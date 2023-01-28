«Отстранение из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международные старты

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Отстранение спортсменов только из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии хартии.

Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже», – приводит слова Баха Spiegel.

«Миссия МОК состоит в том, чтобы собрать вместе спортсменов со всего мира, это особый символ Олимпийских игр», – отметил глава МОК.

Также Бах прокомментировал слова главы НОК Украины Вадима Гутцайта, который заявил, что украинские спортсмены могут бойкотировать соревнования в случае допуска россиян и белорусов.

«Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян.

Солидарность с украинскими спортсменами сохраняется. Но отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации, даже если страны находятся в состоянии конфликта», – сказал Бах.

По словам главы МОК, возвращение российских и белорусских спортсменов на международные старты все еще находится «в стадии обсуждения».

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