Олимпийский совет Азии планирует разработать специальную систему квот, которая поможет российским спортсменам квалифицироваться на Игры-2024

Исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх рассказал о разработке специальной системы квот для российских спортсменов, благодаря которой они смогут квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже.

Ранее ОСА предложил предоставить спортсменам из России и Беларуси возможность принять участие в соревнованиях в Азии, включая Азиатские игры 2023 года.

«Они не будут вмешиваться в нашу медальную систему или распределение квот Азии на Олимпийские игры. МОК разработает политику олимпийских квот совместно с нами в ОСА и международными федерациями.

Мы разрабатываем философию, согласно которой они смогут соревноваться в дисциплинах, где мы сможем установить количественные показатели. Если нашего борца из Азии нокаутируют в первом раунде, мы упустим шанс квалифицироваться. Но если будет балльная система, как в легкой атлетике, стрельбе, в этих видах спорта они смогут соревноваться.

Идея состоит в том, чтобы дать спортсменам возможность выступать и не пропустить Олимпийские игры в . Спорт – это не место для политики. Спорт – для спортсменов, для любви, дружбы и братства. Спортсмены – это одна семья. Исходя из этого, мы поддерживаем их», – сказал Сингх.

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