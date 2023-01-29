Защитник « » следующий сезон начнет в «ПСЖ».

Как сообщает журналист , футболист сборной Словакии уже заключил соглашение с парижанами.

Сейчас решается вопрос, когда именно состоится его переход – летом в качестве свободного агента или зимой в результате сделки с «нерадзурри».

« » предложил «Интеру» 10 млн евро, но миланцы посчитали эту сумму недостаточной. Они рассчитывают выручить как минимум вдвое больше.

Информацию о переходе Шкриньяра подтверждает и инсайдер .