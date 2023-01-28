«Отстранение из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международные старты
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.
«Отстранение спортсменов только из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии.
Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже», – приводит слова Баха Spiegel.
«Миссия МОК состоит в том, чтобы собрать вместе спортсменов со всего мира, это особый символ Олимпийских игр», – отметил глава МОК.
Также Бах прокомментировал слова главы НОК Украины Вадима Гутцайта, который заявил, что украинские спортсмены могут бойкотировать соревнования в случае допуска россиян и белорусов.
«Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян.
Солидарность с украинскими спортсменами сохраняется. Но отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации, даже если страны находятся в состоянии конфликта», – сказал Бах.
По словам главы МОК, возвращение российских и белорусских спортсменов на международные старты все еще находится «в стадии обсуждения».
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- Мы вытерли ноги о Хартию, отстранив спортсменов по паспорту, а теперь не можем выкрутиться из этой опы.
Бах всё взвесит и примет решение, которое принесёт максимальную прибыль.
или деньги заканчиваются?)))
А почему наши спортсмены вне закона ?
>> Если в отношении спортсменов нет индивидуальных санкций , как против некоторых граждан ,организаций и предпрятий России и РБ , то спортсмены спокойно могут участвовать под своими флагами на ОИ и на всех международных турнирах!