Барабанов набрал 3 очка впервые в сезоне, став 3-й звездой матча с «Питтсбургом». У него 31 балл в 46 играх
Форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов набрал 3 (1+2) очка в матче с «Питтсбургом» (6:4) и был признан третьей звездой.
На 56-й минуте россиянин ассистировал Логану Кутюру, забросившему победную шайбу.
Барабанов впервые в текущем чемпионате НХЛ набрал 3 балла в одной игре, прервав безголевую серию из 11 матчей.
Всего в 46 играх сезона на его счету 31 (7+24) очко.
Сегодня за 15:22 (2:27 – в большинстве) у нападающего 1 бросок в створ ворот, полезность – «плюс 3».
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