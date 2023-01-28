«Юве» отдаст Маккенни в аренду «Лидсу» с правом выкупа за 33 млн евро без учета бонусов

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Лидс Уэстон Маккенни Футбол

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни перейдет в «Лидс». 

Клубы договорились о переходе игрока на правах платной аренды, сообщает Фабрицио Романо. Сделка обойдется англичанам в 1,2 миллиона евро, а также будет содержать опцию выкупа хавбека за 33 миллиона евро без учета бонусов. 

«Павлины» уже согласовали с американцем условия личного контракта. 

В текущем сезоне Серии А Маккенни провел 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его статистику можно найти здесь

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28 комментариев

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Il_Capitano
Ответ Александр Шевченко
Всё правильно, парень неплохой, но в душе нет чб футболки, а только такие делают величие
Точно. Больше возможности для Фаджиолли и Миретти.
С учетом последних слухов акцент надо ставить на своих, пусть лучше они опыта набираются и сыграются
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Yndestad
- Господи, они отдали Маккенни!
- Сволочи!
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hedgehog111
Потихоньку разваливается сеньора))
Не за горами вылет в серию В!!!
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hedgehog111
Ответ Комнатный олень
Полено.
Зачем вы так о себе!?))
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Ramiz Tamazanov
Ответ fellx
Первый пошёл((
Продажа Маккени это типа начало распродажи? Мдэ
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Dan Kennedy
Ответ Милан.Тэо
За этого бегунка 33 миллиона, с ума сойти 🤦‍♂️ ...
Этот хоть бегать умеет, в отличии от Пёнтека и Бакки.
+5
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Милан.Тэо
За этого бегунка 33 миллиона, с ума сойти 🤦‍♂️ ...
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-2
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Alex Legend
Ответ Никита Ершов
Очень странное чувство , когда один из основных игроков топ клуба переходит в апл бороться за выживание
Не такой он и основной
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Alex Legend
Ответ fellx
Первый пошёл((
Невелика потеря
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Комнатный олень
Полено.
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А.Э.РАСИМ
Какая хорошая новость!
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Гоша Петров
Ответ Никита Ершов
Очень странное чувство , когда один из основных игроков топ клуба переходит в апл бороться за выживание
Он в основе Юве не от хорошей жизни и продать его за хорошую сумму хоть в Лидс хоть в чемпионат Юпитера им без разницы,главно это кэш.
+3
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Токсик
Ответ corazón blanco
Маккени на самом деле не оправдал ожиданий, так что если Ювентус сможет выручить за него такую сумму, то для Ювентуса это была бы неплохая сделка.
Для начала нужно оправдать себя в Лидсе. Если он Сериале потух, то чего ожидать в АПЛ
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Антонио Мартынов
Ответ Никита Ершов
Очень странное чувство , когда один из основных игроков топ клуба переходит в апл бороться за выживание
Маккени выдал отличный первый сезон. Потом явно сдал. Жаль, казался своим парнем.
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ASH11
Ответ Никита Ершов
Очень странное чувство , когда один из основных игроков топ клуба переходит в апл бороться за выживание
Лидс по потенциалу выше борьбы за выживание, а с другой стороны, конкуренция в АПЛ заметно выше. Ну, и Юве просел - не та уже команда, что 3-4 года назад.
+2
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Sweaty25
Хороший игру. Главное бы дискву не получить, раз там клубок распутывается...
0
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corazón blanco
Ответ Никита Ершов
Очень странное чувство , когда один из основных игроков топ клуба переходит в апл бороться за выживание
Маккени на самом деле не оправдал ожиданий, так что если Ювентус сможет выручить за него такую сумму, то для Ювентуса это была бы неплохая сделка.
+14
-2
+12
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За Валенсию с 1999
На повышение пошёл
+7
-7
0
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Никита Ершов
Очень странное чувство , когда один из основных игроков топ клуба переходит в апл бороться за выживание
+4
-3
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!!!Bata!!!
Ответ rigobersong
На повышение:)
Точно?
+4
-2
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Temo Sokhadze
Ответ fellx
Первый пошёл((
Ну, справедливости ради, его ещё летом пытались продать
+25
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Dan Kennedy
Мало нам португальского Вулвэрхемптона, так теперь еще и американский Лидс!

Маккени-Адамс-Ааронсон. А возглавляет команду Джесси Марш. Ждем Пулишича, Веа, Райта в запас. Будут базовой командой Сборной на домашнем Чемпионате Мира.
+15
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Кирилл Голивец
Хорошее усиление для американской прессинг-банды Джесси Марша. Может играть разные роли в прессинге.

На мяче, конечно, не уровень Юве и топ-клуба в целом.
+20
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rigobersong
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-9
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Кинглер
Спасибо за первый сезон и пока. Надеюсь его выкупят, в последнее время мало пользы приносил
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