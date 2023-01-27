PARI Кубок Содружества. Латыпов, Серохвостов, Смольский, Халили, Лазовский и Бабиков пробегут гонку преследования
28 января на этапе Кубка Содружества по биатлону в белорусских Раубичах пройдет мужская гонка преследования.
PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23
5-й этап
Раубичи, Беларусь
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
1. Эдуард Латыпов (Россия)
2. Даниил Серохвостов (Россия) – 17,0
3. Антон Смольский (Беларусь) – 17,0
4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 37,0
5. Карим Халили (Россия) – 44,0
6. Никита Поршнев (Россия) – 46,0
7. Степан Данилов (Беларусь) – 53,0
8. Михаил Бурундуков (Россия) – 59,0
9. Александр Поварницын (Россия) – 1.09,0
10. Антон Бабиков (Россия) – 1.22,0
11. Максим Воробей (Беларусь) – 1.25,0
12. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1.28,0
13. Иван Тулатин (Россия) – 1.35,0...
20. Евгений Гараничев (Россия) – 1.49,0
21. Василий Томшин (Россия) – 1.50,0
Расписание трансляций пятого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Раубичах
4 комментария