«Манчестер Юнайтед» – «Рединг». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Манчестер Юнайтед Рединг Кубок Англии онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» примет «Рединг» в 4-м раунде Кубка Англии.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Манчестер Юнайтед – Рединг
Дата проведения
28 января, 23.00, «Олд Траффорд»
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15 комментариев

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Ivchev
Ответ Диер Ташкент
Топ 4 и два кубка вполне под силу МЮ
Я согласен. Я просто о том и один неплохо, и сезон будет успешным. Если два то просто супер. А три это вообще будет космос.
0
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kokakoka
Всё получится! Победы МЮ!
+1
0
+1
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Dm Kznts
Ответ jzx
Так санчо даже в заявку не попадает, видимо там нефутбольные причины
Да не важно
0
0
0
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Диер Ташкент
Ответ Ivchev
Ого... Квадрупл почти!) Эд то конечно было бы очень круто, но я бы был доволен Топ 4 и одним кубком
Топ 4 и два кубка вполне под силу МЮ
+2
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+2
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Ivchev
Ответ Милан.Тэо
МЮ в этом сезоне нужно выиграть КА, КЛ, ЛЕ и попасть в топ - 4, и задача на сезон будет выполнена, даже сверх нормы ☝️ ...
Ого... Квадрупл почти!)
Эд то конечно было бы очень круто, но я бы был доволен Топ 4 и одним кубком
+1
0
+1
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jzx
Ответ Dm Kznts
Давно пора. После всех кредитов доверия, Санчо обязан рвать и метать за клуб. Инча пусть гуляет лесом с его зарплатой
Так санчо даже в заявку не попадает, видимо там нефутбольные причины
0
0
0
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Милан.Тэо
МЮ в этом сезоне нужно выиграть КА, КЛ, ЛЕ и попасть в топ - 4, и задача на сезон будет выполнена, даже сверх нормы ☝️ ...
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Петров
Великий По интересно смотрит матч?
0
0
0
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Олег М
Все адекватные болельщики сегодня за Рединг💪✊
0
-4
-4
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Dm Kznts
Ответ **Iscander**
Думаю ротация будет. Гарначо, Пельистри, ну может Санчо появится.
Давно пора.
После всех кредитов доверия, Санчо обязан рвать и метать за клуб.
Инча пусть гуляет лесом с его зарплатой
+1
0
+1
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Dm Kznts
Либо выйти основой, накидать 2-3 гола и в перерыве поменять.
Либо сразу полурезерв выставить.
Сливать нельзя, КА оч ценный трофей.
+3
0
+3
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therealgreenman
Надеюсь не основой выйдут…
+1
0
+1
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**Iscander**
Ответ QWertY
Удачи МЮ. Но лучше уж будет поражение, чем ничья. У МЮ и так адовый график
Думаю ротация будет. Гарначо, Пельистри, ну может Санчо появится.
+4
0
+4
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QWertY
Удачи МЮ. Но лучше уж будет поражение, чем ничья. У МЮ и так адовый график
+7
-1
+6
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Милан.Тэо
МЮ опять основным составом выйдет ? 🤔
+2
-1
+1
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