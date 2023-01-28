Сын депутата ЛНР Артур Уваров может стать футболистом « ».

18-летний нападающий весной 2022 года покинул киевское «Динамо» – клуб расторг с ним контракт, узнав о депутатском статусе отца.

«Да, моего сына пригласили на просмотр в «Зенит».

Вариант появился давно, но к тому времени Артур был травмирован более полугода. Он в Питере проходил восстановление. После того как закончатся сборы, клуб примет решение: заключать контракт или нет. В дальнейшем все будет видно.

Сейчас можно вспоминать, какие были варианты с просмотрами в клубы, но для нас главное было восстановиться – была проведена серьезная операция на крестообразной связке левой ноги. После этой операции требуется минимум полгода восстановления. С апреля он не играет, операция была в июне, а сейчас уже восстановился и постепенно набирает форму.

Конечно, Артур доволен приглашением на просмотр, но он делает первый шаг, чтобы понять, насколько обретешь форму после травмы и будешь соответствовать высоким требованиям такой известной команды.

Сейчас нет смысла загадывать и не стоит забегать вперед – это только начало. Уже к середине февраля будет более-менее все ясно», – сказал представитель Народного совета ЛНР Максим Уваров.

Чиновник из ЛНР об уходе сына из киевского «Динамо»: «Хотели, чтобы он открестился от меня, называли террористом. Но Артур не предал отца ради карьеры»