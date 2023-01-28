Зеленский раскритиковал МОК за заявление о возможном допуске российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией Международного олимпийского комитета (МОК) относительно допуска российских спортсменов к международным стартам.

Ранее МОК заявил, что рассмотрит вопрос о допуске россиян в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих условий.

«Не могут не огорчать заявления нынешнего президента МОК [ ].

Я несколько раз разговаривал с ним и так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды, если вернет российских спортсменов на международные соревнования», – написал Зеленский.

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