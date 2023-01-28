«Отстранение из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международные старты

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах олимпийская сборная Беларуси Политика Лыжи

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Отстранение спортсменов только из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии.

Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже», – приводит слова Баха Spiegel.

«Миссия МОК состоит в том, чтобы собрать вместе спортсменов со всего мира, это особый символ Олимпийских игр», – отметил глава МОК.

Также Бах прокомментировал слова главы НОК Украины Вадима Гутцайта, который заявил, что украинские спортсмены могут бойкотировать соревнования в случае допуска россиян и белорусов.

«Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян.

Солидарность с украинскими спортсменами сохраняется. Но отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации, даже если страны находятся в состоянии конфликта», – сказал Бах.

По словам главы МОК, возвращение российских и белорусских спортсменов на международные старты все еще находится «в стадии обсуждения».

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80 комментариев

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Евгений Соболев
Ответ Sportsfan
Армения и Азербайджан участвуют. Израиль участвует. И ничего.
Тяжело сравнивать эти конфликты.. В Украине идёт война в "прямом эфире"!!
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здоровяк
Разрешат участвовать тем, кто публично осудит стерховый мир
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sdzrghx
Ответ Forever Alone
Им важно допустить именно в нейтральном статусе, чтоб можно было поржать и потыкать пальцем. Понимают, что в зрелищности очень сильно потеряют ОИ, все-таки из РФ много топовых спортсменов.
Именно! Им главное продолжать унижать нашу страну, поэтому нейтральный статус одно из главных условий… Стало быть, ни в коем случае нельзя соглашаться на эти унизительные условия.
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sdzrghx
Тяжко мировому спорту без России… а без российских денюжков тем более тяжко :)..
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expertmer2020
Бах:

- Мы вытерли ноги о Хартию, отстранив спортсменов по паспорту, а теперь не можем выкрутиться из этой опы.
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Forever Alone
Ответ Oleg152762
Объясните мне, когда он скажет в очередной раз, что мы не допускаем россиян из-за безопасности (потому что ещё не время и т.д.), как это соотнести с этими вот его словами?
Им важно допустить именно в нейтральном статусе, чтоб можно было поржать и потыкать пальцем. Понимают, что в зрелищности очень сильно потеряют ОИ, все-таки из РФ много топовых спортсменов.
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Anastasia1990_
"Отдельные спортсмены" УЖЕ подвергаются дискриминации. Вы так привыклы соответствовать лекалам стандартной селебрити, которая должна ублажить всех и вся, что боитесь пикнуть и приструнить голоса, которые откровенно выступают за дискриминацию тех, кто и в помыслах не сделал ничего предосудительного. Наказывали бы и отстраняли единицы тех, кто высказывается поперек вашего представления об идеальном мире, но вы же наказали всех и еще умудрились сделать вид, что это для их собственного блага.
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Георгий Михеев
Ответ Maxim Vasnechov
Какой же всё-таки полезный буржуазный дурачок. Как, прошлый недопуск спас ОИ от политических акций? А в этом какие ошибки планируешь исправить? Ведь понятно, что всякие ноунеймы-бюджетники будут цеплять зэд куда угодно, обматываться в триколор и делать прочий бред, портя соревнования. Как помешать планируешь Бах?
Ну и дисквал они тогда получат, все нормалды будет.
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Георгий Михеев
Ну в целом логично, пока конфликт не кончится - нейтральный статус. Потом вернут окончательно если опять на допинге не словят -).
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Денис Костенко
Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по спортпрогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: бронзовый прогноз. 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно! Сегодня Х1000 играют.
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АА АА
Ответ Кирилл Польский
Не очень понятно, почему для такой позиции потребовался почти год? Что изменилось? Влияние США ослабилось, или влияние России возрасло? Да вроде нет. Почему нельзя было сразу просто переместить всех под нейтральный флаг? Тем более, что с 15 года так все и есть. Риски провокаций, они как тогда были, так и сейчас есть, и дальше будут. Но вместо того, чтобы стоять на вопросе объединения, как теннис и НХЛ, все остальные во главе с МОК превратились в цирк. Да, возможно будет аттракцион по измерению политической позиции, что тоже идиотизм, но если придут к решению, что все должны выступать, от этого все только выиграют. Кто захочет бойкотировать - пожалуйста. Олимпийские чемпионы 80 и 84 от этого не перестали быть чемпионами.
Скорее всего посчитали,сколько взносов потеряли.Возможно их ранее компенсировали,а теперь нет.
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efremovms@gmail.com
ТАТ правильно его балаболом назвала)))
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expertmer2020
Без сомнения, несколько россиян допустят в Париж - это преподнесут торжеством Олимпийских идеалов.
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Андрей Балабаев
Ответ Reg Gubs
Привыкай, это на половину твоей жизни
Ну присутствие украинцев без воплей на олимпиадах вообще никто не замечал. Стабильно по одной медальке
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expertmer2020
Олимпийский бренд теряет популярность, что мешает его продавать.

Бах всё взвесит и примет решение, которое принесёт максимальную прибыль.
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Андрей Балабаев
Ответ Oleg152762
Объясните мне, когда он скажет в очередной раз, что мы не допускаем россиян из-за безопасности (потому что ещё не время и т.д.), как это соотнести с этими вот его словами?
Феномен баха ещё будет во всех будущих учебниках по психиатрии
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Сейлем Сэйберхеген
Украину опять макнули и тонко намекнули: вы достали!
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achrustalev
А чего это он переобулся? Кто-то на него повлиял?
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Sportsfan
Ответ Евгений Соболев
Даже если допустят это может грозить отказом от участия в ОИ других стран..да и обстановочка на самих играх с участием рассеи мягко говоря "тревожная" будет..с одной стороны "выстрел" стартового пистолета, с другой ракеты, в сторону Украины..??? Так себе соревнования получаются..
Армения и Азербайджан участвуют. Израиль участвует. И ничего.
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Алексей Матыгин
а что теперь на соревнованиях стало безопасно для россиян?)))

или деньги заканчиваются?)))
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Альфира Смирнова
Вызывает недоумение двойственность позиции МОК--- российские тренеры с российским гражданством в т.ч. спокойно тренируют иностранцев как у нас ,так и за рубежом и никто не обращает внимание на санкции ,да и наш флаг не помеха для иностранцев,в т.ч. и для Баха.
А почему наши спортсмены вне закона ?

>> Если в отношении спортсменов нет индивидуальных санкций , как против некоторых граждан ,организаций и предпрятий России и РБ , то спортсмены спокойно могут участвовать под своими флагами на ОИ и на всех международных турнирах!
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Mt09
Ответ Олег Кузнецов
Я не понял МОК, так допускают или нет? А точка зрения украинских спортивных чиновников никого не интересует. Они такие же пропагандоны как и наши, только плюс на минус меняют и все.
мок не царь. он поговорит с нок’ами, часть будет против. ну как венгрия в ес или рф в сб оон.
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sdzrghx
Если допустят в нейтральном статусе, посмотрим сколько спортсменов-«патриотов» согласятся на это унижение..
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murzzzzzilka
Ответ Mt09
теперь укры будут только рады базе сша на своей территории.
На той, что останется?
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Евгений Соболев
Даже если допустят это может грозить отказом от участия в ОИ других стран..да и обстановочка на самих играх с участием рассеи мягко говоря "тревожная" будет..с одной стороны "выстрел" стартового пистолета, с другой ракеты, в сторону Украины..??? Так себе соревнования получаются..
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