Зеленский раскритиковал МОК за заявление о возможном допуске российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Политика Владимир Зеленский Лыжи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией Международного олимпийского комитета (МОК) относительно допуска российских спортсменов к международным стартам.

Ранее МОК заявил, что рассмотрит вопрос о допуске россиян в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих условий.

«Не могут не огорчать заявления нынешнего президента МОК [Томаса Баха].

Я несколько раз разговаривал с ним и так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды, если вернет российских спортсменов на международные соревнования», – написал Зеленский. 

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57 комментариев

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Евгений Соболев
Что за "петухи" тут коменты строчат?))
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Afinogenov
Ответ Беглый*
Зеленскому не позавидуешь. Останется в истории, как человек, уничтоживший украинское государство, ну или не сумевший его защитить (кому какая формулировка удобнее). Вот поэтому он и выпрыгивает из штанов, везде суёт свой нос, даже там, где его не спрашивают, хочет показать бурную деятельность. Так бывает, когда народ выбирает президентом бывшего шута.
Президенту Украины и была уготована эта судьба. Не важно, кто там был бы во главе - Зеленский, Порошенко или какой-нибудь Мыкола. Порошенко просто передал "смертельную" эстафету тщеславному идиоту. И Зеленский же не делает ничего нового, и не он это всё начал. Он продолжает делать то, что и делали до него.
И стоит заметить, что Зеленскому всячески потакают - типа, "Да, Вова, ты классный, всё делаешь правильно". Но его нынешние хозяева его же и уберут. Украина и так уже переходит грань вседозволенности, но пока им ещё это прощают. Пока ещё.

В общем, фамилии там не играют и не сыграли бы никакой глобальной роли. Всё идёт своим чередом, невзирая на имена.
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Ракелль
В КВН когда Зеля выступал,всегда раздражал
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Arkadios Avgitidis
Ответ Trash Talking
Мне интересно, что станет с Зеленским, когда все его планы провалятся, а территории в состав Украины так и не вернутся. Что у него будет с лицом и вообще куда он пойдёт.
Куда- куда. Ясень-пень) аэропорт,частный самолёт, рейс,-
Киев-Лондон-Хайфа) ...со своими 300 еврейцами)
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Беглый*
Ответ Maxim Vasnechov
Что предовратить? Что к власти в РФ придёт чекист с мракобесными теориями русского мира, или то, что в РФ будут 30 лет на СССР онанировать? Как он это мог предовратить?
От него требовалось не много - не поворачиваться задом к России, не рваться в НАТО и не наращивать антироссийские настроения в украинском обществе, искореняя русскую культуру. Но мы понимаем, что его заставляли это делать западные "партнёры", которым не нужна сильная Россия. А сейчас, получается, что есть только два сценария развития событий - либо рос. армия выполняет все поставленные задачи, либо "звезда" человечеству.
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александр модов
Год другой и этот персонаж будет никому не интересен. Кого он там критикует, кто он) Речь как у Черчилля как кто-то там в штатах высказал))))) Клоунам пора в цирк.
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Andrei Budei
Очень спортивная новость ...
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Панихида по Мао Цзедуну
Ответ lenapan
От какой пропаганды??? Спортсмены соревнуются, а не пропагандой занимаются. Сам он везде суется со своей пропагандой.
ну да конечно. А в Лужниках с кто любит постоять? и награды берут с удовольствием? Страна 4.04 не должна присутствовать в спорте.
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CanBeThat
Ну вон теннис, куда допущены...год играют, вроде живы-здоровы...
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Maxim Vasnechov
Ответ Беглый*
Самое важное, что он не смог предотвратить, хотя ему неоднократно посылали сигналы. Но справедливости ради, он просто пешка, которую скоро пустят в расход
Что предовратить? Что к власти в РФ придёт чекист с мракобесными теориями русского мира, или то, что в РФ будут 30 лет на СССР онанировать?
Как он это мог предовратить?
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Ванечка
Ответ Товарищ Майор.
"Дайте деняк"- добавил зелибоба
Заберите у биатлонистов российских винтовки и отдайте их нам,мало ли что))()
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efremovms@gmail.com
Ответ Беглый*
Зеленскому не позавидуешь. Останется в истории, как человек, уничтоживший украинское государство, ну или не сумевший его защитить (кому какая формулировка удобнее). Вот поэтому он и выпрыгивает из штанов, везде суёт свой нос, даже там, где его не спрашивают, хочет показать бурную деятельность. Так бывает, когда народ выбирает президентом бывшего шута.
Он не украинец, ему все равно.
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ecopromo
О какой пропаганде речь? Наши спортсмены будут тихо себя вести. В пекине и токио всё прошло цивильно
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ecopromo
Ответ Roman Ivanov
эти спортсмены должны на видео сказать что они против вторжения? не скажут- кубки сызрани потолок
А усики должны заявить, что они против бомбежек донецка
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А не спеть ли мне песню...
Ответ Trash Talking
Мне интересно, что станет с Зеленским, когда все его планы провалятся, а территории в состав Украины так и не вернутся. Что у него будет с лицом и вообще куда он пойдёт.
Куда пойдет? На удобрения...
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Ответ Беглый*
Зеленскому не позавидуешь. Останется в истории, как человек, уничтоживший украинское государство, ну или не сумевший его защитить (кому какая формулировка удобнее). Вот поэтому он и выпрыгивает из штанов, везде суёт свой нос, даже там, где его не спрашивают, хочет показать бурную деятельность. Так бывает, когда народ выбирает президентом бывшего шута.
Он работает на показуху и пиар. Такой стиль от артиста и квнщика
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ecopromo
Ответ Игореха Веселов
Хоть я и поддерживаю Украину, но вот кривляния, нытье, попрошайничество и прочие фокусы Зели достали уже конкретно! Даже пьяница Порох и то был в 100500 раз умнее и умело балансировал между двух огней...Да и вообще, что может быть хуже плохого провинциального актера, неумело пытающегося играть роль Президента??
Порох как оказалось умный президент. Пытался лавировать. Он бы не допустил войны на своей территории, где ведет бизнес
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Андрей Балабаев
Ответ Roman Ivanov
бот
Спасибо что представился
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Беглый*
Ответ Pigmalion
А разве он не смог защитить?
Самое важное, что он не смог предотвратить, хотя ему неоднократно посылали сигналы. Но справедливости ради, он просто пешка, которую скоро пустят в расход
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Павел Мельников
Ответ Большое Путешествие Рузика
Не совсем поняла про защиту спорта от пропоганды. От какой пропаганды? Он думает, что у нас Акатьева на старт выйдет в костюме с символом Z что ли???
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ecopromo
Ответ murzzzzzilka
Разве еще не впал?:))
Вот именно)) впал уже) там другие люди в окружении всё решают
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на войне как на войне
Ответ Растиньяк
Зеленский задержался на этом свете
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Растиньяк
Зеленский задержался на этом свете
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ecopromo
Кто этот нарк, что все должны к нему прислушиваться?
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lenapan
Ответ Светлана Менова
Зеленский прекрасно понимает, что допуск-не допуск спортсменов никак вообще не отразится на военных действиях, они будут продолжаться вне зависимости от.
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