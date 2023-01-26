Бетербиев против Ярда и другие бои в Лондоне

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Артем Далакян Энтони Ярд Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

28 января на арене «Уэмбли» в Лондоне состоится вечер бокса, где в главном событии чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) подерется с британцем Энтони Ярдом (23-2).

Бойцовский вечер начнется в субботу, 28 января, в 20:00 по московскому времени. Трансляция в России не запланирована.

Другие бои:

Артем Далакян (21-0) vs Дэвид Хименес (12-0) – титульный бой по версии WBA в наилегчайшем весе;

Уилли Хатчинсон (15-1) vs Кароль Итаума (33-3) – бой за вакантный титул WBO Inter-Continental в полутяжелом весе.

Артур Бетербиев проведет защиту трех поясов против Энтони Ярда: онлайн вечера бокса на «Уэмбли»

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1 комментарий

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Zidan4ik
Трансляция в России не запланирована, подрулья Тина которая кричала мы лучшие, Хрр тьфууу тебе в лицо. Осталось полтора вида спорта, где Российских атлетов не забанили. Австралия теннис мимо, щас Росский боец бьется за пояс, тоже мимо. Что эта мышь подрульная забыла на федерадьном канале? Ты самое слабое Звено Тина
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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