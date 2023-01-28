«Антверпен» сообщил, что Керк приостановил контракт с «Локо». Клуб РПЛ заявлял о платной аренде
«Антверпен» сообщил об условиях подписания полузащитника Гирано Керка.
Бельгийский клуб объявил, что нидерландец, воспользовавшись разрешением ФИФА, приостановил контракт с «Локомотивом». Соглашение с «Антверпеном» рассчитано до лета 2023 года.
Ранее «Локомотив» заявлял, что отдал Керка в платную аренду. Также сообщалось, что 27-летний футболист не приостанавливал контракт с железнодорожниками из уважения к ним.
В этом сезоне Керк забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 23 играх за «Локомотив» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. Полную статистику игрока можно изучить здесь.
Изображение: royalantwerpfc.be
Но при этом обычно оказывается, что врёт русская сторона. В Европе репутацией как-никак дорожат
версия бельгийцев: приостановка контракта
версия TM: игрок приостановил контракт, но в рамках сохранения имиджа сам выплатил «Локомотиву» сумму собственной аренды - 600к евро
продолжаем наблюдение...
Белгийцы спёрли игрока. Не удивлюсь, если Рангник и посоветовал.
Осталось только понять, какой смысл лживым бельгийцам нести дезу.