«Ференцварош» Черчесова с отрывом в 12 очков лидирует в Венгрии. Команда не уступает в лиге с октября

Теги Станислав Черчесов Вашаш высшая лига Венгрия Ференцварош Футбол

«Ференцварош» обеспечил себе 12-очковый отрыв в чемпионате Венгрии.

Команда Станислава Черчесова сыграла вничью с «Вашашем» (0:0) в 17-м туре. Теперь у нее 38 очков за 16 матчей.

«Кишварда», идущая второй, набрала 26 баллов, проведя на игру больше. Столько же очков у «Кечкемета» за 16 игр.

«Ференцварош» в последний раз проигрывал в чемпионате 16 октября, с тех пор – 5 побед и 2 ничьих.

Далее клуб из Будапешта сыграет с «Пакшем» – это произойдет 1 февраля.

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
titov-and-trubach
Когда Черчесова в Бундеслигу позовут? Понятно, что не про Дортмунд речь, в какой-нибудь аутсайдер, но интересно было бы посмотреть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Ты просто космос Стас ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ansu Fati
Ответ Best game on Earth
Кишварда и Кечкемет звучат как названия горных аулов, а Ференцварош - солидно.
Скорее как заклинания с Гарри Поттера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimonty
Ответ Ваня Шипитко
ну а прикол в том, что и до черчесова ференц был на первом месте и становился чемпионом, тренера уволили из-за плохих результатов в е/к
Ну а Стас только превзошёл ожидания, касательно группы в ЛЕ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Timur_A
Ответ Jan Paskel
Спорстру настолько деградировал в своих запретах, что тут нельзя написать фразу "Ты просто космос Стас" по-венгерски.
Egyszerűen te vagy az űr, Stas
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
рашпиль
Суряев Слуцкого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нету Нету
Ответ Best game on Earth
Кишварда и Кечкемет звучат как названия горных аулов, а Ференцварош - солидно.
Я смотрю вы шариш про горных аулов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ASM'9
Ответ Rundatgame
Удивительней то, что на 2м месте идёт команда с отрицательной разницей мячей.
Да я смотрю у всех почти так разница збс,кроме Ференца🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
IStranger
Ответ Easy Tiger
Похоже на вой котов
Это где такие коты водятся, что так воют?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
antoshka-2
По этой таблице Ференцу везёт, что конкуренты в лице ФК Кечкемет и ФК Академия Пушкаша подписывают много мирных договоров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Easy Tiger
Ответ IStranger
А как тебе Мошонмадьяровар, Казинцбарчика, Ньиредьхаза и Сентлёринц?)
Похоже на вой котов
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rundatgame
Удивительней то, что на 2м месте идёт команда с отрицательной разницей мячей.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Корягин
Ответ Фанат Ференцвароша
Надо как можно дальше оторваться в чемпе Венгрии, чтоб потом все силы и средства бросить на Лигу Европы
Куда там бросать. Там всего им 2 матча надо сыграть будет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lavinka
Это про эту Европу имел ввиду Гарсия говоря что Роналду вернётся ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Prokofyev
Стас, ты все делаешь не так…продолжай!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Berlin Alexanderplatz
Ответ Guillermo
Валера красавчик, продолжай!)
Выздоравливайте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
IStranger
Ответ Arty K.
Черчесов, говорите, физрук? Ну-ну
Мне кажется вас поставить тренировать "Ференц" сейчас, вы чемпионат выиграете.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
IStranger
Ответ Best game on Earth
Кишварда и Кечкемет звучат как названия горных аулов, а Ференцварош - солидно.
А как тебе Мошонмадьяровар, Казинцбарчика, Ньиредьхаза и Сентлёринц?)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Prokofyev
Ответ Милчик
Черчесову пора пробовать себя в сильной лиге, отлично подойдет Бундеслига
В Австрийскую лигу Тироль тренировать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Winterburn
Тру лысый шарлатан!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милчик
Черчесову пора пробовать себя в сильной лиге, отлично подойдет Бундеслига
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеды и бутса
Доктор физкультурных наук
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Ференцвароша
Величайший тренер всех времён и народов!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romano de Roma
Стас космос!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Ответ MironSM84
Наверное стоит признать суперСтас неплохой тренер. Просто за границей он убирает всю ту уйню,все понты,царские замашки ну или просто своё привычное поведение на родине...
В Польше его общение практически не отличалось с внутрироссийским. Просто там проще воспринимают, как особенность, без массового чмырения тренира.
Уверен, что и какому-нибудь Григоряну в какой-нибудь Болгарии было бы проще ..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий