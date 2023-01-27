PARI Кубок Содружества. Латыпов, Серохвостов, Смольский, Халили, Лазовский и Бабиков пробегут гонку преследования

28 января на этапе Кубка Содружества по биатлону в белорусских Раубичах пройдет мужская гонка преследования.

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

5-й этап

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Эдуард Латыпов (Россия)

2. Даниил Серохвостов (Россия) – 17,0

3. Антон Смольский (Беларусь) – 17,0

4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 37,0

5. Карим Халили (Россия) – 44,0

6. Никита Поршнев (Россия) – 46,0

7. Степан Данилов (Беларусь) – 53,0

8. Михаил Бурундуков (Россия) – 59,0

9. Александр Поварницын (Россия) – 1.09,0

10. Антон Бабиков (Россия) – 1.22,0

11. Максим Воробей (Беларусь) – 1.25,0

12. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1.28,0

13. Иван Тулатин (Россия) – 1.35,0...

20. Евгений Гараничев (Россия) – 1.49,0

21. Василий Томшин (Россия) – 1.50,0

Расписание трансляций пятого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Раубичах