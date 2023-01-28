Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил катарский «Лусаил Сити», «Крылья Советов» против «Рубина»

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Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи во время зимней паузы.

Товарищеские матчи

«Химки» – «Велес» – 1:2 (0:1)

 

«Зенит» Россия – «Лусаил Сити» Катар Д2 – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мостовой (24), 2:0 – Кассьерра (72), 3:0 – Козлов (90).

«Зенит» (1-й тайм): Кержаков, Караваев, Чистяков, Родригао, Сантос, Барриос, Ерохин, Клаудиньо, Бакаев, Мостовой, Сергеев.

«Зенит» (2-й тайм): Одоевский, Круговой, Алип, Адамов, Сутормин, Вендел, Кузяев, Мантуан, Козлов, Малком, Кассьерра.

 

«Крылья Советов» – СКА Хабаровск – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Цыпченко (3), 2:0 – Хубулов (5, пенальти), 3:0 – Гапонов (85).

«Крылья Советов» (1-й тайм): Овсянников, Зотов, Барач, Евгеньев, Рассказов, Бабкин, Витюгов, Чиркович (Григорьев, 46), Салтыков, Хубулов, Цыпченко.

«Крылья Советов»: (с 62 минуты): Ломаев, Солдатенков, Гапонов, Горшков, Тоцкий, Коваленко, Фернандо, Ежов, Григорьев, Рахманович, Шитов.

СКА (стартовый состав): Помазан, Иваньков, Карпов, Стародуб, Левицкий, Гелоян, Петров, Алейников, Гащенков, Мирошниченко, Ивакин.

 

«Химки» Россия – «Пюник» Армения – 17:00

 

«Крылья Советов» – «Рубин» – 17:00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

27 комментариев

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AuroraBorealis
Ответ Виктор
По второму - Сутормин, дошедший с мячом от чужой штрафной до своей. Когда уже уберут это убожество?
Но даже в этом случае он эффективнее Ерохина
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Okaka
с командой пердива Катара играют, лол
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Игорь Южный
Рассказов тем временем голевую отдал
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damondiamond
Это группа азиатской лч уже?
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</c/>
вторая лига катара, лучше бы спарринги с медиалигой проводили, больше пользы...хотя есть достижение, 12-0 за два матча...
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Кирилл.С-Пб
Ответ Spartakus1984
Ну Ботев посолиднее Ктарских этих клубов.Ну а так он конечно глупость написал.
Вы после поездок в Питер и пукнуть не можете, дырявые)))
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Wiley Fox
Интересно, а клубы Катара из Д1 оказываются играть с зенитом?
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Spartakus1984
Ответ fil_spb
Специально подбирали чтобы были похожи на преследующий Спартак. Бгг.
Ну смотрите что бы это не расслабило зенит а то в себя уверуют слишком сильно и аукнется.
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TC@ER18
За этот подвиг, можно и змс выписать, а медведь пусть орден получит, за вылизывание труднодоступных мест миллера 😂
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Spartakus1984
Ответ бускетс
А со Спартаком Реалы и Баварии играют? А нет, Ботев
Ну Ботев посолиднее Ктарских этих клубов.Ну а так он конечно глупость написал.
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Дмитрий9779
Ответ Виктор
По второму - Сутормин, дошедший с мячом от чужой штрафной до своей. Когда уже уберут это убожество?
На Кассьрру вроде он голевую отдал.По этому матчу с Малкомом неплохо взаимодействовали кмк.
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fil_spb
Ответ Spartakus1984
Спаринг партнеры у зенита конечно слабенькие
Специально подбирали чтобы были похожи на преследующий Спартак. Бгг.
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Дмитрий9779
Кержакова и Клаудиньо с Днём рождения,Козлова с голом!
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Александр Розов
3-0 Д. Козлов
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бускетс
Ответ Иван Новиков
Не хотят европейские команды играть с политпроектом, только всякие мукунки в соперниках.
А со Спартаком Реалы и Баварии играют? А нет, Ботев
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бускетс
Ответ Аццкий сотона
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А он ушёл что ли?
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Иван Новиков
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Александр Розов
2-0 Кассьера
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Spartakus1984
Ответ Аццкий сотона
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Каждому игроку команда своего уровня,Рассказов слаб ддля Спартака.Но твой клуб видимо развил кучу талантов?))
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Spartakus1984
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Виктор
Ответ Дмитрий9779
По первому тайму запомнился промах Сергеева с 6 метров,настрой Барриоса,точные пасы Клаудиньо,активность Мостового,у Бакаева много суеты,ну и ничего не дали создать у ворот,видно,что под нагрузками.
По второму - Сутормин, дошедший с мячом от чужой штрафной до своей. Когда уже уберут это убожество?
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Дмитрий9779
По первому тайму запомнился промах Сергеева с 6 метров,настрой Барриоса,точные пасы Клаудиньо,активность Мостового,у Бакаева много суеты,ну и ничего не дали создать у ворот,видно,что под нагрузками.
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Александр Розов
1-0 Мостовой (Сергеев)
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Михаил Солдатенков
Видимо, снова лёгкая победа для команды из Санкт-Петербурга.
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