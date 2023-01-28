«Ференцварош» Черчесова с отрывом в 12 очков лидирует в Венгрии. Команда не уступает в лиге с октября

« » обеспечил себе 12-очковый отрыв в чемпионате Венгрии.

Команда Станислава Черчесова сыграла вничью с «Вашашем» (0:0) в 17-м туре. Теперь у нее 38 очков за 16 матчей.

«Кишварда», идущая второй, набрала 26 баллов, проведя на игру больше. Столько же очков у «Кечкемета» за 16 игр.

«Ференцварош» в последний раз проигрывал в чемпионате 16 октября, с тех пор – 5 побед и 2 ничьих.

Далее клуб из Будапешта сыграет с «Пакшем» – это произойдет 1 февраля.