Соболенко впервые выиграла турнир «Большого шлема» и станет 2-й ракеткой мира

Теги рейтинги Australian Open WTA Арина Соболенко Елена Рыбакина Теннис

Пятая ракетка мира Арина Соболенко, в финале Australian Open обыгравшая чемпионку «Уимблдона» Елену Рыбакину 4:6, 6:3, 6:4, впервые выиграла турнир «Большого шлема».

25-летняя белоруска выиграла 12-й титул на уровне WTA. Сезон она начала с победы на турнире в Аделаиде, так что теперь ее победная серия насчитывает 11 матчей (единственный сет проиграла в сегодняшнем финале).

Соболенко, в последнем гейме упустившая три матчбола, стала 58-й чемпионкой «Большого шлема» в Открытой эре (с 1968 года). В понедельник она повторит свой рекорд, поднявшись на второе место рейтинга WTA.

Sports.ru провел текстовый онлайн финала.

Тигрица Соболенко устрашает – не проиграла ни сета на старте сезона. Хочет быть скучной – и это плюс

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93 комментария

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Ответ kjma
Остапенко, Стивенс, Андрееску, Кенин, Крейчикова, Радукану, Рыбакина, Coболенко. Сколько же их
Это лучше чем 63 шлема на 3 рыла
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Ответ Александр Барков
Стыдно слушать Тарпищева о перспективных юниорках АО потеряет и их, если не будет финансировать, как с Рыбакиной
Тарпищеву пора на покой. А за упущенную рыбку так и на покой без пенсии
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Браво
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Lola Lola
Ответ Софья Хороброва
рыбакина хоть на девушку похожа. а соболенкО .. заметьте, что обе не из рф ахах
Терпи)
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Zlatan
Вполне женская фигура у Арины. Вот вспомнить Моресмо - та реально мужиковатая.
Или вот даже Энен или Швентек - двигаются как мальчики
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закрыт по беспределу
Финал удался!
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skabarga
Ответ Sanan1908
Арина, просто красотка , умничка. Добавила агрессивности и победила . Заслужила наконец-то
Красотка!!!??? Ты в тайге живёшь и красивее медведицы никого не видел?
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Александр Барков
Стыдно слушать Тарпищева о перспективных юниорках АО потеряет и их, если не будет финансировать, как с Рыбакиной
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M93
Рад за нашу Арину. Азаренко выиграла 2 АО, теперь Соболенко. Надеюсь это будет для началом и дальше будет больше.
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Artmen007
Ответ Гани Дюсенов
в Салабенко физики как у мужика. тупо перебила и перебегала Лену. мини трансгендер)
Потрясная фигура у Соболенко :)
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Нина Верных
Ответ hsmshhzfn5
Поздравляю Арину! Теперь она в одном ряду с Кенин, Радукану, Рыбакиной, Стивенс, Андрееску, Крейчиковой, Остапенко, Возняцки, Пеннетой, Бартоли, Стосур и Скьявоне!
Да ну какая радукану. Она сейчас только в рекламах снимается
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Нина Верных
Ответ Пинающий Достоинства
Ну и хорошо, Аринка заслужила….! Да чем больше наших с кубками, тем лучше, не одним буржуям западным
С чего они наши? Беларусь и Казахстан суверенные государства. 🤦‍♀️
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Нина Верных
Ответ Софья Хороброва
рыбакина хоть на девушку похожа. а соболенкО .. заметьте, что обе не из рф ахах
Боже, какой стыд вы пишите. Сама девушка и такая гадкая.
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Victor Klimanoff
Очередной траур на спортсе)
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Andre*
Ответ round15
Так сложно сегодня было отдать предпочтение одной из девчонок. Но, все-таки, очень радостно за нашу сестру-Беларусь и за батьку!
За вашего бацьку чего радостно?)))
Нет у литвинов не братьев не сестёр, только соседи. Есть хорошие соседи, в есть соседи варвары и алкаши с востока
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Миша Миша
Ответ Andre*
Ябацьки - не беларусы. Она не девочка а глупая бабища😂
Плачь началося у сектантов )))
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justbored
Богинюшка, абсолютная богинюшка. Long live Belarus!
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Irvin
Шанс побороться за первую строчку есть
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Zlatan
Ответ Гани Дюсенов
в Салабенко физики как у мужика. тупо перебила и перебегала Лену. мини трансгендер)
Фигура у нее вполне женская. Просто очень много тренируется
+4
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kjma
Остапенко, Стивенс, Андрееску, Кенин, Крейчикова, Радукану, Рыбакина, Coболенко. Сколько же их
+1
-1
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Нина Верных
Как же я рада за Арину! Просто умница и настоящий боец. Так выросла психологически. Лена молодец, но у неё уде есть награда и радует, что хотя бы желтушные СМИ из России не будут писать: уроженка Москвы выиграла, а то мерзко читать это примазывание к теннисистам, которым отказались оплачивать их карьеру на родине, потому что все разворовали
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Паскаль Шимбонда
Ответ Владимир Мизгинов
Расскажи это Жюстин Энин
А лучше Штеффи Граф и Мартине Навратиловой сразу))
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N.S.A.8.5
Вот он настоящий Шлем, а не Уимблдоновский
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round15
Так сложно сегодня было отдать предпочтение одной из девчонок. Но, все-таки, очень радостно за нашу сестру-Беларусь и за батьку!
+2
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Under
Ответ Zlatan
Скорее наоборот. Свядомые - не белорусы. У них даже флаг - пародия на польский.
Даже любопытно узнать, кто вы такой, чтобы решать?
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-2
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