Чемпионат Италии. «Болонья» примет «Специю», «Наполи» сыграет с «Ромой» в воскресенье

« » примет «Специю» в стартовом матче 20-го тура Серии А.

В субботу « » сыграет с « » на выезде, « » примет «Сампдорию».

В воскресенье «Милан» примет «Сассуоло», « » – «Монцу», «Наполи» будет противостоять «Роме».

Завершится тур в понедельник матчем «Удинезе» и «Вероны».

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

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