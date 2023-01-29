Бетербиев оформил 19-й нокаут подряд

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе подрался с Энтони Ярдом в Лондоне. Он выиграл техническим нокаутом в восьмом раунде раунде.

Для Бетербиева этот бой стал 19-м на профессиональном уровне. Он продлил победную серию – 19-0. 18 прошлых побед были нокаутами.

Сейчас Бетербиеву 38 лет. Он начал профессиональную карьеру в 2013 году в Канаде.

Бетербиев 10 лет живет в Канаде: получил паспорт, называет свой английский колхозным, но считает домом Россию