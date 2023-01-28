Тигиев заработал 300 тысяч рублей за бой с Олегом Майами
Георгий Тигиев рассказал, сколько заработал за бой с Олегом Майами.
В декабре бывший защитник «Спартака» потерпел поражение в поединке, организованном промоушеном «Наше Дело».
– Сколько ты заработал за бой?
– 300 тысяч. Объясню, откуда взялась эта сумма. Мой друг, работавший в одной из промоутерских организаций, спросил, за сколько бы я подрался. Я ответил: «Тысяч 300».
Через 3-4 недели мне написали из «Нашего Дела». Я сообщил об этом другу, он им озвучил: «300 тысяч». Они согласились.
А как ты думаешь, Олежке сколько дали?
– Я думаю, больше миллиона. Полтора, думаю.
– Сто процентов, – сказал Тигиев.
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