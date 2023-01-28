«Юве» отдаст Маккенни в аренду «Лидсу» с правом выкупа за 33 млн евро без учета бонусов

Полузащитник « » перейдет в « ».

Клубы договорились о переходе игрока на правах платной аренды, сообщает Фабрицио Романо. Сделка обойдется англичанам в 1,2 миллиона евро, а также будет содержать опцию выкупа хавбека за 33 миллиона евро без учета бонусов.

«Павлины» уже согласовали с американцем условия личного контракта.

В текущем сезоне Серии А Маккенни провел 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его статистику можно найти здесь.