PARI Кубок Содружества. Латыпов, Серохвостов, Смольский, Халили, Лазовский и Бабиков пробегут гонку преследования

Теги сборная России результаты сборная Беларуси Евгений Гараничев гонка преследования Антон Бабиков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Никита Поршнев Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Михаил Бурундуков Иван Тулатин Кубок Содружества Степан Данилов Биатлон

28 января на этапе Кубка Содружества по биатлону в белорусских Раубичах пройдет мужская гонка преследования.

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

5-й этап

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Эдуард Латыпов (Россия) 

2. Даниил Серохвостов (Россия) – 17,0

3. Антон Смольский (Беларусь) – 17,0

4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 37,0

5. Карим Халили (Россия) – 44,0

6. Никита Поршнев (Россия) – 46,0

7. Степан Данилов (Беларусь) – 53,0

8. Михаил Бурундуков (Россия) – 59,0

9. Александр Поварницын (Россия) – 1.09,0

10. Антон Бабиков (Россия) – 1.22,0

11. Максим Воробей (Беларусь) – 1.25,0

12. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1.28,0

13. Иван Тулатин (Россия) – 1.35,0...

20. Евгений Гараничев (Россия) – 1.49,0

21. Василий Томшин (Россия) – 1.50,0

Расписание трансляций пятого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

4 комментария

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Афанасия
Хочется золотого дубля и от Латыпова, и от Казакевич. Лучшие ноги сборной всё таки, правда стрельба - как бог на душу положит, но надежда есть.
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тоторо
ну Эд давай как Лариса - 3 золотую подари своему тренеру
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starichok77
какая же разница в плотности результатов в сравнении с ЧЕ
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СемёнСемёныч
Просто посмотрю гонку, интересной будет. А парни сами разберутся кому медальки.
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+2
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