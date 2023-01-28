«Юве» отдаст Маккенни в аренду «Лидсу» с правом выкупа за 33 млн евро без учета бонусов
Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни перейдет в «Лидс».
Клубы договорились о переходе игрока на правах платной аренды, сообщает Фабрицио Романо. Сделка обойдется англичанам в 1,2 миллиона евро, а также будет содержать опцию выкупа хавбека за 33 миллиона евро без учета бонусов.
«Павлины» уже согласовали с американцем условия личного контракта.
В текущем сезоне Серии А Маккенни провел 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его статистику можно найти здесь.
С учетом последних слухов акцент надо ставить на своих, пусть лучше они опыта набираются и сыграются
- Сволочи!
Не за горами вылет в серию В!!!
Маккени-Адамс-Ааронсон. А возглавляет команду Джесси Марш. Ждем Пулишича, Веа, Райта в запас. Будут базовой командой Сборной на домашнем Чемпионате Мира.
На мяче, конечно, не уровень Юве и топ-клуба в целом.