Олимпийский совет Азии планирует разработать специальную систему квот, которая поможет российским спортсменам квалифицироваться на Игры-2024

Теги Олимпийская сборная России сборная Беларуси Азиатские игры Париж-2024 Политика Олимпийский совет Азии Легкая атлетика

Исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх рассказал о разработке специальной системы квот для российских спортсменов, благодаря которой они смогут квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже.

Ранее ОСА предложил предоставить спортсменам из России и Беларуси возможность принять участие в соревнованиях в Азии, включая Азиатские игры 2023 года.

«Они не будут вмешиваться в нашу медальную систему или распределение квот Азии на Олимпийские игры. МОК разработает политику олимпийских квот совместно с нами в ОСА и международными федерациями.

Мы разрабатываем философию, согласно которой они смогут соревноваться в дисциплинах, где мы сможем установить количественные показатели. Если нашего борца из Азии нокаутируют в первом раунде, мы упустим шанс квалифицироваться. Но если будет балльная система, как в легкой атлетике, стрельбе, в этих видах спорта они смогут соревноваться.

Идея состоит в том, чтобы дать спортсменам возможность выступать и не пропустить Олимпийские игры в Париже. Спорт – это не место для политики. Спорт – для спортсменов, для любви, дружбы и братства. Спортсмены – это одна семья. Исходя из этого, мы поддерживаем их», – сказал Сингх.

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33 комментария

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Саша
Ответ Фёдор Кузнецов
Сильный плевок в лицо тем кто орёт что нас никто не ждёт
Вас никто не ждёт, ждут деньги , которые принесут матч тв, рекламодатели и прочее!
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Саша
Ответ Igor
А что, неплохая идея. Процесс воссоединения с азиатскими братьями, похоже, запущен.И это хорошо.
Братья? Азиатские?
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Katerina Sunny
Ответ читак
я про это и говорю - каким образом можно получить квоту допустим на женский гандбол, если азиаты свою квоту не отдадут и Европа логично тоже не отдаст?) просто съездили-поиграли в группе на азиатских играх, в плей офф не вышли, так как на медали не должны претендовать))
В их философии есть, наверное, специальные квоты. Но понятно, что всё это по воде вилами писано.
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SadButTrue
Ответ Gepard_GRIN
Мир не без добрых людей.
Чиновник из индийского фигурного катания спешит на помощь! Но проблема в том, что в МОК не идиоты сидят и если наши подкупят чиновников индийского, фиджийского или сомалийского фигурного катания, то в Париж они все равно не попадут кроме как по квоте и правилам, принятыми МОК.
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читак
Ответ Katerina Sunny
Нет, как раз азиатскими квотами они делиться не хотят.
я про это и говорю - каким образом можно получить квоту допустим на женский гандбол, если азиаты свою квоту не отдадут и Европа логично тоже не отдаст?) просто съездили-поиграли в группе на азиатских играх, в плей офф не вышли, так как на медали не должны претендовать))
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Katerina Sunny
Ответ читак
я вот прям вижу как азиаты готовы поделить свои путевки допустим в каком-то гандболе или баскетболе мужском и женском))
Нет, как раз азиатскими квотами они делиться не хотят.
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Igor
А что, неплохая идея. Процесс воссоединения с азиатскими братьями, похоже, запущен.И это хорошо.
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Koulmann
Открыл первоисточник, это вообще угар.
Окей, Россия. Теоретически в этот цирк и философию??? можно поверить. Понятно, что это лютый бред, но Россия хотя бы в Азии.

Но этот индус еще и про Беларусь говорит. Как Беларусь будет принимать участие в Аиатских играх? Да еще и как-то образом предендовать на квоты от Азии.

Он там еще от праздника не отошел - одно объяснение этого лютого бреда.
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читак
Ответ maripous
Я так поняла, что на данный момент, речь идет именно о дележке существующих у Азии квот. Просто они не хотят их отдавать автоматически сразу. А придумывают какую то многоступенчатую систему совместных соревнований, чтобы уровнять шансы всех спортсменов.
я вот прям вижу как азиаты готовы поделить свои путевки допустим в каком-то гандболе или баскетболе мужском и женском))
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Mr@k
ну в стрельбе квоты точно нужны...
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Maxximus
Ответ Миша Михайлов
"Если нашего борца из Азии нокаутируют в первом раунде" Нокаутировать борца это сильно. Эти дикие россияне всё могут)
Это трудности перевода от Анны Лаптевой 😂
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Гусеконь
Ответ floret
Предлагают участвовать в соревнованиях, но свои места на ОИ не отдадут.
косяк Европы и МОК, значит, надо забрать квоты у Европы.
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Гусеконь
ну индус не англосакс или их шестёрка. Российские спортсмены шанс поднять престижность Азии и уровень соревнований, а также привлечь новых спонсоров.
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Фёдор Кузнецов
Сильный плевок в лицо тем кто орёт что нас никто не ждёт
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Фёдор Кузнецов
Огромное спасибо Азии!
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maripous
Ответ читак
Отличная схема - мы свои квоты не хотим отдавать и придумаем мутку...Только если азиаты не собираются отдать свои квоты, то у кого они собираются их забрать? У Европы??) А вот ту мимо наверное)) какие блин баллы помогут определить кто поедет на Олимпиаду в борьбе или боксе допустим?)
Я так поняла, что на данный момент, речь идет именно о дележке существующих у Азии квот. Просто они не хотят их отдавать автоматически сразу. А придумывают какую то многоступенчатую систему совместных соревнований, чтобы уровнять шансы всех спортсменов.
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Katerina Sunny
Ответ читак
Отличная схема - мы свои квоты не хотим отдавать и придумаем мутку...Только если азиаты не собираются отдать свои квоты, то у кого они собираются их забрать? У Европы??) А вот ту мимо наверное)) какие блин баллы помогут определить кто поедет на Олимпиаду в борьбе или боксе допустим?)
Так они ещё и с МОК не то, что не договорились, но и не поделились своей философией, но о планах уже разболтали.
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pont77
В общем Макрону важно, чтобы ОИ в Париже вошли в историю как полноценные игры, в отличии от ОИ-80 и 84.
Без участия россиян, хотя бы номинального, это невозможно.
Но это не значит, что россияне вернутся на кубки мира и прочие ЧМ.
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читак
Отличная схема - мы свои квоты не хотим отдавать и придумаем мутку...Только если азиаты не собираются отдать свои квоты, то у кого они собираются их забрать? У Европы??) А вот ту мимо наверное)) какие блин баллы помогут определить кто поедет на Олимпиаду в борьбе или боксе допустим?)
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Виктор Ш.
Ответ Koulmann
Угар. Индусы разрабатывают философию (!?!??!), а русские от отчаяния ведутся на любые байки и чушь. И как их будут допускать в тех видах, где нет квот от континентов, что составляет большинство видов спорта на ОИ?
Ты там от злорадства не помер еще?) расскажи нам лучше про своего президента тихановскую, как она будет бороться с тем, чтобы белорусских спортсменов на игры не пустили.
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maripous
Азиаты сочиняют какую то философию, чтобы нам участвовать в ои, правила новые разрабатывают, а наши позорники на все согласные без флага без гимна, как псы безродные согласны за понюшку табака сами позориться и всю страну позорить.
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Миша Михайлов
"Если нашего борца из Азии нокаутируют в первом раунде"
Нокаутировать борца это сильно. Эти дикие россияне всё могут)
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Евгений Румкин
Ответ MikhaL
Если МОК поставят перед выбором, спортсмены из РФ допускаются, но будет бойкот ОИ от многих других стран либо оставить бан до лучших времен - то выбор очевиден. И все обходные пути лишь трата сил с деньгами и получение спортсменами ложной надежды.
Если допускают, то значит знают что бойкота не будет
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Евгений Румкин
Что какая-то мутная система готовиться
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floret
Предлагают участвовать в соревнованиях, но свои места на ОИ не отдадут.
+3
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