Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев в Лондоне провел защиту титулов против Энтони Ярда. Бой продлился 8 раундов и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом.

В июне-2022 Бетербиев победил Джо Смита младшего, теперь его серия 19-0.

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