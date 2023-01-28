НОК Украины 3 февраля рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в Париже в случае допуска российских спортсменов

Национальный олимпийский комитет (НОК) 3 февраля рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в Париже в случае допуска российских спортсменов.

В этот день НОК проведет внеочередное заседание ассамблеи.

Об этом в соцсетях сообщил депутат Верховной рады олимпийский чемпион по греко‑римской борьбе .

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