Чемпионат Италии. «Болонья» примет «Специю», «Наполи» сыграет с «Ромой» в воскресенье
«Болонья» примет «Специю» в стартовом матче 20-го тура Серии А.
В субботу «Интер» сыграет с «Кремонезе» на выезде, «Аталанта» примет «Сампдорию».
В воскресенье «Милан» примет «Сассуоло», «Ювентус» – «Монцу», «Наполи» будет противостоять «Роме».
Завершится тур в понедельник матчем «Удинезе» и «Вероны».
20-й тур
- Дата проведения
- 27 января, 20.30, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 27 января, 22.45, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 28 января, 17.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 28 января, 20.00, «Stadio Giovanni Zini»
- Дата проведения
- 28 января, 22.45, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 29 января, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 29 января, 17.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 29 января, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 29 января, 22.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 30 января, 22.45, «Фриули»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Forza Roma!!! 💛❤️