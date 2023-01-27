Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Гульберг, Пеллегрино, Жув и Эвен Нортуг выступят в классическом спринте

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28 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Рус пройдет мужской спринт классическим стилем.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

Ле Рус, Франция

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 14.30 по московскому времени, финалы – после 16:30 на канале Матч! Арена

Старт-лист

Эрик Валнес (Норвегия)

Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

Жюль Шаппа (Франция)

Йоханнес Клэбо (Норвегия)

Федерико Пеллегрино (Италия)

Эвен Нортуг (Норвегия)

Ришар Жув (Франция)

Люка Шанава (Франция)

Симоне Мочеллини (Италия)

Пол Гульберг (Норвегия)

Рено Же (Франция)

Сиверт Вииг (Норвегия)

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Русе

3 комментария

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SkierNSK
А у Пеллегрино то неплохие шансы побороться за третье место в ОЗ КМ: осталось 11 гонок, из них 6 спринтов, а отрыв от Холлуна-149 баллов.
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Щеглот
Стоило начать с разделки, а не спринта и Вяликий подходит не непобедимым чемпионом, а побитой собачонкой) Совсем другое восприятие, согласитесь.
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gerr_max
Тут глянул сезон 94/95

Оказываться там одна из эстафет проходила на конькобежном стадионе в норвежском Хаммере.
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