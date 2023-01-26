Бетербиев против Ярда и другие бои в Лондоне

28 января на арене «Уэмбли» в Лондоне состоится вечер бокса, где в главном событии чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) подерется с британцем (23-2).

Бойцовский вечер начнется в субботу, 28 января, в 20:00 по московскому времени. Трансляция в России не запланирована.

Другие бои:

Артем Далакян (21-0) vs Дэвид Хименес (12-0) – титульный бой по версии WBA в наилегчайшем весе;

Уилли Хатчинсон (15-1) vs Кароль Итаума (33-3) – бой за вакантный титул WBO Inter-Continental в полутяжелом весе.

Артур Бетербиев проведет защиту трех поясов против Энтони Ярда: онлайн вечера бокса на «Уэмбли»