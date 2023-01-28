«Ференцварош» Черчесова с отрывом в 12 очков лидирует в Венгрии. Команда не уступает в лиге с октября
«Ференцварош» обеспечил себе 12-очковый отрыв в чемпионате Венгрии.
Команда Станислава Черчесова сыграла вничью с «Вашашем» (0:0) в 17-м туре. Теперь у нее 38 очков за 16 матчей.
«Кишварда», идущая второй, набрала 26 баллов, проведя на игру больше. Столько же очков у «Кечкемета» за 16 игр.
«Ференцварош» в последний раз проигрывал в чемпионате 16 октября, с тех пор – 5 побед и 2 ничьих.
Далее клуб из Будапешта сыграет с «Пакшем» – это произойдет 1 февраля.
Уверен, что и какому-нибудь Григоряну в какой-нибудь Болгарии было бы проще ..