Шкриньяр заключил соглашение с «ПСЖ». Парижане пробуют купить его зимой – «Интер» отказался от 10 млн евро и просит 20
Защитник «Интера» Милан Шкриньяр следующий сезон начнет в «ПСЖ».
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, футболист сборной Словакии уже заключил соглашение с парижанами.
Сейчас решается вопрос, когда именно состоится его переход – летом в качестве свободного агента или зимой в результате сделки с «нерадзурри».
«ПСЖ» предложил «Интеру» 10 млн евро, но миланцы посчитали эту сумму недостаточной. Они рассчитывают выручить как минимум вдвое больше.
Информацию о переходе Шкриньяра подтверждает и инсайдер Фабрицио Романо.
Впереди еще евровесна.
Жаль, что итальянские гранды в такой удручающей финансовой ситуации, что не могут позволить платить 8 млн одному из лучших защитников Европы.