаю, но я была бы рада выступать. Дайте мне лед – я выступлю», – рассказала Муравьева.
нейтральный статус подразумевает полную нейтральность (хотя тут тоже не понятно ещё, в какой степени)...
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Надо сказать, что у международных теннисных ассоциаций самая взвешенная позиция в этих сложных условиях. В отличие от всех других международных спортивных федераций, теннисные ассоциации не поддержали решений об отстранении российских спортсменов от соревнований только за то, что они - граждане России.