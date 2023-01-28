«Манчестер Юнайтед» – «Рединг». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Манчестер Юнайтед» примет «Рединг» в 4-м раунде Кубка Англии.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 28 января, 23.00, «Олд Траффорд»
Эд то конечно было бы очень круто, но я бы был доволен Топ 4 и одним кубком
После всех кредитов доверия, Санчо обязан рвать и метать за клуб.
Инча пусть гуляет лесом с его зарплатой
Либо сразу полурезерв выставить.
Сливать нельзя, КА оч ценный трофей.