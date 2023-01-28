Соболенко впервые выиграла турнир «Большого шлема» и станет 2-й ракеткой мира

Пятая ракетка мира Арина Соболенко, в финале Australian Open обыгравшая чемпионку «Уимблдона» Елену Рыбакину 4:6, 6:3, 6:4, впервые выиграла турнир «Большого шлема».

25-летняя белоруска выиграла 12-й титул на уровне WTA. Сезон она начала с победы на турнире в Аделаиде, так что теперь ее победная серия насчитывает 11 матчей (единственный сет проиграла в сегодняшнем финале).

Соболенко, в последнем гейме упустившая три матчбола, стала 58-й чемпионкой «Большого шлема» в Открытой эре (с 1968 года). В понедельник она повторит свой рекорд, поднявшись на второе место рейтинга WTA.

Sports.ru провел текстовый онлайн финала.

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