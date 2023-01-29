Барабанов набрал 3 очка впервые в сезоне, став 3-й звездой матча с «Питтсбургом». У него 31 балл в 46 играх

Теги Сан-Хосе НХЛ Александр Барабанов Хоккей

Форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов набрал 3 (1+2) очка в матче с «Питтсбургом» (6:4) и был признан третьей звездой.

На 56-й минуте россиянин ассистировал Логану Кутюру, забросившему победную шайбу.

Барабанов впервые в текущем чемпионате НХЛ набрал 3 балла в одной игре, прервав безголевую серию из 11 матчей.

Всего в 46 играх сезона на его счету 31 (7+24) очко.

Сегодня за 15:22 (2:27 – в большинстве) у нападающего 1 бросок в створ ворот, полезность – «плюс 3».

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1 комментарий

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Помимо гола оба паса качественные получились.
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