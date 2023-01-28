«Игроков с другим цветом кожи, иностранным паспортом не будет в сборной Болгарии при мне. Когда приезжие занимают места своих, это порочная практика». Директор федерации о составе

Теги сборная Болгарии по футболу высшая лига Болгария Левски Федерация футбола Болгарии Георги Иванов II Политика натурализация дискриминация Футбол

Технический директор Болгарского футбольного союза выступил против иностранцев в сборной.

«Я не отказываюсь от своих слов о том, что хочу видеть, как за Болгарию играют болгарские футболисты.

До тех пор пока я директор, иностранный футболист, футболист с иностранным паспортом, другим цветом кожи играть не будет.

Я не хочу, чтобы приезжие занимали места болгарских игроков. Некоторые страны могут так поступать, но я считаю это порочной практикой», – сказал Георги Иванов, бывший форвард «Левски».

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33 комментария

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кабан галльский
смешно это слушать от ну...плода связей между турками, кочевниками и славянами. Интересно, а если в Болгарии появится новый Месси, который прям будет разрывать европейский футбол, но один из его родителей болгарин, а другой чернокожий, то как тут поступить?
В общем, обычный популизм направленный на подпивасников. Они не понимаю что, что глобализация взяла верх. У болгар счета в иностранных банках, их экономика влита в общемировое русло, весь мир ныне глобализирован. Некоторым персонам это может не нравиться, но им только и останется брюзжать. Экономика скажет свое дело. А поэтому надо пользоваться этим. Если бы не вся эта ситуация с баном российского футбола, я был бы безумно рад если бы условный Клаудиньо играл бы за сборную России. Плевать мне на его цвет кожи, чернокожий футболист никак не уничтожит твою нацию и ее культуру. Болгары ненавидят турков, хотя сами являются полутурками. Смешно когда болгары со смуглым цветом кожи, толстыми бровями, карими глазами ноют о том, что их арийскую и белую расу хотят заместить. В общем, это обычный популизм, не более.
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boalx
С другим цветом кожи...😨😱 Через пару дней прочитаем, что это вырвано из контекста (любимая отмазка😂), и вообще он этого не говорил, плюс его неправильно поняли..
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Gringo1
Ответ Назар Игорь
Венгры это гунны, гунны были язычниками, казахи мусульмане.
Венгры - это финно-угры, как и эстонцы, финны, мари и т. д.
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Okaka
Ответ Alexandr Alexandrov
А по языку Ханты и Манси, как они выяснили.
ну язык, да, из финно-угорских
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Евгений Семенченко
Ответ Миша Михайлов
С таким подходом к формированию состава неудивительно, что главным достижением сборной Болгарии по сей день остаётся серебро на чемпионате мира по квиддичу 1994 года.
та Болгария была топ.кстати,а сколько тебе лет? )))
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Verhovn
Обыкновенный нацизм 😄
Хотя болгар османы подразбавили будь здоров)
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Alexandr Alexandrov
Ответ Okaka
венгры это славяне в большей степени
А по языку Ханты и Манси, как они выяснили.
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Евгений Семенченко
Ответ Злодей Спб
Брюссель прогнёт Болгарию в этом вопросе, потому как это противоречит планам Евросоюза на разрушение национальной идентичности в европейских странах. Зайдут через УЕФА. Уже со следующего сезона потребуют, чтобы во всех командах национальных первенств было по два чернокожих футболиста-трансгендера, а в сборных - минимум пять. Иначе недопуск до еврокубков. Ничему не удивлюсь.
посмотри Соловьёва,сделай "Дзюбу" и спать ложись
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Isshin88
Болгария юбер аллес?
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Okaka
Ответ Брукс Хэтлин
Так венгры это же казахи
венгры это славяне в большей степени
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Адекватник
А если негр 10 лет живет в болгарии, работает, платит налоги, получил гражданство? не вызовем его потому что он негр?
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Best game on Earth
Темнокожий может и родиться в Болгарии, и быть её гражданином. Надо быть точнее в выражениях, а именно, чел против натурализации для сборной.
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Злодей Спб
Брюссель прогнёт Болгарию в этом вопросе, потому как это противоречит планам Евросоюза на разрушение национальной идентичности в европейских странах.

Зайдут через УЕФА. Уже со следующего сезона потребуют, чтобы во всех командах национальных первенств было по два чернокожих футболиста-трансгендера, а в сборных - минимум пять. Иначе недопуск до еврокубков.

Ничему не удивлюсь.
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Wasilij Petrow
Это он в радиоинтервью 4 дня назад.
А днем позже выдал такое разъяснение: «Я не расист», но «как человек, родившийся в Африке и имеющий болгарский паспорт, может играть в сборной?».
Комментаторы называют несколько кандидатов в сборную с африканскими корнями. Один из них (Силвестр Джаспер) уже играет за молодежку.
Футбольный союз покамест молчит.
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Назар Игорь
Ответ Брукс Хэтлин
Так венгры это же казахи
Венгры это гунны, гунны были язычниками, казахи мусульмане.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Никому_никабельный
Боты спортса, где они сейчас
Они всегда готовы к бою)))))))
Преданные церберы "демократии".
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Честный контроль
Приезжие же руководят Болгарским народом, почему бы им не дать поиграть и в сборной по футболу.
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Никому_никабельный
Ответ А.Э.РАСИМ
Я,всегда писал. В Европе болезнь. Расизм и нацизм процветает. Вы можете поставить мне минусы, sports.ru может пустить своих ботов на меня, как всегда, а они есть. Но это не вылечет Европу. То есть, закрыв окно невозможно победить ураган. Болгарское официальное лицо так говорит, не я.
Боты спортса, где они сейчас
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Michael Boldyrev
Ответ Вадим Макаров
Делаем ставки, через сколько времени запишет извинения с опровержениями из рубрики «меня не так поняли» 🥸
сутки. Но боюсь нам не напишут - персона мелковата, да и скандал в Болгарии, а это - "глушь, Саратов".
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А.Э.РАСИМ
Я,всегда писал.

В Европе болезнь.
Расизм и нацизм процветает.

Вы можете поставить мне минусы, sports.ru может пустить своих ботов на меня, как всегда, а они есть.
Но это не вылечет Европу.
То есть, закрыв окно невозможно победить ураган.

Болгарское официальное лицо так говорит, не я.
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Michael Boldyrev
Сразу Адесойе Ойетунджиевич Ойеволе вспоминается:
".... завали!"
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f_L_ake
Поставить на правое колено и расстрелять
+1
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Миша Михайлов
С таким подходом к формированию состава неудивительно, что главным достижением сборной Болгарии по сей день остаётся серебро на чемпионате мира по квиддичу 1994 года.
+7
-2
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Миша Михайлов
А причём тут другой цвет кожи? Это же натуральный расизм. То есть если условный болгарин или болгарка родятся с "неправильным" цветом кожи, то вход в сборную для них будет закрытым?
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-2
+15
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boeing777-300
No Racism (c) UEFA
0
-2
-2
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