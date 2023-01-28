НОК Украины 3 февраля рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в Париже в случае допуска российских спортсменов

Теги Олимпийская сборная России НОК Украины Жан Беленюк Легкая атлетика

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины 3 февраля рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в Париже в случае допуска российских спортсменов.

В этот день НОК проведет внеочередное заседание ассамблеи.

Об этом в соцсетях сообщил депутат Верховной рады олимпийский чемпион по греко‑римской борьбе Жан Беленюк.

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34 комментария

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Виктор Ш.
Не тяните до 3-его февраля, объявите скорее, где вы и где Россия? Вторая спортивная держава мира и не пойми какая… тьфу
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sabanel
я был против участия спортсменов России в олимпиаде под нейтральным флагом. Но если украинцы готовы отказаться от олимпиады из-за участия россиян, то готов пересмотреть свою позицию по участию в нейтральном статусе:))
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Валерий З.
Ответ Иван Алейников
Это в Руанде дело было?
Да, в Руанде. Хуту низкорослые и мускулистые, тутси высокорослые (средний рост у мужчин 193 см) и худые.
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Иван Алейников
Ответ tyuiop tyuiop
А вы расист
Да!
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artpal
Ответ tyuiop tyuiop
А был бойкот?
Они и без бойкота не доехали
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Иван Алейников
Ответ Валерий З.
Сын сбитого лётчика, который принимал участие в геноциде народа тутси. Вот только ни в одном интервью не признался, что его отец из народа хуту.
Это в Руанде дело было?
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Валерий З.
Ответ Иван Алейников
Который африканской внешности?
Сын сбитого лётчика, который принимал участие в геноциде народа тутси. Вот только ни в одном интервью не признался, что его отец из народа хуту.
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tyuiop tyuiop
Ответ artpal
О да, конечно. Грозные украинские спортсмены ведь всегда делали основную кассу. Вот тебе пример - ЧМ по футболу без них прошёл, никто и не вспомнил
А был бойкот?
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WW77
Плакать не будем.
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tyuiop tyuiop
Ответ Иван Алейников
Который африканской внешности?
А вы расист
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Michael_the_creator
Буква Ю всем абсолютно
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dimitrii36
до 3 февраля дожить нужно
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Оскар Муравьев
И слава богу они очень токсичные и их болельщики
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Verhovn
Олимпийское движение только выиграет от вашего бойкота. Давайте бойкотируйте)
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну вот отсутствия Украины на зимних олимпиадах вообще никто не заметит. На летних олимпиадах она успешнее, но уже давно не фонтан.
Их угрозы чем-то напоминают угрозы России по поводу "красных линий", но у России это лишь сплошные понты, а эти пока только грозятся.
Кстати, Украина подверглась санкциям со стороны уефа за инцидент на Евро по футзалу? Это ведь еще до войны было
+4
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Zidane 55
Ответ tyuiop tyuiop
В информационном плане это будет катастрофа, в доходах от рекламы, освещения
Для кого это будет катастрофа? Все с радостью перекрестятся если салоедов не будет
+6
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Виктор Войнов
Если бойкотируют, нашим проще попадать будет
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Youzhny23
Как обычно ущемленые диктуют условия, хотите бойкот, пожалуйста. Но вечно угрожать, хотя по сути даже не имея конкурентных спортсменов, охх уж эта шизофрения
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artpal
Ответ tyuiop tyuiop
В информационном плане это будет катастрофа, в доходах от рекламы, освещения
О да, конечно. Грозные украинские спортсмены ведь всегда делали основную кассу.
Вот тебе пример - ЧМ по футболу без них прошёл, никто и не вспомнил
+9
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Ильнур Хасанов
Ну датчане тоже бойкотировали чм в Катаре. Кто про них что то помнит? Приехали вату прокатали и тихо свалили. Так же и Украину ни кто не вспомнит. Повизжат, по скулят и на этом все закончится.
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hov13
Вот сейчас реально страшно стало
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Ира15577
Если хохлы будут бойкотировать Олимпиаду, все станы обрадуются!!! Можно будет спокойно посоревноваться!!!
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Алексей Никитин
украинского спорта уже не существует давно, скоро и государство не будет.
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Raindrop Drop Top
Этих дисквалифицировать за манипулятивное поведение и в окоп
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сервисник
Ну конечно, проблем-то больше нет
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