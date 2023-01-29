Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде

Теги Артур Бетербиев бокс Энтони Ярд Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев в Лондоне провел защиту титулов против Энтони Ярда. Бой продлился 8 раундов и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом.

В июне-2022 Бетербиев победил Джо Смита младшего, теперь его серия 19-0.

Бетербиев 10 лет живет в Канаде: получил паспорт, называет свой английский колхозным, но считает домом Россию

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44 комментария

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Нефанатик
Банальная недооценка соперника, плюс фактор бронежилета который местные эксперты не берут в расчёт. Ярд просто не чувствовал должным образом работу по корпусу со стороны Артура.
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Александра Александрова
Ответ Т Исмаил.
я понимаю что это писали ло боя сГвоздиком ,считали его деревянным,прямолинейным,ноне думал что и на сегодня есть такие же слепые как и вы)))
Поставьте денег если так уверенны , я же делаю выводы из своего опыта , из того что я вижу ! Мне Бетербиев очень нравится , всегда любил жёстких рубак, как Тайсон , я и сам почти 20 лет боксирую и люблю именно на адреналине зарубиться ,так чтоб искры летели )) но сейчас правда не спарингую , опасный вид спорта ! Чисто фитбокс без спаррингов ! Я кстати посматриваю тренировки Бетербиева и кое что у него перенял ) у него крутые тренировки на силу удара , крепость кистей , и вообще чтобы руки были железными ) он 15 кг гриф крутит одной рукой )))
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Т Исмаил.
Ответ Александра Александрова
Бивол быстрее и на другом интеллектуальном уровне бокса находится Артур очень прямолинейный , по сранвниию с Бетером , но Бетер больше такое ощущение , но мне кажется Бивол его просто переиграет !
я понимаю что это писали ло боя сГвоздиком ,считали его деревянным,прямолинейным,ноне думал что и на сегодня есть такие же слепые как и вы)))
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Александра Александрова
Ответ Аа Еее
Если вам 19 нокаутом ничего не говорит и вы ставите на бивола, то вы в боксе ноль.кореец конечно хорош но недостаточно для Артура.
Просто все соперники , были более слабого уровня чем Бивол , да и Бетербиев не становится моложе , это очень серьёзное испытание для Артура будет ! В боксе все бывает, один шальной удар и все тушите свет , тем более у Артура , как раз такой имеется ! Тем интереснее будет глянуть этот бой ! А на кого ставить это уже каждому решать самому !
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Алексей Толстюк
Ответ sasha68
Откуда тебе знать,умирал Ярд из-за выносливости или из-за того что по башке получил.
По башке?) Все ясно с тобой))
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Александра Александрова
Ответ sasha68
Бивол безударный. Канело не смог победить, Битер это не Канело, посильнее будет.
Он не безударный , треснет тебе даже в пол силы в перчатке , ты будешь в шлеме , получишь сотряс хороший ) он просто игровик , его фишка это бокс интеллектуальный , где и уровень защиты и нападения очень высок и он быстр , резок , быстро ориентируется , у него сумасшедшая концентрация , чего сегодня кстати Бетербиеву на хватало ! Есть боксеры , которые никогда не при каких обстоятельствах не будут тебя добивать , просто технично покажут , что они совсем на другом уровне , у меня 19 лет бокса и 1000 спаррингов с боксёрами абсолютно разного уровня , от совсем новичков до чемпионов мира , было у меня два чемпиона мира легковеса я 80-98 в разное время они по 62-68 , стоял с очень многими ребятами и знаю о чем говорю !
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Оскар Муравьев
Ответ sasha68
Бивол Канело не смог уложить, а Битера и подавно не сможет.Нет у него удара.
Так он его по очкам победит зачем укладывать спать)
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Piter Pchelenco
Ответ sasha68
Бивол безударный. Канело не смог победить, Битер это не Канело, посильнее будет.
Был один уже "безударный", зачистил дивизион тяжей подчистую, а теперь с поясами в супертяжах.
Али тоже ведь не нокаутером был, а его до сих пор помнят.
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Фрэнк Канистра
Ответ zzzeeerrrooo
Против Бивола нету шансов
У БТР - с учетом его тяжелого удара - шансы есть в любом бою абсолютно. Вопрос только донесет ли он свой удар. Но Бивол фаворит, конечно.
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sasha68
Ответ Алексей Толстюк
Если бы Ярд как обычно не начал умирать после 6го раунда бой бы мог закончится иначе. Понимаю почему Артур сиди в 1м весе и не рыпается никуда.
Каждый мнит себя экспердом.
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zzzeeerrrooo
Ответ pam pam
Ярд резкий, но не очень по делу, поэтому к поздним раундам теряется, так что ни грамма везения. С Биволом сложнее, но у него и не было таких как Бтр
да не будет этого боя , он не интересен западной публике
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Piter Pchelenco
Ответ pam pam
Против Гвоздя тоже не было
С Гвоздём где-то и повезло, там были такие пропущенные, после которых не встают.
Другое дело, что фирменной физики от ломаченко-папы у Гвоздя не было и следа, поэтому тот отмахал немного и сдулся, потом было без вариантов.
Мне кажется, БТР`у не хватает толкового тренера и лагеря, под 40 лет полагаться только на физику и лаки-панч - это лотерея.
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sasha68
Ответ Алексей Толстюк
Если бы Ярд как обычно не начал умирать после 6го раунда бой бы мог закончится иначе. Понимаю почему Артур сиди в 1м весе и не рыпается никуда.
Откуда тебе знать,умирал Ярд из-за выносливости или из-за того что по башке получил.
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Аа Еее
Ответ Sabaka Sabaka
йопт, братва, ему 38. Я не поклонник Бетера, но он очень сложный бой против опасного типа вытащил. В смысле плохой бой? Охеренный бой!
На спортсе очень много обиженок, ничего в боксе не понимают,н комменты строчать злобные.
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pam pam
Ответ zzzeeerrrooo
Бивол робот + моложе лучше уйти чемпионом чем лежа на ринге сегодня повезло
Ярд резкий, но не очень по делу, поэтому к поздним раундам теряется, так что ни грамма везения. С Биволом сложнее, но у него и не было таких как Бтр
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Аа Еее
Если вам 19 нокаутом ничего не говорит и вы ставите на бивола, то вы в боксе ноль.кореец конечно хорош но недостаточно для Артура.
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sasha68
Ответ armageddon123456
Нормально Григорий - Отлично Константин! БТР как обычно на высоте. Эх, с Биволом бы...
Бивол будет ждать пока Битер окончателно не состариться.
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Аа Еее
Ответ zzzeeerrrooo
Бивол робот + моложе лучше уйти чемпионом чем лежа на ринге сегодня повезло
Проблема в том что артур как лом, против него нету ни тактики,техники,установки тренера и плана.артур боксирует до определённого раунда для зрителей,а когда ему надоедает он простомвырубает соперника
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bodros
Ответ zzzeeerrrooo
Бивол робот + моложе лучше уйти чемпионом чем лежа на ринге сегодня повезло
За счёт чего лёжа? Дима по очкам выиграет с большой вероятностью, но отправить Артура в нокаут - нереально
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sasha68
Ответ здоровяк
На фоне боев Бивола смотрелось это все уныло и медленно, словно в замедленном повторе. Даже супертяжи сейчас быстрее и более техничны.
Ну да, Бивол быстро как заяц лапами барабанит, только удара нет.
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sasha68
Ответ Александра Александрова
Бивол быстрее и на другом интеллектуальном уровне бокса находится Артур очень прямолинейный , по сранвниию с Бетером , но Бетер больше такое ощущение , но мне кажется Бивол его просто переиграет !
Бивол безударный. Канело не смог победить, Битер это не Канело, посильнее будет.
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zzzeeerrrooo
Ответ pam pam
Против Гвоздя тоже не было
Бивол робот + моложе
лучше уйти чемпионом чем лежа на ринге
сегодня повезло
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sasha68
Ответ Оскар Муравьев
Все таки возраст дает о себе знать скорость упала сильно а вкупе со слабой защитой против прагматичного бивола шансов нет
Бивол Канело не смог уложить, а Битера и подавно не сможет.Нет у него удара.
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здоровяк
Ответ Кенгурушка
Лол что, крутой бой 5 и 7 раунды особенно
Скука. Выглядело так, словно 50-летние мужики нашли в гараже перчатки и решили вмпомнить свои навыки из дюсш
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pam pam
Ответ zzzeeerrrooo
Против Бивола нету шансов
Против Гвоздя тоже не было
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