Бетербиев оформил 19-й нокаут подряд

Теги Артур Бетербиев бокс Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев подрался с Энтони Ярдом в Лондоне. Он выиграл техническим нокаутом в восьмом раунде раунде.

Для Бетербиева этот бой стал 19-м на профессиональном уровне. Он продлил победную серию – 19-0. 18 прошлых побед были нокаутами.

Сейчас Бетербиеву 38 лет. Он начал профессиональную карьеру в 2013 году в Канаде.

Бетербиев 10 лет живет в Канаде: получил паспорт, называет свой английский колхозным, но считает домом Россию

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15 комментариев

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alha04
Интересно, из действующих у кого-нибудь есть подобная стата?
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Алексей Михайлов
Ответ Sabaka Sabaka
не будет, обоим это невыгодно. Опиздюлиться можно нормально, а бабок прям как рыжему никто им не даст. Легче и безопасней американцев/англичан бить за те же бабки
Будет повторение боя с Канело-вот и все. Нерусский ссытся просто, как в свое время ссался Ковалева. Бабки? Ковалев тогда был в топах, бабок бы перепало нормально. Зассал. Напоминает поведение его народца.
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Redo Usaev
Ответ Denis Nikitin
До боя смотрел котировки и думал, что будет в одну калитку. А вышло вплоть до нокаута довольно ровно. Бивол в последних боях заметно интереснее выглядел. Не знаю, что там за разговоры были про бой с Усиком, но с таким количеством пропущенных ни с Усиком, ни с кем-то еще сильным в крузерах ловить нечего. В такие размены там идти опасно
Ярд не мешок, он элитный боксёр с нокаутирующей мощью, поэтому глупо было говорить, что всё будет в одну калитку, хотя из справедливости ради надо признать, что Артур сегодня был не в лучшей форме
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Нефанатик
Ответ Denis Nikitin
До боя смотрел котировки и думал, что будет в одну калитку. А вышло вплоть до нокаута довольно ровно. Бивол в последних боях заметно интереснее выглядел. Не знаю, что там за разговоры были про бой с Усиком, но с таким количеством пропущенных ни с Усиком, ни с кем-то еще сильным в крузерах ловить нечего. В такие размены там идти опасно
Так он там и не будет в них идти, видно что Артур недооценил рыцаря в доспехах. Удар по корпусу тот вообще не чувствовал, с другим судьей и настроем бой мог бы закончиться по раньше.
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Остап Бендер
Ответ armageddon123456
Не знаю, кто там ровно что усмотрел... Из восьми раундов один можно Ярду отдать. Так был бой на встречных курсах, но БТР был точнее и опаснее, был хуже себя самого предыдущей версии, но заметно лучше Ярда
Согласен. Но моментик один был, который заставил напрячься)
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заляпут
Красавец ! Очень рад за Артура ! С Биволом бы была настоящая битва …
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Rado_van
И это в 38 лет... (с) Леброн Джеймс
+4
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ermol@y
Ответ Denis Nikitin
До боя смотрел котировки и думал, что будет в одну калитку. А вышло вплоть до нокаута довольно ровно. Бивол в последних боях заметно интереснее выглядел. Не знаю, что там за разговоры были про бой с Усиком, но с таким количеством пропущенных ни с Усиком, ни с кем-то еще сильным в крузерах ловить нечего. В такие размены там идти опасно
В крузерах будет тяжело уже. Но Артур зверь, браво 👏
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armageddon123456
Ответ Denis Nikitin
До боя смотрел котировки и думал, что будет в одну калитку. А вышло вплоть до нокаута довольно ровно. Бивол в последних боях заметно интереснее выглядел. Не знаю, что там за разговоры были про бой с Усиком, но с таким количеством пропущенных ни с Усиком, ни с кем-то еще сильным в крузерах ловить нечего. В такие размены там идти опасно
Не знаю, кто там ровно что усмотрел... Из восьми раундов один можно Ярду отдать. Так был бой на встречных курсах, но БТР был точнее и опаснее, был хуже себя самого предыдущей версии, но заметно лучше Ярда
+1
-1
0
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здоровяк
Ответ Тигран Мец
Ждем бой с Биволом
Да не будет его. Уверен, что Бетербиеву дадут уложить унылую шпалу Каллума Смита, которого унизительно гонял Канело весь бой
+1
-1
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ermol@y
Феноменальный боксер, любительская школа высшего класса
+1
-1
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Sabaka Sabaka
Ответ Тигран Мец
Ждем бой с Биволом
не будет, обоим это невыгодно. Опиздюлиться можно нормально, а бабок прям как рыжему никто им не даст. Легче и безопасней американцев/англичан бить за те же бабки
+2
-1
+1
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Denis Nikitin
До боя смотрел котировки и думал, что будет в одну калитку. А вышло вплоть до нокаута довольно ровно. Бивол в последних боях заметно интереснее выглядел. Не знаю, что там за разговоры были про бой с Усиком, но с таким количеством пропущенных ни с Усиком, ни с кем-то еще сильным в крузерах ловить нечего. В такие размены там идти опасно
+3
-2
+1
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kardanoff
БТР💪💪💪
+6
-1
+5
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Тигран Мец
Ждем бой с Биволом
+1
-1
0
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