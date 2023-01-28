«Брайтон» может продать Кайседо «Челси» или «Арсеналу» зимой только за 90 млн фунтов (Independent)

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

Стало известно, на каких условиях «Брайтон» может продать Мойсеса Кайседо зимой. 

Напомним, ранее сообщалось, что клуб не намерен отпускать хавбека, которым интересуются «Челси» и «Арсенал», в зимнее трансферное окно. Сам игрок уже попрощался с командой и пропустил тренировку. 

В «Брайтоне» негативно отнеслись к заявлению игрока в соцсетях, но считают, что он сделал его по совету своих представителей. По данным Independent, клуб готов продать Кайседо в январе только в том случае, если получит предложение на сумму 90 миллионов фунтов. 

Ранее сообщалось, что «чайки» отказались продавать полузащитника «Арсеналу» за 60 миллионов фунтов. 

В текущем сезоне АПЛ Кайседо провел 18 матчей, забив 1 гол и отдав 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь

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53 комментария

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Доминатор3000
Ответ klanisimo
А что кстати с Фабио Вийерой? Вроде его когда брали возлагали очень большие надежды, не получается у него? Просто не особо слежу за Арсеналом. Понимаю что он не опорник, просто интересно про него узнать
Так он только пришёл летом.
Может в следующем году заиграет.
Эдегор заиграл на третий год по сути.
Рано ещё от него ждать чего-то.
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*MVP*
Ответ batterbin
Так ведь смешно))
если тебе смешно, то могу только посочувствовать.
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Евгений Цыбулин
Ответ art.shu05@gmail.com
У Челси хороший состав, но в самом клубе хаос. Зачем нужно иметь кучу атакующих полузащитников и вингеров? И это когда на правом фланге защиты играет сильно сдавший Аспиликуэта. В центре защиты только Силва играет на высоком уровне, Кулибали пока проваливает сезон. Взяли за 80 лямов травмата Фофану , и о чудо! - он травмировался. Нужен топ тренер, а не Поттер, который может стать вторым Мойесом, и спортивный директор, который будет подписывать нужных этому тренеру игроков. Без этого Челси станет как Мю при Вудворде- тратят много, а выхлопа нет
Мне Американские миллиардеры,в роли владельцев клубов-напоминают цыган)Берем все,что блестит и ОООЧЕНЬ дорого)))
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mansur.m96@icloud.com
У него контракт до 25 года, Брайтон в выигрышной позиции. Поэтому и ценник неадекватен.
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art.shu05@gmail.com
Ответ Евгений Цыбулин
Тут человек писал,что Боэли по ходу не в курсе,что травмированные вылечиваются и возвращаются в команду?!))) Сам за Челси,со времен Харина в воротах,но пока Боэли не внушает оптимизма...Рад буду ошибиться...
У Челси хороший состав, но в самом клубе хаос. Зачем нужно иметь кучу атакующих полузащитников и вингеров? И это когда на правом фланге защиты играет сильно сдавший Аспиликуэта. В центре защиты только Силва играет на высоком уровне, Кулибали пока проваливает сезон. Взяли за 80 лямов травмата Фофану , и о чудо! - он травмировался. Нужен топ тренер, а не Поттер, который может стать вторым Мойесом, и спортивный директор, который будет подписывать нужных этому тренеру игроков. Без этого Челси станет как Мю при Вудворде- тратят много, а выхлопа нет
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batterbin
Ответ *MVP*
боже, как остроумно, не могу перестать смеяться)))
Так ведь смешно))
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Mr@k
90???.. ну Боули уже доложили....
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Евгений Цыбулин
Ответ art.shu05@gmail.com
Челси, ваш выход)
Тут человек писал,что Боэли по ходу не в курсе,что травмированные вылечиваются и возвращаются в команду?!)))
Сам за Челси,со времен Харина в воротах,но пока Боэли не внушает оптимизма...Рад буду ошибиться...
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isaac.
Ответ Sweaty25
АПЛ интересная, конечно, лига. Стоит полсезона отыграть на высоком уровне - 90 миллионов...
Цена такая от того, что не хотят ценного для команды игрока отпускать зимой. Хочешь сейчас - плати. Летом сторгуются за 50)
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*MVP*
Ответ udod
Лукаку
вопрос был о периоде при Боули
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klanisimo
Ответ Zhashkovets
Арсенал в заднице полнейшей - все полузащитники, которыми они интересуются, не продаются зимой из-за задач маленьких клубов с еврокубками ( Субименди, Райс, Кайседо ). Нужно либо переплачивать сейчас и бить свой трансферный рекорд, либо ждать лета и надеяться на чудо в борьбе за чемпионство - что Джака с Парти отыграют без замен весь сезон, так как их просто некем заменить.
А что кстати с Фабио Вийерой? Вроде его когда брали возлагали очень большие надежды, не получается у него? Просто не особо слежу за Арсеналом. Понимаю что он не опорник, просто интересно про него узнать
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Dan Kennedy
Ответ Sanan1908
За 1+1 конечно 60 мало)))) как минимум 150 . В АПЛ все с ума сошли
Опять какой-то не очень развитый человек делает выводы по гол плюс пас игрока центра полузащиты-опорки.
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Вячеслав Новиков
Ну за 90 пусть ищут дураков, я думаю летом он в разы дешевле будет, хотя боули может и кэш выложить
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Dan Kennedy
Ответ Любезный Коссутий
португальская круче. полгода отыграл - ценник 100+
Вообще-то Фелиш и Нуньез целый сезон так отыгрывали!
А вот Кайседо и Мудрик скорее про полсезона пока.
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KataDiaz
Сосьедаду нужно срочно клаусулу поднять на всякий случай на лето, ценник для клубов апл должен быть от 100 лямов.
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V Galperin
Брайтон фактически сделал из него игрока АПЛ, долго был травмирован, после отдали в аренду в маленький бельгийский клуб, где он понемногу набрал форму. После возврата в клуб полгода был в запасе и только в 2022г начал играть в основе. Клуб вправе ожидать, что после того как он наконец заиграл клуб получить для начала игровую отдачу от игрока, тем более, что борется за высокие места. Если каждого игрока будут манить деньгами и при этом он будет бросать тренироваться и требовать исполнить его желания, то наступит полный бардак в АПЛ.
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гилберт
Ответ Sweaty25
АПЛ интересная, конечно, лига. Стоит полсезона отыграть на высоком уровне - 90 миллионов...
90 лимонов потому что все знают, деньги есть!
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redmotor
Дешёвка какая-то
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udod
Ответ *MVP*
а кого Челси взял хотя бы за 100?
Лукаку
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Billy_Shears
у него личка меньше 15 000, а соотношение зарплаты к стоимости как у рабов с плантаций
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Ответ Zhashkovets
Арсенал в заднице полнейшей - все полузащитники, которыми они интересуются, не продаются зимой из-за задач маленьких клубов с еврокубками ( Субименди, Райс, Кайседо ). Нужно либо переплачивать сейчас и бить свой трансферный рекорд, либо ждать лета и надеяться на чудо в борьбе за чемпионство - что Джака с Парти отыграют без замен весь сезон, так как их просто некем заменить.
Челси он не нужен за такие деньги, с учетом покупок и того, что у них есть Канте, я думаю
+1
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Karl0709
Ответ Born is the King
Челси он не нужен. Есть Жоржиньо, после молодежной Кубка Америки где просто рвет вернётся Сантос ,вернутся Ковачич, Закария и Канте. Летом можно смотреть варианты. А Асреналу он сейчас просто необходим
У Жоржиньо контракт заканчивается + он возрастной игрок .
+1
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Sanan1908
За 1+1 конечно 60 мало)))) как минимум 150 . В АПЛ все с ума сошли
+1
-3
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art.shu05@gmail.com
Для Боэли 90 млн мало. Не солидно как- то.
+3
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NottinghamForest79
в шип чаек
+2
-2
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