Шкриньяр заключил соглашение с «ПСЖ». Парижане пробуют купить его зимой – «Интер» отказался от 10 млн евро и просит 20

Теги ПСЖ Интер лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Милан Шкриньяр Фабрицио Романо Футбол

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр следующий сезон начнет в «ПСЖ».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, футболист сборной Словакии уже заключил соглашение с парижанами.

Сейчас решается вопрос, когда именно состоится его переход – летом в качестве свободного агента или зимой в результате сделки с «нерадзурри».

«ПСЖ» предложил «Интеру» 10 млн евро, но миланцы посчитали эту сумму недостаточной. Они рассчитывают выручить как минимум вдвое больше.

Информацию о переходе Шкриньяра подтверждает и инсайдер Фабрицио Романо.

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29 комментариев

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Владимир Владимир
Ответ corazón blanco
Интер в итоге вообще останется без денег, зря не согласились получить хотя бы что-то за Шкриньяра. А Париж берет шикарного защитника на замену Серхио Рамосу, отличная сделка. Сейчас ещё и Де Врей бесплатно уйдёт и придётся выходить на трансферный рынок и платить огромные деньги за защитников.
Уйдёт Шкриниар и есть риск не попасть в зону ЛЧ, что может обойтись дороже.
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*MVP*
Ответ corazón blanco
Гениально, не читали комментарий - но осуждаете за банальность. А оказывается что вообще за активность. Вы уж определитесь до конца, что конкретно что Вас не устраивает. Хорошего вечера!
я уже написал, что ты на всех ветках, уже и не только футбольных, мозолишь глаза комментариями в духе Кэпа. прочитал эту ветку и лишний раз в этом убедился
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ *MVP*
я даже не читал твой коммент и не собираюсь, так как дело не конкретно в нем. а в том, что ты абсолютно везде мелькаешь непонятно с какой целью
Гениально, не читали комментарий - но осуждаете за банальность. А оказывается что вообще за активность. Вы уж определитесь до конца, что конкретно что Вас не устраивает. Хорошего вечера!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Трёшка от Ибры
Гранде Интре все правильно делают.
Впереди еще евровесна.
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Misha Lepekhov
Ответ giant
Ага, а потом в Галатасарай
А кроме Икарди был ещё кто-то?
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*MVP*
Ответ corazón blanco
Хорошо. Вот объясните мне, что конкретно в этом комментарии не так и чем он разительно очевиден от тех, которые присутствуют на этой ветке? Может быть во всех комментариях заложена какая-то глубокая мысль, детальный анализ?
я даже не читал твой коммент и не собираюсь, так как дело не конкретно в нем. а в том, что ты абсолютно везде мелькаешь непонятно с какой целью
+2
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абдул Абакаев
Ответ Digart
Как же ты ###### со своими однотипными комментариями.
он хотя бы не несёт пургу или не брыжжет желчью.
+2
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ Пепси пеналдувич
Думаю он про то, что ты просто говоришь,то что всем ясно. И у тебя таких комментов 90%
Пробежался по Вашим комментариям, тоже самое. Всё точно так же, как и у большинства пользователей спортса. Мы комментирует практически одни и те же новости. Например, про трансфер чей-то то переходит, то не переходит игрок. У всех одинаковые комментарии в этих новостях и так во всем. Просто меня поражает другое, очень удобно писать про однотипность и обвинять других, когда по сути у всех тоже самое. Самое любимое это про то, что я люблю плюсы, странно, что ещё этого комментария не было. Кстати он всегда выиграшный, написал что однотипен и любит плюсики и сам их заработал. Классика пользователей данного сайта.
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-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пепси пеналдувич
Ответ corazón blanco
Хорошо. Вот объясните мне, что конкретно в этом комментарии не так и чем он разительно очевиден от тех, которые присутствуют на этой ветке? Может быть во всех комментариях заложена какая-то глубокая мысль, детальный анализ?
Думаю он про то, что ты просто говоришь,то что всем ясно. И у тебя таких комментов 90%
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ *MVP*
я это ему писал больше года назад. чел на каждой футбольной ветке выражает абсолютно очевидные мысли непонятно ради чего
Хорошо. Вот объясните мне, что конкретно в этом комментарии не так и чем он разительно очевиден от тех, которые присутствуют на этой ветке? Может быть во всех комментариях заложена какая-то глубокая мысль, детальный анализ?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
Не ну теперь Милан точно в Серию С пора
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*MVP*
Ответ Digart
Как же ты ###### со своими однотипными комментариями.
я это ему писал больше года назад. чел на каждой футбольной ветке выражает абсолютно очевидные мысли непонятно ради чего
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
giant
Ответ NMTEG
Ну нет, у Интера плей-офф ЛЧ и борьба за топ 4 в чемпионате, за зимнее ТО тупо не найти замену, тем более за 10 млн
Тут, как говорится, палка о двух концах. Согласен полностью, надо его оставлять и доплыть сезон хотя бы с нормальной защитой. Но с другой стороны боюсь сожрут его фанаты, как умеют, особенно в домашних матчах. И за "преданность" и за "капитанство" и за интервью агента во время матча. А это психологически трудно, последняя красная карточка думаю из этой серии - нервозность присутсвует, отсюда косяки...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Собака хаски в маске
У Интера что ни капитан то шляпа какая то
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
che kaif
Не хотят десятку?! Надо забирать даром летом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ Digart
Как же ты ###### со своими однотипными комментариями.
В чем здесь однотипность? Чем мои комментарии отличаются от Ваших и других пользователей?
+4
-4
0
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Хожа Махмудов
Очень некрасиво себя повел Шкриньяр. Столько громких слов, обещаний ...
+4
-3
+1
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Digart
Ответ corazón blanco
Интер в итоге вообще останется без денег, зря не согласились получить хотя бы что-то за Шкриньяра. А Париж берет шикарного защитника на замену Серхио Рамосу, отличная сделка. Сейчас ещё и Де Врей бесплатно уйдёт и придётся выходить на трансферный рынок и платить огромные деньги за защитников.
Как же ты ###### со своими однотипными комментариями.
+28
-11
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Ничему итальянцев жизнь не учит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хожа Махмудов
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Шкриньяр стоит все 100 млн. Но, зная, что летом контракт заканчивается, никто не предлагал за него 70 млн. Это ваш бред. Лучшее предложение было 40-45 млн, но Интер надеялся переподписать контракт и сохранить его.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хожа Махмудов
Ужасная новость, конечно.
Жаль, что итальянские гранды в такой удручающей финансовой ситуации, что не могут позволить платить 8 млн одному из лучших защитников Европы.
+3
-1
+2
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NMTEG
Ответ Куй Покагорячев
Мне кажется Интеру стоит взять эти 10 млн
Ну нет, у Интера плей-офф ЛЧ и борьба за топ 4 в чемпионате, за зимнее ТО тупо не найти замену, тем более за 10 млн
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Интер в итоге вообще останется без денег, зря не согласились получить хотя бы что-то за Шкриньяра. А Париж берет шикарного защитника на замену Серхио Рамосу, отличная сделка. Сейчас ещё и Де Врей бесплатно уйдёт и придётся выходить на трансферный рынок и платить огромные деньги за защитников.
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
giant
Ответ Streetbor
у капитанов Интера прям чартеры в Париж..
Ага, а потом в Галатасарай
+42
-1
+41
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Голубая Эскадра
Иуда
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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