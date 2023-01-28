«Брайтон» может продать Кайседо «Челси» или «Арсеналу» зимой только за 90 млн фунтов (Independent)
Стало известно, на каких условиях «Брайтон» может продать Мойсеса Кайседо зимой.
Напомним, ранее сообщалось, что клуб не намерен отпускать хавбека, которым интересуются «Челси» и «Арсенал», в зимнее трансферное окно. Сам игрок уже попрощался с командой и пропустил тренировку.
В «Брайтоне» негативно отнеслись к заявлению игрока в соцсетях, но считают, что он сделал его по совету своих представителей. По данным Independent, клуб готов продать Кайседо в январе только в том случае, если получит предложение на сумму 90 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что «чайки» отказались продавать полузащитника «Арсеналу» за 60 миллионов фунтов.
В текущем сезоне АПЛ Кайседо провел 18 матчей, забив 1 гол и отдав 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.
Может в следующем году заиграет.
Эдегор заиграл на третий год по сути.
Рано ещё от него ждать чего-то.
Сам за Челси,со времен Харина в воротах,но пока Боэли не внушает оптимизма...Рад буду ошибиться...
А вот Кайседо и Мудрик скорее про полсезона пока.