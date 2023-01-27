Чемпионат Италии. «Болонья» примет «Специю», «Наполи» сыграет с «Ромой» в воскресенье

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«Болонья» примет «Специю» в стартовом матче 20-го тура Серии А.

В субботу «Интер» сыграет с «Кремонезе» на выезде, «Аталанта» примет «Сампдорию». 

В воскресенье «Милан» примет «Сассуоло», «Ювентус» – «Монцу», «Наполи» будет противостоять «Роме». 

Завершится тур в понедельник матчем «Удинезе» и «Вероны». 

Чемпионат Италии

20-й тур

Болонья – Специя
Дата проведения
27 января, 20.30, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Салернитана
Дата проведения
27 января, 22.45, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Торино
Дата проведения
28 января, 17.00, «Карло Кастеллани»
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Кремонезе – Интер
Дата проведения
28 января, 20.00, «Stadio Giovanni Zini»
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Аталанта – Сампдория
Дата проведения
28 января, 22.45, «Адзурри д′Италия»
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Милан – Сассуоло
Дата проведения
29 января, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Ювентус – Монца
Дата проведения
29 января, 17.00, «Альянц Стэдиум»
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Лацио – Фиорентина
Дата проведения
29 января, 20.00, «Стадио Олимпико»
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Наполи – Рома
Дата проведения
29 января, 22.45, «Сан-Паоло»
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Удинезе – Верона
Дата проведения
30 января, 22.45, «Фриули»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

2 комментария

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Старый Волк
В воскресенье будет жарко! Надеюсь команде Жозе Моуриньо получится увезти очки из Неаполя.

Forza Roma!!! 💛❤️
+3
-1
+2
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art.shu05@gmail.com
Наполи должны сделать уверенный шаг к первому за 33 года чемпионству
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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