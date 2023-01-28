«Брайтон» может продать Кайседо «Челси» или «Арсеналу» зимой только за 90 млн фунтов (Independent)

Стало известно, на каких условиях «Брайтон» может продать зимой.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб не намерен отпускать хавбека, которым интересуются « » и «Арсенал», в зимнее трансферное окно. Сам игрок уже попрощался с командой и пропустил тренировку.

В « » негативно отнеслись к заявлению игрока в соцсетях, но считают, что он сделал его по совету своих представителей. По данным Independent, клуб готов продать Кайседо в январе только в том случае, если получит предложение на сумму 90 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что «чайки» отказались продавать полузащитника « » за 60 миллионов фунтов.

В текущем сезоне АПЛ Кайседо провел 18 матчей, забив 1 гол и отдав 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.