Сын депутата ЛНР на просмотре в «Зените». Киевское «Динамо» расторгло контракт с 18-летним Уваровым в апреле

Теги Зенит Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев премьер-лига Россия Политика Артур Уваров Футбол

Сын депутата ЛНР Артур Уваров может стать футболистом «Зенита».

18-летний нападающий весной 2022 года покинул киевское «Динамо» – клуб расторг с ним контракт, узнав о депутатском статусе отца.

«Да, моего сына пригласили на просмотр в «Зенит».

Вариант появился давно, но к тому времени Артур был травмирован более полугода. Он в Питере проходил восстановление. После того как закончатся сборы, клуб примет решение: заключать контракт или нет. В дальнейшем все будет видно.

Сейчас можно вспоминать, какие были варианты с просмотрами в клубы, но для нас главное было восстановиться – была проведена серьезная операция на крестообразной связке левой ноги. После этой операции требуется минимум полгода восстановления. С апреля он не играет, операция была в июне, а сейчас уже восстановился и постепенно набирает форму.

Конечно, Артур доволен приглашением на просмотр, но он делает первый шаг, чтобы понять, насколько обретешь форму после травмы и будешь соответствовать высоким требованиям такой известной команды.

Сейчас нет смысла загадывать и не стоит забегать вперед – это только начало. Уже к середине февраля будет более-менее все ясно», – сказал представитель Народного совета ЛНР Максим Уваров.

Чиновник из ЛНР об уходе сына из киевского «Динамо»: «Хотели, чтобы он открестился от меня, называли террористом. Но Артур не предал отца ради карьеры»

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153 комментария

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Вадим Григорьев
Ответ RSM-1930
сегодня ваша доблестная армия из химарсов нанесла удар по гражданской больнице в Новоайдаре, погибло 14 человек. Ты уверен в своих словах насчет террористов?
Ты это лично видел или тебе Ирада Зейналова по ТВ сказала?
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Oleg
Ответ Месси из Сибири
Ну раз ты против убийства людей, значит, как адекватному человеку, тебе не должно быть жаль Украину
А почему не должно быть жаль Украину - суверенную страну, на которую напали?

Всем адекватным было жаль поляков в 1939, когда один стратег решил немцев защитить на территории чужой страны - Польши в городе Данциг.
То же пропел про угнетения, освобождения немцев от злых поляков)

А кто то банально вдохновился Майн Кампф и косплеит кумира)))
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Вадим Григорьев
Почему я не удивлен,что в Зените...
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Alexander Nevsky
Ответ ВладимирНеПутин
18 лет, из Луганска пацан, но он пинает мяч в Питере, когда других из далеких регионов России отправляют защищать Луганск
Так не надо быть дураком по жизни и тебя никуда никто не отправит, а те кто вылупился и смотрит на мир розовыми очками будут использовать по максимум, пока самосознание не появится(А скорее всего не появится, либо умрет в бою либо крыша поедет)
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Злобный Конь
самое весёлое ждёт впереди: как фанаты прокремлёвского придворного "Зенита" начнут оформлять ФанАйДи,и какие аргументы они начнут приводить.
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Только Крылья
Ответ Фут.Боль
В Динамо Киев так не думали и сразу вышвырнули его из клуба, когда узнали кто его батя.
Так вышвырнули почему? Потому что был так себе или все же, как говоришь, когда узнали, кто его батя? Это две совершенно разные ситуации)
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XavIniesta2008-2015
Будет интересно, если те же люди, которые сейчас дружно отправляют Уварова на фронт в феврале-марте дружно защищали Зинченко и прочих украинских футболистов
Хотя, по такой логике, тот же Мудрик вместо заигрываний с Арсеналом должен был месить грязь где-нибудь в районе Бахмута. У них же страшная борьба за выживание против орков идёт
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Eu
Ответ Фут.Боль
В Динамо Киев так не думали и сразу вышвырнули его из клуба, когда узнали кто его батя.
Дети за отцов не отвечают. Еще 2000 лет назад знали эту истину, но к сожалению до некоторых до сих пор не дошло.
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Злобный Конь
Ответ Честный контроль
Повезло парню. Из мира шоу комедиантов и безумных клоунов попал в мир футбола.
да-да-да.Поэтому спрос на украинских игроков есть,а про российских только сказки. Чалов то уже примеряет футболку "Челси"/"МЮ"/"Барселоны"?
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Илья Банюк
Ответ ВладимирНеПутин
18 лет, из Луганска пацан, но он пинает мяч в Питере, когда других из далеких регионов России отправляют защищать Луганск
Они,скорее всего не умеют пинать мяч,не думаешь? Ты еще возмутись,аочему бармен за баром стоит,а гитарист играет на гитаре
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AuroraBorealis
Ответ Велотренажёр
Ну хоть не за 5 гривень)
Это существо уже «выродилось»
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Злобный Конь
кто бы сомневался.
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Месси из Сибири
Ответ Oleg
Смотрю на российский глубинарий, на их скрепы и угораю) Идут отдают жизни за дворцы и яхты элиты ибо причина вторжения в чужую страну на поверхности - сохранение власти любой ценой. Ну а для глубинария придумали денасификацию и прочее) Украину жаль , но ей помогут. Я, как и любой адекватный человек, против убийства людей под любым предлогом.
Ну раз ты против убийства людей, значит, как адекватному человеку, тебе не должно быть жаль Украину
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Илья Владимирович
Ответ Alexander Kochet
Много лахты подвезли, минусят пачками новореги комментарии противопутенские, противовоенные
что там в Соледаре? А как в Бахмуте дела? Сколько там, 25000? 30000 минус чубатых?
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Nikolas Shahov
Ответ Moors
Почему не на фронте вместе с отцом депутатом?
Думаю, для начала надо депутату отцу задать риторический вопрос " про 8 лет "?
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Ранальду с пивком
В Химки в связку с Садыговым
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Tresk2
Полыхает у ципсоты.
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Старый Негр
Стоит цыпленок, бьется головой об стену и в такт повторяет "Западло! Западло! Западло!"
Мама курица увидела, спрашивает:
- Сынок, что с тобой?
- Мама, мне во дворе сказали, что мой отец петух. Это правда?
- Да.
- Западло! Западло! Западло!
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Илья Владимирович
Ответ Alexander Kochet
Поздравляю, вы в базе. 5 лет после ликвидации путена получите.
сала хероям!
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dimkaa1
Ответ Miroslav Avershin
Смотрю укроповскому мусору свет включили, но это временно.
Мусор - этого люди, которые шутят про свет в этой ситуации
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Месси из Сибири
Ответ dimkaa1
Ты вообще понимаешь, что пишешь? Никто другой этого делать и не должен
ты меня заставил сомневаться. А ты понимаешь?
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Идеальный шторм
Ответ Паша Шелякин
А Динамо прям только в апреле раздуплилось, чей сын у них в Академии занимается? 🤣🤣
Просто до апреля они думали, что ЛНР это украина. Потом кто-то подсказал, что уже нет
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Oleg
Ответ Месси из Сибири
просто смотришь или всё-таки поддерживаешь другую сторону конфликта?
Смотрю на российский глубинарий, на их скрепы и угораю)
Идут отдают жизни за дворцы и яхты элиты ибо причина вторжения в чужую страну на поверхности - сохранение власти любой ценой.
Ну а для глубинария придумали денасификацию и прочее)

Украину жаль , но ей помогут.
Я, как и любой адекватный человек, против убийства людей под любым предлогом.
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dimkaa1
Ответ Месси из Сибири
Луганск должны защищать только те, кто живёт в Луганске?
Ты вообще понимаешь, что пишешь? Никто другой этого делать и не должен
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Влад Буся
Ответ ВладимирНеПутин
18 лет, из Луганска пацан, но он пинает мяч в Питере, когда других из далеких регионов России отправляют защищать Луганск
Забавно. Ехали в поезде не так давно, после отпуска обратно в расположение, в этом же вагоне ехала компания ребят из Луганска, ну разговорились между делом, ребята сказали, что когда все началось, они говорят хотели пойти, но не получилось (по разным причинам), а теперь уже не очень и хочется. Ну вот за них другие и воюют 😂
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