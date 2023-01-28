Тигиев заработал 300 тысяч рублей за бой с Олегом Майами

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Тигиев деньги Наше Дело Поп ММА Winline Медиалига БроукБойз Олег Майами Медиафутбол

Георгий Тигиев рассказал, сколько заработал за бой с Олегом Майами.

В декабре бывший защитник «Спартака» потерпел поражение в поединке, организованном промоушеном «Наше Дело».

– Сколько ты заработал за бой?

– 300 тысяч. Объясню, откуда взялась эта сумма. Мой друг, работавший в одной из промоутерских организаций, спросил, за сколько бы я подрался. Я ответил: «Тысяч 300».

Через 3-4 недели мне написали из «Нашего Дела». Я сообщил об этом другу, он им озвучил: «300 тысяч». Они согласились.

А как ты думаешь, Олежке сколько дали?

– Я думаю, больше миллиона. Полтора, думаю.

– Сто процентов, – сказал Тигиев.

Соболев против президента лиги, пощечина Уткину, драка Тигиева и Майами – главные скандалы года в медиафутболе

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Евсеев
Ну заработал и что? Молодец. Кто-то не нужен бой, а кому-то очень нужен. Не интересно? Выключи. Что вы мучаете себя не интересным и потом Рыдаете, что зря потратил время. 🤣🤣🤣 Займитесь делом. Экранных экспертов развелось блин.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
carmelo hot sause
Ради интереса потратил 10 минут своего времени на этот "бой". Оба отвратительны. Ну был же наверно месяц подготовки! Ноль техники, читания соперника, тактики. Оба идут с опущенной головой вниз и рискуют отлететь от любого апперкота. Никто из них не выиграл по сути
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Что это за клованы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Озвучил свою цену.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Алексей Прядко
А раньше это ,,чудо,, сравнивали с Онопко, Игнашевичем…
ну ты бы хоть примеры игроков его позиций поудачнее привел. Ну там Жирков, Анюков, братья Навесовы и т.д.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зубы Дзюбы
Ответ Алексей Прядко
А раньше это ,,чудо,, сравнивали с Онопко, Игнашевичем…
Не сравнивали никогда. Максимум - с Паршивлюком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeny Valyaev
Ответ Алексей Прядко
А раньше это ,,чудо,, сравнивали с Онопко, Игнашевичем…
Никогда его не сравнивали ни с кем. Тем более он не ЦЗ, в фланг - при чем тут Онопко и Игнашевич. Просто был одним их подающих надежды - не более. Таких много появлялось и пропадало. Житейская история.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SuperStarrrr
Ответ ВладимирНеПутин
300к за то, что его повалтузили
думаю 200 к за повалтузили, и соточка за висячие бока
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Прядко
А раньше это ,,чудо,, сравнивали с Онопко, Игнашевичем…
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Volgogradets
лучше бы пацанам на Донбасс гонорар отправили, а то они всё веселятся
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
D3SP7C1TO
Опубликовал Александр Митрофанов

Уже третья новость за день про никому нахрен не нужный бой. Знайте героев в лицо 😄
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mechel**
Можно ещё в танцы и пляски в ресторан устроится, лезгинку гарцевать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВладимирНеПутин
300к за то, что его повалтузили
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пепси пеналдувич
Больше чем в Спартаке.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enotaz24
Капец за что такие деньги и это кто то смотрит
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий