Муравьева о нейтральном статусе: «Я была бы рада выступать. Дайте мне лед – я выступлю»

Российская фигуристка сообщила, что готова выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вопрос о возвращении российских спортсменов: в нейтральном статусе и только тех, кто не выступал с активной поддержкой боевых действий.

«Это не я решаю, но я была бы рада выступать. Дайте мне лед – я выступлю», – рассказала Муравьева.