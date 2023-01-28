«Антверпен» сообщил, что Керк приостановил контракт с «Локо». Клуб РПЛ заявлял о платной аренде

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Бельгия трансферы ФИФА Антверпен Гирано Керк Футбол

«Антверпен» сообщил об условиях подписания полузащитника Гирано Керка.

Бельгийский клуб объявил, что нидерландец, воспользовавшись разрешением ФИФА, приостановил контракт с «Локомотивом». Соглашение с «Антверпеном» рассчитано до лета 2023 года.

Ранее «Локомотив» заявлял, что отдал Керка в платную аренду. Также сообщалось, что 27-летний футболист не приостанавливал контракт с железнодорожниками из уважения к ним.

В этом сезоне Керк забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 23 играх за «Локомотив» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. Полную статистику игрока можно изучить здесь.

Изображение: royalantwerpfc.be

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26 комментариев

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lehanovded
Забыть черный период, разгрести за плутнико-цорновской шайкой, распрощаться с хламом, который они привезои, и начать все сначала - вот задачи для Локомотива сейчас. И пофиг как он там уходит
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JBa
Ответ Дмитрий9779
Кто же врёт?🤔
По барабану, если честно. Раз все довольны своей правдой, то почему нет

Но при этом обычно оказывается, что врёт русская сторона. В Европе репутацией как-никак дорожат
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Дмитрий Родионов
Ответ Вечно в бане
Конечно наши не врут. Осталось только понять, какой смысл лживым бельгийцам нести дезу.
Тыж вечно в бане откуда тебе знать.😆
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Stalso
Ответ Вечно в бане
Конечно наши не врут. Осталось только понять, какой смысл лживым бельгийцам нести дезу.
Чтоб бабки не платить, не?))
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Mixos Demid
То есть, все-таки, не уважает?
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VanyaVanya063
Хахах а то как-то много было тут респектов в сторону Керка
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Vitto
Ответ Tahir Turk
Скорее всего для отвода глаз сказали,что взяли бесплатно, чтобы была возможность заплатить в серую
Бельгийцы юани в мешке привезут?
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Vitto
Ответ Моё Моя
В наше время даже подписи в договорах ничего не значат. Некоторые даже мирные договоры не выполняют, от которых зависят жизни миллионов людей, а тут какой-то футбол. Белгийцы спёрли игрока. Не удивлюсь, если Рангник и посоветовал.
Самокритично.
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f0mk4
Могут ли врать российские управленцы ? да не, бред какой-то )))
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Tahir Turk
Скорее всего для отвода глаз сказали,что взяли бесплатно, чтобы была возможность заплатить в серую
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S.A.N.
версия локо: платная аренда
версия бельгийцев: приостановка контракта
версия TM: игрок приостановил контракт, но в рамках сохранения имиджа сам выплатил «Локомотиву» сумму собственной аренды - 600к евро
продолжаем наблюдение...
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Моё Моя
Ответ Сергей Сунчилиев
Где же правда? Так хочется верить Керку и Изидору. Очень надеюсь и верю, что у ребят есть совесть
У ребят может и есть совесть, а вот у их агентов другие представления о чести.
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Моё Моя
Ответ Павел Гребнев
Чего спорить? Все юридически должно быть оформлено. Или на добром слове договаривались?
В наше время даже подписи в договорах ничего не значат. Некоторые даже мирные договоры не выполняют, от которых зависят жизни миллионов людей, а тут какой-то футбол.
Белгийцы спёрли игрока. Не удивлюсь, если Рангник и посоветовал.
+25
-11
+14
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Сергей Ефимов
Ну вот такое «уважение» получается ..))
+3
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+2
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Вечно в бане
Ответ selso99
Ну вряд ли же врут наши, скорее всего лживые бельгийцы несут дезу.
Конечно наши не врут.
Осталось только понять, какой смысл лживым бельгийцам нести дезу.
+32
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+29
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Сергей Сунчилиев
Где же правда? Так хочется верить Керку и Изидору. Очень надеюсь и верю, что у ребят есть совесть
+3
-3
0
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Alex_msk
Ну пусть великий капитан радуется. Ушли все игроки, которые так ему мешали. Теперь то разрывать будет, в фенер поедет играть.
+9
-4
+5
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evil
мулькольм свалит в ПСЖ бесплатно, приостановив контракт, а наш зенит скажет, что продали за сто тысяч миллионов
+5
-8
-3
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Ovsyankin
Ответ selso99
Ну вряд ли же врут наши, скорее всего лживые бельгийцы несут дезу.
Про теорему эскобара слышал?
+2
-3
-1
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Павел Гребнев
Чего спорить? Все юридически должно быть оформлено. Или на добром слове договаривались?
+6
-1
+5
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selso99
Ну вряд ли же врут наши, скорее всего лживые бельгийцы несут дезу.
+7
-13
-6
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MstAndreev
Кинул, в общем)
+4
-1
+3
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Илюха аналитик
Сначала свалил, а потом вякает оттуда.
+1
-5
-4
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bettini
И Изидора не продавали?
+2
-2
0
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Илюха аналитик
Вот нехороший человек!
+2
-4
-2
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