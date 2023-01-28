Сын депутата ЛНР на просмотре в «Зените». Киевское «Динамо» расторгло контракт с 18-летним Уваровым в апреле
Сын депутата ЛНР Артур Уваров может стать футболистом «Зенита».
18-летний нападающий весной 2022 года покинул киевское «Динамо» – клуб расторг с ним контракт, узнав о депутатском статусе отца.
«Да, моего сына пригласили на просмотр в «Зенит».
Вариант появился давно, но к тому времени Артур был травмирован более полугода. Он в Питере проходил восстановление. После того как закончатся сборы, клуб примет решение: заключать контракт или нет. В дальнейшем все будет видно.
Сейчас можно вспоминать, какие были варианты с просмотрами в клубы, но для нас главное было восстановиться – была проведена серьезная операция на крестообразной связке левой ноги. После этой операции требуется минимум полгода восстановления. С апреля он не играет, операция была в июне, а сейчас уже восстановился и постепенно набирает форму.
Конечно, Артур доволен приглашением на просмотр, но он делает первый шаг, чтобы понять, насколько обретешь форму после травмы и будешь соответствовать высоким требованиям такой известной команды.
Сейчас нет смысла загадывать и не стоит забегать вперед – это только начало. Уже к середине февраля будет более-менее все ясно», – сказал представитель Народного совета ЛНР Максим Уваров.
Чиновник из ЛНР об уходе сына из киевского «Динамо»: «Хотели, чтобы он открестился от меня, называли террористом. Но Артур не предал отца ради карьеры»
Всем адекватным было жаль поляков в 1939, когда один стратег решил немцев защитить на территории чужой страны - Польши в городе Данциг.
То же пропел про угнетения, освобождения немцев от злых поляков)
А кто то банально вдохновился Майн Кампф и косплеит кумира)))
Хотя, по такой логике, тот же Мудрик вместо заигрываний с Арсеналом должен был месить грязь где-нибудь в районе Бахмута. У них же страшная борьба за выживание против орков идёт
Мама курица увидела, спрашивает:
- Сынок, что с тобой?
- Мама, мне во дворе сказали, что мой отец петух. Это правда?
- Да.
- Западло! Западло! Западло!
Идут отдают жизни за дворцы и яхты элиты ибо причина вторжения в чужую страну на поверхности - сохранение власти любой ценой.
Ну а для глубинария придумали денасификацию и прочее)
Украину жаль , но ей помогут.
Я, как и любой адекватный человек, против убийства людей под любым предлогом.