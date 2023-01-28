НОК Украины 3 февраля рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в Париже в случае допуска российских спортсменов
Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины 3 февраля рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в Париже в случае допуска российских спортсменов.
В этот день НОК проведет внеочередное заседание ассамблеи.
Об этом в соцсетях сообщил депутат Верховной рады олимпийский чемпион по греко‑римской борьбе Жан Беленюк.
«Отстранение из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международные старты
Их угрозы чем-то напоминают угрозы России по поводу "красных линий", но у России это лишь сплошные понты, а эти пока только грозятся.
Кстати, Украина подверглась санкциям со стороны уефа за инцидент на Евро по футзалу? Это ведь еще до войны было
Вот тебе пример - ЧМ по футболу без них прошёл, никто и не вспомнил