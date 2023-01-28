«Антверпен» сообщил, что Керк приостановил контракт с «Локо». Клуб РПЛ заявлял о платной аренде

«Антверпен» сообщил об условиях подписания полузащитника .

Бельгийский клуб объявил, что нидерландец, воспользовавшись разрешением ФИФА, приостановил контракт с « ». Соглашение с « » рассчитано до лета 2023 года.

Ранее «Локомотив» заявлял, что отдал Керка в платную аренду. Также сообщалось, что 27-летний футболист не приостанавливал контракт с железнодорожниками из уважения к ним.

В этом сезоне Керк забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 23 играх за «Локомотив» в Мир и Фонбет Кубке России. Полную статистику игрока можно изучить здесь.

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