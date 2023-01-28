«Игроков с другим цветом кожи, иностранным паспортом не будет в сборной Болгарии при мне. Когда приезжие занимают места своих, это порочная практика». Директор федерации о составе

Технический директор Болгарского футбольного союза выступил против иностранцев в сборной.

«Я не отказываюсь от своих слов о том, что хочу видеть, как за Болгарию играют болгарские футболисты.

До тех пор пока я директор, иностранный футболист, футболист с иностранным паспортом, другим цветом кожи играть не будет.

Я не хочу, чтобы приезжие занимали места болгарских игроков. Некоторые страны могут так поступать, но я считаю это порочной практикой», – сказал Георги Иванов, бывший форвард « ».