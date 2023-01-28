«Игроков с другим цветом кожи, иностранным паспортом не будет в сборной Болгарии при мне. Когда приезжие занимают места своих, это порочная практика». Директор федерации о составе
Технический директор Болгарского футбольного союза выступил против иностранцев в сборной.
«Я не отказываюсь от своих слов о том, что хочу видеть, как за Болгарию играют болгарские футболисты.
До тех пор пока я директор, иностранный футболист, футболист с иностранным паспортом, другим цветом кожи играть не будет.
Я не хочу, чтобы приезжие занимали места болгарских игроков. Некоторые страны могут так поступать, но я считаю это порочной практикой», – сказал Георги Иванов, бывший форвард «Левски».
В общем, обычный популизм направленный на подпивасников. Они не понимаю что, что глобализация взяла верх. У болгар счета в иностранных банках, их экономика влита в общемировое русло, весь мир ныне глобализирован. Некоторым персонам это может не нравиться, но им только и останется брюзжать. Экономика скажет свое дело. А поэтому надо пользоваться этим. Если бы не вся эта ситуация с баном российского футбола, я был бы безумно рад если бы условный Клаудиньо играл бы за сборную России. Плевать мне на его цвет кожи, чернокожий футболист никак не уничтожит твою нацию и ее культуру. Болгары ненавидят турков, хотя сами являются полутурками. Смешно когда болгары со смуглым цветом кожи, толстыми бровями, карими глазами ноют о том, что их арийскую и белую расу хотят заместить. В общем, это обычный популизм, не более.
Хотя болгар османы подразбавили будь здоров)
Зайдут через УЕФА. Уже со следующего сезона потребуют, чтобы во всех командах национальных первенств было по два чернокожих футболиста-трансгендера, а в сборных - минимум пять. Иначе недопуск до еврокубков.
Ничему не удивлюсь.
А днем позже выдал такое разъяснение: «Я не расист», но «как человек, родившийся в Африке и имеющий болгарский паспорт, может играть в сборной?».
Комментаторы называют несколько кандидатов в сборную с африканскими корнями. Один из них (Силвестр Джаспер) уже играет за молодежку.
Футбольный союз покамест молчит.
Преданные церберы "демократии".
В Европе болезнь.
Расизм и нацизм процветает.
Вы можете поставить мне минусы, sports.ru может пустить своих ботов на меня, как всегда, а они есть.
Но это не вылечет Европу.
То есть, закрыв окно невозможно победить ураган.
Болгарское официальное лицо так говорит, не я.
".... завали!"