Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил катарский «Лусаил Сити», «Крылья Советов» против «Рубина»
Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи во время зимней паузы.
Товарищеские матчи
«Химки» – «Велес» – 1:2 (0:1)
«Зенит» Россия – «Лусаил Сити» Катар Д2 – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Мостовой (24), 2:0 – Кассьерра (72), 3:0 – Козлов (90).
«Зенит» (1-й тайм): Кержаков, Караваев, Чистяков, Родригао, Сантос, Барриос, Ерохин, Клаудиньо, Бакаев, Мостовой, Сергеев.
«Зенит» (2-й тайм): Одоевский, Круговой, Алип, Адамов, Сутормин, Вендел, Кузяев, Мантуан, Козлов, Малком, Кассьерра.
«Крылья Советов» – СКА Хабаровск – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Цыпченко (3), 2:0 – Хубулов (5, пенальти), 3:0 – Гапонов (85).
«Крылья Советов» (1-й тайм): Овсянников, Зотов, Барач, Евгеньев, Рассказов, Бабкин, Витюгов, Чиркович (Григорьев, 46), Салтыков, Хубулов, Цыпченко.
«Крылья Советов»: (с 62 минуты): Ломаев, Солдатенков, Гапонов, Горшков, Тоцкий, Коваленко, Фернандо, Ежов, Григорьев, Рахманович, Шитов.
СКА (стартовый состав): Помазан, Иваньков, Карпов, Стародуб, Левицкий, Гелоян, Петров, Алейников, Гащенков, Мирошниченко, Ивакин.
«Химки» Россия – «Пюник» Армения – 17:00
«Крылья Советов» – «Рубин» – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
27 комментариев