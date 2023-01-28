Зеленский раскритиковал МОК за заявление о возможном допуске российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией Международного олимпийского комитета (МОК) относительно допуска российских спортсменов к международным стартам.
Ранее МОК заявил, что рассмотрит вопрос о допуске россиян в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих условий.
«Не могут не огорчать заявления нынешнего президента МОК [Томаса Баха].
Я несколько раз разговаривал с ним и так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды, если вернет российских спортсменов на международные соревнования», – написал Зеленский.
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И стоит заметить, что Зеленскому всячески потакают - типа, "Да, Вова, ты классный, всё делаешь правильно". Но его нынешние хозяева его же и уберут. Украина и так уже переходит грань вседозволенности, но пока им ещё это прощают. Пока ещё.
В общем, фамилии там не играют и не сыграли бы никакой глобальной роли. Всё идёт своим чередом, невзирая на имена.
Киев-Лондон-Хайфа) ...со своими 300 еврейцами)
Как он это мог предовратить?