Олимпийский совет Азии планирует разработать специальную систему квот, которая поможет российским спортсменам квалифицироваться на Игры-2024
Исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх рассказал о разработке специальной системы квот для российских спортсменов, благодаря которой они смогут квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже.
Ранее ОСА предложил предоставить спортсменам из России и Беларуси возможность принять участие в соревнованиях в Азии, включая Азиатские игры 2023 года.
«Они не будут вмешиваться в нашу медальную систему или распределение квот Азии на Олимпийские игры. МОК разработает политику олимпийских квот совместно с нами в ОСА и международными федерациями.
Мы разрабатываем философию, согласно которой они смогут соревноваться в дисциплинах, где мы сможем установить количественные показатели. Если нашего борца из Азии нокаутируют в первом раунде, мы упустим шанс квалифицироваться. Но если будет балльная система, как в легкой атлетике, стрельбе, в этих видах спорта они смогут соревноваться.
Идея состоит в том, чтобы дать спортсменам возможность выступать и не пропустить Олимпийские игры в Париже. Спорт – это не место для политики. Спорт – для спортсменов, для любви, дружбы и братства. Спортсмены – это одна семья. Исходя из этого, мы поддерживаем их», – сказал Сингх.
Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси участвовать в Азиатских играх
Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!
Окей, Россия. Теоретически в этот цирк и философию??? можно поверить. Понятно, что это лютый бред, но Россия хотя бы в Азии.
Но этот индус еще и про Беларусь говорит. Как Беларусь будет принимать участие в Аиатских играх? Да еще и как-то образом предендовать на квоты от Азии.
Он там еще от праздника не отошел - одно объяснение этого лютого бреда.
Без участия россиян, хотя бы номинального, это невозможно.
Но это не значит, что россияне вернутся на кубки мира и прочие ЧМ.
Нокаутировать борца это сильно. Эти дикие россияне всё могут)