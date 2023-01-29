Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде
Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев в Лондоне провел защиту титулов против Энтони Ярда. Бой продлился 8 раундов и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом.
В июне-2022 Бетербиев победил Джо Смита младшего, теперь его серия 19-0.
Бетербиев 10 лет живет в Канаде: получил паспорт, называет свой английский колхозным, но считает домом Россию
Али тоже ведь не нокаутером был, а его до сих пор помнят.
Другое дело, что фирменной физики от ломаченко-папы у Гвоздя не было и следа, поэтому тот отмахал немного и сдулся, потом было без вариантов.
Мне кажется, БТР`у не хватает толкового тренера и лагеря, под 40 лет полагаться только на физику и лаки-панч - это лотерея.
лучше уйти чемпионом чем лежа на ринге
сегодня повезло