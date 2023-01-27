Роналду без трофея и без голов, Рыбакина и Соболенко в финале Australian Open, Украина может бойкотировать Олимпиаду, «Реал» выиграл дерби, Россию зовут на Азиатские игры и другие новости

1. Елена Рыбакина и Арина Соболенко вышли в финал Australian Open, обыграв Викторию Азаренко и Магду Линетт соответственно.

2. «Реал» вышел в 1/2 финала Кубка Испании, обыграв «Атлетико» в мадридском дерби – 3:1. Теперь известны все полуфиналисты: «Барселона», «Реал», «Атлетик» и «Осасуна».

Перед матчем фанаты «Атлетико» повесили куклу Винисиуса и баннер «Мадрид ненавидит «Реал» на мост. Оба клуба осудили действия болельщиков.

3. «Аль-Наср» с Роналду проиграл «Аль-Иттихаду» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. У Криштиану нет голов в двух официальных матчах за новый клуб, а еще множество потерь и мало ударов.

4. Украина может бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска России и Беларуси.

5. НХЛ. «Вашингтон» одолел «Питтсбург» по буллитам (удачная замедленная попытка Кузнецова), Овечкин забил 812-й гол в лиге в день рождения Гретцки. «Тампа» была сильнее «Бостона», Кучеров набрал 3 (0+3) очка и первым в сезоне достиг отметки 50 передач, Василевский отразил 37 бросков из 39 в своем 400-м матче в лиге. Все результаты дня – здесь.

6. Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси участвовать в Азиатских играх.

7. КХЛ. «Спартак» уступил «Торпедо», «Витязь» забил 5 голов «Сочи», «Сибирь» победила «Адмирал» в гостях.

8. НБА. 37 очков Рэндла помогли «Нью-Йорку» победить «Бостон» в овертайме, «Финикс» уступил «Далласу» и другие результаты.

9. Трансферные новости. Месси и «ПСЖ» договорились о продлении контракта минимум на 2 года. Малкома предложили «ПСЖ», также запрос по игроку «Зенита» сделал «Ньюкасл». «Зенит» получил предложение по Барриосу от «Бешикташа». Переход Дзюбы в «Пари НН» может сорваться из-за утечки данных о деталях сделки. Бернарду, Гюндоган, Уокер, Канселу и Лапорт могут уйти из «Ман Сити» летом, они недовольны Гвардиолой.

10. Анастасия Губанова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, Хендрикс – 2-я, Репонд – 3-я, Куракова – 5-я.

11. Кубок Содружества. Латыпов выиграл спринт, Серохвостов – 2-й, Смольский – 3-й.

12. Ни дня без новостей о Дани Алвесе. Футболиста поселили в камере с бразильцем Коутиньо, также обвиняемым в изнасиловании, – для облегчения адаптации. У Дани нет привилегий в тюрьме. Жертва Алвеса пожаловалась адвокату, что не может спать после изнасилования.

13. Кузьменко подписал 2-летний контракт с «Ванкувером» с зарплатой 5,5 млн долларов в год.

14. «Барселона» рассматривает продажу Barça TV. Это может стать новым рычагом.

15. Депутат Терюшков направит в Минюст РФ просьбу признать Евгения Савина иноагентом: «Чтобы подтолкнуть к раскаянию».

16. Икарди подозревает Ванду в измене с игроком «Спартака» Бальде, который играл за «Интер» в сезоне-2018/19. Кейта и его жена все опровергают.

17. Хвича – 40-й в списке лучших игроков 2022-го по версии The Guardian. Мане – 11-й, Неймар – 12-й, Педри – 19-й, Сака – 22-й.

Цитаты дня.

Лыжник Петухов о санкциях: «Не верилось, что ненависть к нам укоренилась настолько глубоко. Наверное, все идет с Великой Отечественной, когда мы не добили часть нацистов»

Александр Кокорин: «Зенит» в России – как «Бавария» в Германии. Это лучший клуб страны последние десять лет»

«Нужно ехать на Олимпиаду в любых условиях. Чтобы выступать, можно согласиться с любыми требованиями». Анфиса Резцова о критериях МОК

Агуэро – Златану: «Может, тебе больно признавать, что Месси – лучший игрок мира и выиграл ЧМ. Игроки, которые плохо себя вели, подняли кубок, а ты хочешь убить себя»

Артемий Лебедев: «Проворов олицетворяет здравый смысл в Америке сейчас. Если не поддерживаешь ЛГБТ, у тебя есть своя точка зрения»

Карраскаль о конфликте на Украине: «Объяснил бабушке, что по телевизору – вранье. Сказал: не надо слушать это и всему верить!»

Шмурнов об Овечкине: «Называть величайшим того, кто забросил больше всех шайб – это как в теннисе называть величайшим того, кто сделал больше всех эйсов»